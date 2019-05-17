Умерла всемирно известная кошка Грампи Кэт

Media playback is unsupported on your device Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме

В Америке на восьмом году жизни, после недолгой болезни, скончалась всемирно известная кошка-мем Grumpy Cat ("Сердитая кошка").

Кошка стала знаменитой еще в 2012 году, после того как в интернете появилась ее фотография, на которой она выглядит сердитой или обиженной.

На самом деле она выглядела так всю жизнь из-за неправильного прикуса и карликовости, из-за чего нижняя челюсть у кошки выдвинута вперед.

Кошку на самом деле звали Соус Тардар, потому что ее мех был покрыт какими-то пятнами, что напомнило хозяевам именно об этом соусе.

Жила Сердитая кошка в штате Аризона.

Суперпопулярность Грампи Кэт полностью изменила жизнь ее хозяйки Табаты Бундесен.

Кошка появлялась в рекламе, была в Голливуде и в результате, если верить интернету, хозяйка заработала около 100 миллионов долларов. Сама Табата говорит, что цифра это слишком завышена, но при этом не называет цифры своих реальных доходов от авторских прав на все изображения и фотографии Грампи Кэт.

В январе прошлого года компания Grumpy Cat Limited, которая дает права на использование образа кошки для производства самых разных товаров, от календарей и мягких игрушек до одежды, подала в суд на владельцев американской кофейной фирмы Grenade за нарушение договора об использовании изображения хмурой кошки.

В результате сердитая кошечка отсудила 700 тыс. долларов за нарушение авторских прав.

Media playback is unsupported on your device Хозяева "Сердитой кошечки" отсудили 710 тысяч долларов

У кошки даже была своя страница в "Фейсбуке" и более миллиона фолловеров.

А мир, в особенности интернет, сейчас скорбит по самой грустной на вид кошке.