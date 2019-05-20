Пресса Британии: в деле Скрипалей могла быть резервная группа?
В обзоре британской прессы 20 мая:
- Новые детали расследования Скрипалей
- Депутаты беспокоятся из-за лазеек для "грязных денег" в законодательстве Британии
- Средний класс имеет те же проблемы, что и другие, но стесняется их больше
Таинственный телефонный звонок
Guardian стало известно, что ведущие дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей следователи узнали о том, что после возвращения в Лондон из Солсбери подозреваемые получили телефонный звонок. По мнению авторов статьи в Guardian, это повышает вероятность того, что в операции была задействована еще некая резервная группа.
Газета пишет, что одна из теорий следствия заключается в том, что пара, возможно, ждала сигнала о завершении операции. Таким сигналом и стал телефонный звонок.
Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда заявило Guardian, что расследование отравления продолжается, а потому комментариев по деталям быть не может.
Но, по сведениям газеты, в распоряжении детективов есть другие улики, указывающие на то, что подозреваемые - Анатолий Чепига и Александр Мишкин - возможно, действовали не одни.
Издание пишет, что полиция пытается разобраться в еще одной важной проблеме. Полиция не смогла окончательно установить, был ли флакон, использованный жительницей Эймсбери Дон Стерджес и приведший к ее отравлению и смерти, выброшен подозреваемыми в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ 17 неделями ранее, сообщают источники газеты.
Именно по этой причине, продолжает Guardian, полиция обвинила двух россиян в нападении на Скрипалей, но не стала предъявлять им обвинения в смерти британки Дон Стерджесс.
Хотя британские министры были проинформированы о том, что "весьма вероятно", что женщина умерла после отравления той же партией химического вещества, что было применено к Скрипалям, источники газеты признают, что "некоторые детали не складываются".
"Контейнер для мусора, в котором был обнаружен флакон, регулярно опорожнялся, поэтому кажется немыслимым, что флакон лежал там с марта, - сказал источник в интервью изданию. - Существует также некоторая путаница относительно того, была ли бутылка запечатана, когда ее нашли. Полиция не может быть полностью уверена в том, что флакон с "Новичком", ставший причиной отравления местной жительницы, был ранее использован для отравления Скрипалей".
Мошенники могут списать штрафы за отмывание денег на "бизнес-расходы"
Times рассказывает о том, что члены обеих палат британского парламента обеспокоены тем, что международный криминалитет использует юридические лазейки для того, чтобы отмывать "грязные деньги" через покупку дорогостоящей недвижимости в стране.
Законодательство, разработанное для борьбы со злоупотреблениями на рынке недвижимости со стороны преступников, находящихся за границей, имеет ряд недостатков, говорится в опубликованном отчете Объединенного парламентского комитета по проекту регистрации иностранных юридических лиц.
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В докладе, который поддерживает принятие законопроекта о введении реестра зарубежных интересов, говорится, что в законопроекте есть ряд лазеек, включающих ограниченные полномочия для наказания правонарушителей.
Комитет выразил опасение, что закон, призванный остановить поток грязных денег, в его нынешнем состоянии не будет работать, а предлагаемые штрафы могут быть расценены мошенниками как "расходы на ведение бизнеса".
Средний класс имеет не меньше проблем, чем малоимущие, но стесняется их больше
Times рассказывает о неутешительных результатах исследования одной из старейших британских благотворительных организаций Family Action.
Специалисты по нормализации семейных отношений выяснили, что представители среднего класса настолько стыдятся проблем в семье, что избегают консультироваться с профессионалами.
Образованные и неплохо обеспеченные британцы не хотят обсуждать с посторонними и специалистами широкий спектр своих серьезных проблем - от психического здоровья до финансовых трудностей и сложностей на работе и дома.
Исследователи поняли, что давление и сложности часто не зависят от достатка в семье и не связаны с определенным возрастом или типом семейных отношений, как ранее считалось.
Если и можно выявить особо уязвимую группу, то это родители с маленькими детьми.