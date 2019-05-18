На 71-летнего Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шварценеггер призвал своих поклонников сосредоточить внимание на спортсменах, а не на нападении

Опубликованы видеокадры нападения на американского киноактера Арнольда Шварценеггера на спортивном мероприятии в Южной Африке.

Бывший губернатор штата Калифорния, которому 71 год, общался с болельщиками на стадионе, когда неизвестный с разбегу нанес ему в прыжке удар ногами в спину.

На видеозаписи видно, как нападавшего тут же скрутили стоявшие рядом с Шварценеггером охранники.

Шварценеггер поблагодарил своих поклонников в "Твиттере", заверив их, что им не о чем беспокоиться.

Видеозапись, широко разошедшаяся в социальных сетях, фиксирует момент, когда киноактер позирует перед фотографами в ходе мероприятия в Йоханнесбурге в субботу.

На записи видно, как неизвестный человек прыгает двумя ногами вперед и наносит ему удар в спину.

Шварценеггера этот удар бросает вперед, а нападающий падает на землю, где его немедленно скручивает охранник.

Организаторы мероприятия позднее сообщили, что нападавшего передали в руки полиции.

Шварценеггер сообщил своим поклонникам в "Твиттере": "Я думал, что меня просто затолкали в толпе, что случается часто. Я осознал, что меня ударили, только посмотрев видео, как все вы".

Позднее он призвал своих поклонников забыть об этом инциденте и больше думать о проблемах спорта в ЮАР.

"Мы поддерживаем здесь в Южной Африке 90 видов спорта в рамках платформы @ArnoldSports, а также 24 тысячи спортсменов всех возрастов и уровней мастерства, которые вдохновляют нас своим примером. Давайте думать о них", - написал в своем твите Шварценеггер.

Спортивный фестиваль "Арнольд Классик Африка" проводится в мае каждого года; в его рамках устраиваются различные спортивные мероприятия, начиная с бодибилдинга и заканчивая боевыми искусствами.