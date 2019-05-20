Пресса Британии: в деле Скрипалей могла быть резервная группа?

В обзоре британской прессы 20 мая:

Таинственный телефонный звонок

Guardian стало известно, что ведущие дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей следователи узнали о том, что после возвращения в Лондон из Солсбери подозреваемые получили телефонный звонок. По мнению авторов статьи в Guardian, это повышает вероятность того, что в операции была задействована еще некая резервная группа.

Газета пишет, что одна из теорий следствия заключается в том, что пара, возможно, ждала сигнала о завершении операции. Таким сигналом и стал телефонный звонок.

Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда заявило Guardian, что расследование отравления продолжается, а потому комментариев по деталям быть не может.

Но, по сведениям газеты, в распоряжении детективов есть другие улики, указывающие на то, что подозреваемые - Анатолий Чепига и Александр Мишкин - возможно, действовали не одни.

Издание пишет, что полиция пытается разобраться в еще одной важной проблеме. Полиция не смогла окончательно установить, был ли флакон, использованный жительницей Эймсбери Дон Стерджес и приведший к ее отравлению и смерти, выброшен подозреваемыми в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ 17 неделями ранее, сообщают источники газеты.

Именно по этой причине, продолжает Guardian, полиция обвинила двух россиян в нападении на Скрипалей, но не стала предъявлять им обвинения в смерти британки Дон Стерджесс.

Хотя британские министры были проинформированы о том, что "весьма вероятно", что женщина умерла после отравления той же партией химического вещества, что было применено к Скрипалям, источники газеты признают, что "некоторые детали не складываются".

"Контейнер для мусора, в котором был обнаружен флакон, регулярно опорожнялся, поэтому кажется немыслимым, что флакон лежал там с марта, - сказал источник в интервью изданию. - Существует также некоторая путаница относительно того, была ли бутылка запечатана, когда ее нашли. Полиция не может быть полностью уверена в том, что флакон с "Новичком", ставший причиной отравления местной жительницы, был ранее использован для отравления Скрипалей".

Мошенники могут списать штрафы за отмывание денег на "бизнес-расходы"

Times рассказывает о том, что члены обеих палат британского парламента обеспокоены тем, что международный криминалитет использует юридические лазейки для того, чтобы отмывать "грязные деньги" через покупку дорогостоящей недвижимости в стране.

Законодательство, разработанное для борьбы со злоупотреблениями на рынке недвижимости со стороны преступников, находящихся за границей, имеет ряд недостатков, говорится в опубликованном отчете Объединенного парламентского комитета по проекту регистрации иностранных юридических лиц.

В докладе, который поддерживает принятие законопроекта о введении реестра зарубежных интересов, говорится, что в законопроекте есть ряд лазеек, включающих ограниченные полномочия для наказания правонарушителей.

Комитет выразил опасение, что закон, призванный остановить поток грязных денег, в его нынешнем состоянии не будет работать, а предлагаемые штрафы могут быть расценены мошенниками как "расходы на ведение бизнеса".

Средний класс имеет не меньше проблем, чем малоимущие, но стесняется их больше

Times рассказывает о неутешительных результатах исследования одной из старейших британских благотворительных организаций Family Action.

Специалисты по нормализации семейных отношений выяснили, что представители среднего класса настолько стыдятся проблем в семье, что избегают консультироваться с профессионалами.

Образованные и неплохо обеспеченные британцы не хотят обсуждать с посторонними и специалистами широкий спектр своих серьезных проблем - от психического здоровья до финансовых трудностей и сложностей на работе и дома.

Исследователи поняли, что давление и сложности часто не зависят от достатка в семье и не связаны с определенным возрастом или типом семейных отношений, как ранее считалось.

Если и можно выявить особо уязвимую группу, то это родители с маленькими детьми.