Baring Vostok теряет контроль над банком "Восточный". Что это значит

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Фонд Baring Vostok, крупнейший акционер банка "Восточный", проиграл в арбитражном суде спор за контроль над банком своему оппоненту - компании "Финвижн" Артема Аветисяна. Спор за контроль над банком ранее перерос в уголовное преследование менеджеров Baring Vostok во главе с Майлом Калви.

Арбитражный суд Амурской области обязал компанию кипрскую компанию Evison Holdings, которая предоставляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, передать компании "Финвижн", владельцем которой является Артем Аветисян, 9,99% акций банка "Восточный".

У Evison 51,62% акций банка, а у "Финвижн" - 32,2%. Весной этого года "Финвижн" подала иск в Арбитражный суд Амурской области, чтобы обязать Evison передать ей 9,99% акций банка. Передача акций была возможна по условиям соглашения об опционе, которые стороны заключили в 2016 году.

Амурский суд сейчас встал на сторону структур Аветисяна, обязав "Финвижн" заплатить за акции 750 млн рублей. "Компания изначально претендовала на акции бесплатно", - пояснил Би-би-си адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Если опцион будет реализован, то Baring Vostok утратит контроль над банком.

Доля Finvision Holdings, которую контролирует Аветисян, составит около 42,2% в случае получения 9,99%. Кроме того, у банка еще есть два миноритария - партнеры Аветисяна. Это Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Им принадлежит еще примерно 8% акций банка.

То есть Аветисян с партнерами получит контроль над банком.

Конфликт в "Восточном" и арест Калви

В банке "Восточный" - корпоративный конфликт. Baring Vostok и структуры второго по величине акционера банка Аветисяна с прошлого года борются за контроль над банком.

В феврале этого года по заявлению Юсупова в ФСБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек.

Американский инвестор Калви и его коллеги были отправлены в СИЗО. После огромного резонанса в связи с его арестом американца, основавшего старейший инвестиционный фонд в России, отпустили под домашний арест.

Baring Vostok неоднократно связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке за контроль.

"Мы полностью удовлетворены решением суда, поскольку с самого начала были уверены, что правда - на нашей стороне. Мы всего лишь пытались добиться от фонда выполнения своих обязательств. И несмотря на нападки со стороны фонда, бездоказательные обвинения, намеренное затягивание судебного разбирательства, суд принял единственно верное решение. Теперь остается надеяться на то, что коллеги исполнят решение, вынесенное Амурским арбитражем", - сообщил Би-би-си представитель "Финвижн".

В фонде Baring Vostok заявили, что собираются подавать апелляцию на это решение. "Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационной урон всей системе арбитражного правосудия в России", - говорится в заявлении фонда.

Почему Baring Vostok не исполнил опцион

"Ответчик ищет поводы и основания для уклонения от своих обязательств уже на протяжении многих месяцев", - возмущался в суде адвокат "Финвижн" Ренат Бадахов.

Evison отказалась исполнять опцион на покупку акций из-за того, что были нарушены условия рамочных соглашений, о которых ранее договорились стороны, объяснил Би-би-си адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Соглашения об опционе были заключены в 2016 году, а в январе 2017 года банк "Восточный" и "Юниаструмбанк" объединились.

В Evison считают, что перед присоединением акционеры "Юниаструма" выводили из банка активы. Подробно об этом говорится в одном из документов суда, который есть в распоряжении Би-би-си.

Там представители Evison со ссылкой на отчет Центробанка объясняют, что вывод активов осуществлялся по двум схемам: через покупку акций или долей в аффилированных компаниях, а также через кредиты им - например, компании "ТК Грибная ферма".

Лондонский суд против

Соглашение об опционе стороны заключили в августе 2016 года. Его условием было то, что любые споры стороны по этому соглашению должны были решать в Лондонском международном арбитражном суде.

Но "Финвижн" обратился в Арбитражный суд Амурской области.

В иске компания указала, что уже после заключения соглашения об опционе российское законодательство изменилось. И решения третейских судов признаются в России, только если у них есть аккредитация от российских властей. У Лондонского международного арбитража такой как раз нет. Она есть только у Гонконгского суда.

Baring Vostok в ответ обратился в Лондонский арбитраж - в соответствии с соглашением об опционе. Там компания в том числе пыталась доказать, что опцион из-за несоблюдения условий соглашения не имеет силы.

Суд в Лондоне 24 марта решил, что Finvision не может вести разбирательства в российском суде по колл-опциону, при условии, что Evison Holding не будет продавать или "совершать иные операции" со спорным пакетом в 9,99%.

Лондонский арбитраж запретил "Финвижн" рассматривать дело о реализации опциона в других судах.

Затем аналогичный запрет выпустил Высокий суд правосудия Англии и Уэльса. В отличие от арбитража нарушение его предписаний могут привести к уголовной ответственности, указывает Савочкин.

Что будет с допмэмиссией?

В этом году в банке "Восточный" должна пройти допэмиссия на 5 млрд рублей по предписанию ЦБ.

"Финвижн" добивался в Амурском суде ее отмены. Ранее газета "Коммерсант" писала, что доля Аветисяна в результате этой эмиссии могла размыться, в том время как он хотел нарастить долю в банке.

Амурский суд отказался блокировать допэмиссию.