Не только "Голос". Пять скандалов с голосованием в британских телешоу

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Победа 10-летней Микеллы Абрамовой в телепроекте "Голос.Дети" вызвала волну негодования у многих зрителей, обвинивших телеканал в подтасовке результатов конкурса в пользу дочки известной певицы Алсу.

После многочисленных жалоб в соцсетях и расследования компании Group-IB, подтвердившего накрутку голосов, Первый канал аннулировал результаты шестого сезона и пообещал провести 24 мая спецвыпуск со всеми финалистами.

Мы вспоминаем пять громких случаев, когда зрители были возмущены результатами голосований в британских телешоу. Что еще может пойти не так и каковы могут быть последствия?

1. Техника не выдерживает

Правообладатель иллюстрации ITV Image caption Шоу "Британия ищет таланты" выходит с 2007 года

В 2012 году разгорелся скандал вокруг шоу "В Британии есть таланты" (Britain's Got Talent), британской версии "Минуты славы". Авторы телепрограммы придумали новый на тот момент способ голосования за победителей через специальное приложение в смартфонах.

За полтора фунта (около 120 рублей) зрителям предлагалось купить три голоса, которые они могли использовать в полуфинале. Однако приложение не справилось с нагрузкой во время голосования в прямом эфире и произошел технический сбой, в результате чего более половины голосов не были засчитаны.

Независимый регулятор Ofcom, который следит за всеми платными голосованиями на британском телевидении и радио, не стал штрафовать компанию ITV, рассудив, что при использовании новых технологий во время прямых трансляций иногда могут возникать непредвиденные проблемы с техникой.

2. Телефонные линии заняты

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Победитель четвертого сезона телешоу X Factor Леон Джексон

Похожая история произошла и с британским аналогом "Голоса". Шотландский исполнитель Леон Джексон в финале четвертого сезона музыкального шоу X Factor спел дуэтом с Кайли Миноуг и выиграл контракт со звукозаписывающей компанией на миллион фунтов (около 1,3 млн долларов).

Прямой эфир финала посмотрели более 12 млн зрителей, букмекеры говорили, что это было "величайшее потрясение" за всю историю ставок на реалити-телевидении.

Однако позже выяснилось, что не все зрители были согласны с таким решением. Более тысячи человек пожаловались на неработающие телефонные линии, когда они хотели проголосовать за соперника Леона.

После расследования Ofcom решил, что Джексон одержал бы победу в любом случае, даже если бы люди смогли прозвониться, однако признал, что телекомпания несет ответственность за то, чтобы голоса всех зрителей были учтены.

3. Человеческий фактор в X Factor

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Луи Уолш и Шэрон Осборн

В 2005 году судью второго сезона шоу X Factor Луи Уолша обвинили в том, что он оставил в финале двух сестер Конуэй из Ирландии несмотря на то, что их соперница Мария Лоусон набрала почти в два раза больше зрительских голосов.

Его коллега по шоу Шэрон Осборн заявила, что Уолш стал жертвой "ирландской мафии", выбрав участниц по национальному признаку, а не за их таланты.

В следующем туре наставник сестер Саймон Коуэл отправил их домой. Это был первый и единственный случай в истории телепроекта, когда наставник проголосовал против собственных подопечных.

4. Продюсеры перешептываются с судьями

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Райлану Кларку не удалось выиграть девятый сезон X Factor, он занял лишь пятое место

В девятом сезоне X Factor страсти вокруг голосования за победителей разбушевались настолько, что продюсер Гари Барлоу умчался со сцены, обвинив организаторов в манипуляциях с голосованием.

Как сообщается, незадолго до объявления решения жюри продюсер ITV подошел к Луи Уолшу и что-то ему прошептал на ухо, после чего Уолш якобы спровоцировал ничью и передал право выбора зрителям, проголосовав за менее профессиональную исполнительницу.

Тем самым Уолш поспособствовал тому, чтобы любимец публики Райлан Кларк остался в шоу и прошел на следующий этап. В финальном голосовании Кларк занял пятое место.

5. Скандал из-за кота

Image caption Скандал разгорелся из-за клички кота для популярной детской передачи "Блю Питер"

В 2007 году в неловкой ситуации оказалась и Би-би-си. Ведущие ее популярной детской телепрограммы "Блю Питер" (Blue Peter) предложили зрителям выбрать кличку коту.

Большинство зрителей высказалось за "Куки" (англ. Cookie - печенька), однако результаты онлайн-голосования зачем-то подтасовали, и кота назвали "Сокс" (англ. Socks - носки).

В результате ведущим пришлось извиняться, а компании - сменить редактора программы и выплатить штраф регулятору в размере 50 тыс. фунтов (около 63,6 тыс. долларов по текущему курсу).

В новом сезоне шоу кот вернулся на экран под именем Куки.