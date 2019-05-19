В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Взрывом в автобусе выбило стекла

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. По данным СМИ, среди раненых в основном иностранные туристы.

Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо ограды музея.

В посольстве России в Каиры сообщили, что росиян средин пострадавших нет.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщает, что пострадали граждане ЮАР и Египта. По данным источников, жизни туристов ничего не угрожает.

Туризм - одна из основных статей дохода для египетской экономики, и эта индустрия последние годы восстанавливалась после Арабской весны 2011 года и взрыва российского самолета в 2015 году, когда погибли 224 человека.

Это второй случай за последние шесть месяцев, когда жертвами атак в Египте становятся туристы.

В декабре трое вьетнамских туристов и местный гид были убиты в результате взрыва придорожной бомбы.

Большой Египетский музей еще не достроен и должен открыться для посетителей в 2020 году.