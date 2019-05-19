Трамп об абортах: я за право на жизнь, но есть исключения
Президент Трамп наконец высказал свое отношение к абортам, сказав, что он выступает твердо за право на жизнь, тем самым фактически поддержав американских законотворцев, фактически запретивших недавно аборты в двух штатах - Алабаме и Миссури.
Трамп сказал, что он против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери.
Вопрос прерывания беременности встал чрезвычайно остро после того, как на прошлой неделе в штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия.
Активисты кампании "За выбор", отстаивающие право каждой женщины самой решать судьбу своей беременности, планируют провести в воскресенье демонстрации протеста против нового закона.
Сторонники запрета в Алабаме говорят, что новый закон может быть заблокирован в суде, однако они надеются, что дальнейшие апелляции приведут в итоге к рассмотрению закона в Верховном суде, где сейчас главенствуют республиканцы-консерваторы.
Это в конечном счете позволит им отменить постановление 1973 года, принятое по делу Роу против Уэйда, по которому аборт был разрешен во всех штатах.
В настоящий момент еще 16 штатов хотят ужесточить закон об абортах.
Что сказал Трамп
Дональд Трамп, чья позиция по вопросу об абортах менялась за последние годы, хранил молчание вплоть до субботы, когда он внезапно разразился серией твитов, в которых изложил свое видение ситуации.
"Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", - написал Трамп.
Президент добавил, что некоторые судебные решения, такие как назначение в состав Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано, помогли ужесточить закон об абортах в некоторых штатах.
"Мы очень далеко продвинулись за последние два года с нашими замечательными 105 новыми федеральными судьями (и еще много прибудет) и двумя новыми судьями в Верховном суде... и совершенно новым и позитивным взглядом на вопрос о праве на жизнь", - написал Трамп.
Актуальный вопрос
Вопрос об абортах всегда оставался достаточно актуальным в Соединенных Штатах, поскольку ядро верующих избирателей, в особенности христиан-евангелистов, всегда добивалось ужесточения, если не полного запрещения, абортов.
Трамп же, будучи долгие годы публичной фигурой, свои взгляды по этому вопросу неоднократно менял.
К примеру, в 1999 году он говорил следующее: "Я очень даже за выбор. Я ненавижу идею аборта. Не терплю. Я не могу даже думать об этом. Меня воротит, когда я слышу, как люди это обсуждают. Но все равно - я за то, чтобы был выбор".
Однако в марте 2016 года он прояснил, что на самом деле он за жизнь, но с оговорками.
В минувшую субботу он написал на "Твиттере", что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году победила кампания "пролайф".
Высокопоставленные члены Республиканской партии также высказывали мнение, что этот вопрос станет очень важным в 2020 году во время президентской кампании.
Сенатор от Массачусетса и возможный кандидат в президенты от демократов Элизабет Уоррен в ответ на новый закон, принятый в Алабаме, написала в "Твиттере": "Этот запрет опасен и крайне жесток, и его авторы хотят отменить постановление Роу против Уэйда. Я жила в то время и скажу вам так: мы туда не вернемся - ни сейчас, ни в будущем. Мы будем с этим бороться. И мы победим".
Насколько просто в США сделать аборт?
С 1973 года, когда было принято постановление Верховного суда по делу Роу против Уэйда, прерывание беременности было легализовано во всех 50 штатах.
С тех пор количество клиник, где можно сделать аборт, во многих штатах сократилось, а с 2017 года в шести штатах осталось только по одному такому медучреждению.
В начале 2019 года губернаторы четырех штатов - Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо - подписали законопроекты, запрещающие прерывание беременности в случае, если прослушивается сердцебиение плода.
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По данным Института Гуттмахера (некоммерческой организации за права в области репродуктивного здоровья), пока ни один из этих запретительных законов не вступил в силу, однако их принятие является частью общей стратегии довести этот вопрос до Верховного суда.
Однако более прогрессивные штаты также предпринимают шаги с тем, чтобы оградить право на аборт.
В январе этого года в Нью-Йорке был введен в действие законопроект, дающий право в определенных случаях прерывать беременность на более позднем сроке - после 24 недель.