Трамп об абортах: я за право на жизнь, но есть исключения

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери", - заявил Трамп

Президент Трамп наконец высказал свое отношение к абортам, сказав, что он выступает твердо за право на жизнь, тем самым фактически поддержав американских законотворцев, фактически запретивших недавно аборты в двух штатах - Алабаме и Миссури.

Трамп сказал, что он против абортов, за исключением случаев изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери.

Вопрос прерывания беременности встал чрезвычайно остро после того, как на прошлой неделе в штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты - даже в случаях инцеста или насилия.

Активисты кампании "За выбор", отстаивающие право каждой женщины самой решать судьбу своей беременности, планируют провести в воскресенье демонстрации протеста против нового закона.

Сторонники запрета в Алабаме говорят, что новый закон может быть заблокирован в суде, однако они надеются, что дальнейшие апелляции приведут в итоге к рассмотрению закона в Верховном суде, где сейчас главенствуют республиканцы-консерваторы.

Это в конечном счете позволит им отменить постановление 1973 года, принятое по делу Роу против Уэйда, по которому аборт был разрешен во всех штатах.

В настоящий момент еще 16 штатов хотят ужесточить закон об абортах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В январе 2019 года у здания Верховного суда прошел ежегодный "Марш за жизнь", приуроченный к годовщине судебного решения по делу Роу-Уэйда

Что сказал Трамп

Дональд Трамп, чья позиция по вопросу об абортах менялась за последние годы, хранил молчание вплоть до субботы, когда он внезапно разразился серией твитов, в которых изложил свое видение ситуации.

"Я очень твердо за право на жизнь за тремя исключениями - изнасилованием, инцестом и защитой жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", - написал Трамп.

Президент добавил, что некоторые судебные решения, такие как назначение в состав Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано, помогли ужесточить закон об абортах в некоторых штатах.

"Мы очень далеко продвинулись за последние два года с нашими замечательными 105 новыми федеральными судьями (и еще много прибудет) и двумя новыми судьями в Верховном суде... и совершенно новым и позитивным взглядом на вопрос о праве на жизнь", - написал Трамп.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Элизабет Уоррен заявляет, что будет бороться с запретом на аборты

Актуальный вопрос

Вопрос об абортах всегда оставался достаточно актуальным в Соединенных Штатах, поскольку ядро верующих избирателей, в особенности христиан-евангелистов, всегда добивалось ужесточения, если не полного запрещения, абортов.

Трамп же, будучи долгие годы публичной фигурой, свои взгляды по этому вопросу неоднократно менял.

К примеру, в 1999 году он говорил следующее: "Я очень даже за выбор. Я ненавижу идею аборта. Не терплю. Я не могу даже думать об этом. Меня воротит, когда я слышу, как люди это обсуждают. Но все равно - я за то, чтобы был выбор".

Однако в марте 2016 года он прояснил, что на самом деле он за жизнь, но с оговорками.

В минувшую субботу он написал на "Твиттере", что республиканцы должны объединиться, чтобы в 2020 году победила кампания "пролайф".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Доверяйте женщинам" написано на плакате, который держит противница запрета абортов, одетая в костюм из фильма "Рассказ служанки"

Высокопоставленные члены Республиканской партии также высказывали мнение, что этот вопрос станет очень важным в 2020 году во время президентской кампании.

Сенатор от Массачусетса и возможный кандидат в президенты от демократов Элизабет Уоррен в ответ на новый закон, принятый в Алабаме, написала в "Твиттере": "Этот запрет опасен и крайне жесток, и его авторы хотят отменить постановление Роу против Уэйда. Я жила в то время и скажу вам так: мы туда не вернемся - ни сейчас, ни в будущем. Мы будем с этим бороться. И мы победим".

Насколько просто в США сделать аборт?

С 1973 года, когда было принято постановление Верховного суда по делу Роу против Уэйда, прерывание беременности было легализовано во всех 50 штатах.

С тех пор количество клиник, где можно сделать аборт, во многих штатах сократилось, а с 2017 года в шести штатах осталось только по одному такому медучреждению.

В начале 2019 года губернаторы четырех штатов - Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо - подписали законопроекты, запрещающие прерывание беременности в случае, если прослушивается сердцебиение плода.

По данным Института Гуттмахера (некоммерческой организации за права в области репродуктивного здоровья), пока ни один из этих запретительных законов не вступил в силу, однако их принятие является частью общей стратегии довести этот вопрос до Верховного суда.

Однако более прогрессивные штаты также предпринимают шаги с тем, чтобы оградить право на аборт.

В январе этого года в Нью-Йорке был введен в действие законопроект, дающий право в определенных случаях прерывать беременность на более позднем сроке - после 24 недель.