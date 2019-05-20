Google ограничивает использование Android компанией Huawei
Google отключил производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android, сообщает Рейтер.
Новые смартфоны, выпущенные компанией, также потеряют доступ к магазину приложений Google и самим приложениям, таким как Gmail, пишет Рейтер.
Huawei отказалась от комментариев, а представители Google пока не ответили на запрос Би-би-си.
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Какие именно сервисы перестанут функционировать, все еще обсуждается в Google, сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник.
Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.
"Пока нет четкого официального заявления Google, трудно обсуждать последствия, - сказал Би-би-си Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight. - Но если сведения Рейтер достоверны, это будет иметь серьезные последствия для потребительского бизнеса Huawei. Huawei работает над созданием собственной галереи приложений и других программных активов, по аналогии с их работой над решениями на чипсетах. Нет сомнений в том, что эти усилия являются частью желания компании контролировать свою судьбу".
Правительства нескольких стран уже запретили телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei в мобильных сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности.
До сих пор Великобритания воздерживалась от официального запрета.
Анализ
Лео Келион, редактор отдела технологий Би-би-си
В краткосрочной перспективе это может нанести очень серьезный ущерб бизнесу Huawei на Западе.
Покупатели смартфонов не захотят иметь телефон на Android, у которого нет доступа к Google Play Store, виртуальному помощнику или обновлениям безопасности.
В долгосрочной перспективе это может дать поставщикам смартфонов повод серьезно задуматься о необходимости жизнеспособной альтернативы операционной системе Google, особенно в то время, когда поисковый гигант пытается продвигать собственный бренд Pixel за их счет.
Что касается Huawei, то, похоже, компания подготовилась к тому, что ее отрежут от американского ноу-хау.
Ее смартфоны уже работают на собственных запатентованных процессорах, и в начале этого года руководитель отдела потребительских устройств сказал немецкой газете Die Welt, что "мы подготовили собственные операционные системы - это наш план Б".
Тем не менее, этот шаг может ударить по амбициям Huawei обогнать Samsung и стать самым продаваемым брендом смартфонов в 2020 году.
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15 мая министерство торговли США решило внести Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".
Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Huawei последовательно отрицает подобные обвинения.