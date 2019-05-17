Ученого Виктора Кудрявцева вернули в СИЗО вопреки требованию ЕСПЧ

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75-летнего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, вернули после обследования в больнице обратно в СИЗО.

"Это было освидетельствование на предмет наличия у Кудрявцева заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, - сказал Павлов Интерфаксу, уточнив, что таких заболеваний у Кудрявцева выявлено не было.

"Европейский суд сказал, что дело не в этом перечне [заболеваний]: Кудрявцева надо просто обследовать и получить объективную картину, допускает ли его состояние здоровья содержание под стражей. То, что было сделано, никак не может считаться исполнением решения Европейского суда", - объяснил он.

По его словам, результаты обследования показали, что "Кудрявцев нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима". Адвокат ученого также сообщил, что проинформирует о ситуации Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ в апреле потребовал от российских властей обеспечить Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения. 7 мая минюст России уведомил ЕСПЧ, ученого Кудрявцева планируется перевести из СИЗО в гражданскую больницу на неделе.

13 мая Кудрявцев был госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в 20-ю московскую городскую больницу.

"20-я больница - больница не простая, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы", - рассказал тогда Интерфаксу Иван Павлов. Он также пожаловался, что в больнице условия содержания "строже, чем в "Лефортово".

Основанием для перевода стало медицинское обследование, а не требование ЕСПЧ, пояснил адвокат.

"Обследование, конечно, следует проводить в независимом учреждении. Но это полбеды: непонятно, зачем вообще проводить такое обследование, если ЕСПЧ ясно потребовал перевода Кудрявцева в гражданскую больницу", - сказал он.

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в разговоре с Интерфаксом допустил, что после обследования служба будет ходатайствовать об освобождении Кудрявцева по состоянию здоровья.

"Возможно, после обследования его будут представлять к освобождению по постановлению правительства номер 3 ("О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений")", - сказал он 13 мая Интерфаксу.

Упомянутое им постановление предусматривает освобождение обвиняемого в преступлении из-под стражи и от наказания в случае, если у него будут выявлены болезни, препятствующие нахождению в заключении.

История Кудрявцева

Кудрявцев - кандидат физических наук и научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), головной научной организации "Роскосмоса".

О его аресте по обвинению в госизмене стало известно 22 июля 2018 года. По данным агентства Интерфакс, 75-летний ученый стал самым пожилым арестантом московского СИЗО "Лефортово".

В "Роскосмосе" сообщали, что в рамках дела о госизмене расследуются события 2013 года, не уточняя, какие именно.

Как писали СМИ, в ФСБ считают, что произошла утечка секретных данных в сфере гиперзвуковых технологий.

Адвокат Павлов сообщал, что в уголовном деле речь идет о передаче секретных данных в двух письмах по электронной почте в Фон Кармановский научный институт в Бельгии, с которым ЦНИИмаш работал в рамках программы FP7-SPACE.

По версии следствия, которую адвокат Павлов пересказал Интерфаксу, Кудрявцев получал от бельгийского института задания, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал, и направлял ему отчеты об исследованиях. Следствие считает, что эти данные могли быть использованы при создании нового оружия.

Кудрявцев свою вину не признает. По версии защиты, ученый уже более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям, а отчеты по программе FP7-SPACE публиковались в открытом доступе.

В 2016 году Кудрявцев был в числе ученых, подписавших письмо в поддержку другого сотрудника ЦНИИмаш, создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который также был осужден за госизмену. Подробности его дела неизвестны.

В марте стало известно об ухудшении состояния Кудрявцева. Как сообщал член Московской Хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, особое беспокойство вызывал диабет - с августа прошлого года назначенная ученому доза сахароснижающего препарата росла и достигла предела, после чего он перестал быть эффективен.