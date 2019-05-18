Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Канцлер Курц (слева), по данным СМИ, отказался работать с Штрахе

Вице-канцлер Австрии и глава правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке. Причиной стала видеозапись, на которой Штрахе ведет переговоры с неизвестной россиянкой.

На видеозаписи, сделанной скрытой камерой, которую днем ранее опубликовали немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус на вилле на Ибице ведут переговоры с женщиной - предположительно, племянницей неназванного российского олигарха.

На записи она заявляет о желании купить половину акций влиятельного австрийского таблоида Kronen Zeitung.

Штрахе в свою очередь предлагает сделать в газете перестановки, чтобы она помогла Партии свободы во время предвыборной кампании. Речь идет о парламентских выборах, прошедших осенью 2017 года. Разговор, предположительно, состоялся в июле того же года.

Что такое Партия свободы

Националистическая и антииммигрантская Партия свободы заняла третье место на выборах и вошла в правящую коалицию. Партия известна, кроме прочего, хорошими отношениями с российскими властями.

Хайнц-Кристиан Штрахе и другие деятели этой партии неоднократно посещали Россию, а также аннексированный Крым, кандидат в президенты от этой партии Норберт Хофер называл Крым законной частью России; партия призывает к отмене антироссийских санкций против России.

В декабре 2016 года "Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Партией свободы.

После поднявшегося скандала канцлер Курц исключил возможность продолжения работы с Штрахе, сообщало агентство Рейтер, со ссылкой на источники.

Австрийские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Курц решил не продолжать коалицию с Партией свободы и объявить новые выборы.

Официальных комментариев канцлер пока не давал. Ожидается, что он выступит с отдельным заявлением в субботу.