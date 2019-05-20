СМИ России: борьба за сквер как новый этап в российской политике

В обзоре российских СМИ за 20 мая:

"Ведомости": патриотизм без сепаратизма

В российском обществе созрел тренд на подъем регионального патриотизма, но воспользоваться этим пока не удается ни власти, ни оппозиции. Об этом говорится в докладе фонда "Петербургская политика", о котором рассказывает газета "Ведомости".

По словам президента "Петербургской политики" Михаила Виноградова, региональный патриотизм - это восприятие территории, где проживает человек, как ценности. Проявляться он может по-разному, в том числе и в протестных акциях вроде выступлений против мусорного полигона в Шиесе Архангельской области или против строительства храма вместо сквера в Екатеринбурге.

Пока не ясно, кому может быть выгодна такая повестка, отмечает Виноградов: власть сейчас поддерживает региональные бренды, но у нее есть страх, что эта тема может перерасти в сепаратизм.

Оппозиция же может воспользоваться региональным патриотизмом для градозащитных и экологических выступлений, а также для запуска антимосковской повестки. Правда, федеральные политики не заряжаются региональной тематикой, никто не пытается ее систематизировать, и в итоге эти темы быстро угасают, говорит эксперт.

Региональный патриотизм, безусловно, начинает усиливаться, согласен политолог Аббас Галлямов: "Так всегда происходит в момент политического ослабления федеральной власти. Разочаровавшись в "большом дискурсе", избиратель начинает растерянно оглядываться по сторонам в поиске новых ориентиров, и первое, что он видит, - это "малая родина". Так было и после революции 1917 г., и в конце 1980-х".

Особенно сильным потенциалом обладают национальные республики, где территориальный аспект дополняется этническим, считает эксперт: "Долгие годы сверхцентрализации привели к появлению большого количества мелких травм, которые рано или поздно будут извлечены на свет местными политиками. Причем это не обязательно будут оппозиционеры. Как показал опыт распада СССР, не меньшим потенциалом здесь обладают действующие местные власти".

Именно они могут попытаться накачать свою политическую капитализацию и сами возглавят диалог с Москвой, требуя от нее ресурсов и "уважения мнений людей на местах", резюмирует Галлямов. "До распада страны дело, конечно, в этот раз не дойдет, но очевидно, что центр в следующем политическом цикле будет сильно ослаблен, а повестку будут задавать регионы", - считает политолог.

"Новая газета": "Дорога к скверу"

Борьба за сквер в Екатеринбурге показывает, что в российской политике наступает новый этап, считает "Новая газета". "Гражданские конфликты, связанные с коррупционными схемами "освоения городских территорий", случались и раньше, - отмечает издание. - Но в последние годы они всегда находились в тени основополагающего вопроса "чей Крым" и "великого геополитического противостояния".

Уральский конфликт показал, что люди выступают не против Кремля как такового, а за свои реальные интересы, считает "Новая", а вот властям при этом нечего предложить в качестве альтернативы.

Газета пишет, что разыгрывать карту о том, что те, кто не согласны с нынешним политическим курсом, являются врагами России, больше не получается, потому что у власти нет никакой специальной политики за исключением перераспределения ренты среди своих доверенных лиц. А конфликт вокруг сквера складывается в мозаику аналогичных противостояний в связи с мусорными полигонами или соглашением о границе между Ингушетией и Чечней.

Во всех этих случаях у власти нет политических инструментов исправления ситуации в свою пользу, пишет "Новая газета" и объясняет, почему: "Единой России" никто не верит, других кадров на местах у Кремля нет и взяться им неоткуда. В отсутствие собственной политической повестки у властей есть две тактики: отступать и подвешивать вопросы на неопределенное время или выбирать силовой сценарий разрешения конфликтов. Судя по тому, что происходит сейчас в Екатеринбурге, выбирать будут сразу оба - социологический опрос с целью "услышать мнение народа" поддержан десятками задержаний".

Газета считает, что дальнейшая активность граждан будет способствовать перестройке российской политики: шанс возглавить подобные протесты есть практически у всех - за исключением "Единой России". Люди сейчас начинают осознавать: защита своих интересов - это и есть политика, пишет "Новая".

"Ведомости": натуральные льготы для виртуальной зоны

В России, пишет газета "Ведомости", может появиться виртуальная экономическая зона, для которой Минэкономразвития предлагает множество льгот: компенсация таможенных пошлин при ввозе оборудования, если его аналоги не производятся в России, льгота по налогу на прибыль, имущество и землю, НДФЛ, дивиденды, освобождение от уплаты НДС, ускоренная амортизация, освобождение от валютного контроля и возможность безвизового въезда иностранных работников.

Определены и отрасли, которыми компании могут заниматься в виртуальной экономической зоне. Они схожи с теми, какие есть в "Сколково", плюс появляется еще три новых: продвижение программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, киберспорт и создание аудиовизуальных и музыкальных произведений. Под эти профили, отмечает газета, попадает, например, деятельность МТС и Mail.ru Group.

Льготы помогут игровой индустрии, считает директор MRGV (входит в Mail.ru Games Ventures) Илья Карпинский: позволят российским компаниям не открывать представительства в других странах, больше инвестировать в проекты и привлекать иностранных специалистов.

Виртуальность зоны предполагает, что она - на всей территории России, ее резидент может работать из любого региона.

У "Сколково" тоже экстерриториальный режим, непреодолимых препятствий, чтобы создать виртуальную зону, нет, говорит замминистра экономического развития Тимур Максимов, возможно, она будет создана как раз на базе "Сколково". Тогда не понадобятся и поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС.

По данным ассоциации "Руссофт", в 2018 г. экспорт российских IT-продуктов и услуг достиг 10 млрд долларов, но часть выручки до России не доезжает: в 2017 г. экспортные поступления в Россию производителей программного обеспечения составили не менее 5,5 млрд, около четырех из них осталось в их офисах за рубежом. Сколько программистов уехало в другие страны - неизвестно, отмечают в "Руссофте".

Президент Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что виртуальной зоной уехавших не вернуть, но для российских резидентов проект привлекателен. Это мощный стимул и для зарубежных IT-компаний регистрировать в виртуальной зоне своих "дочек", уверена вице-президент по инвестициям ГК Softline Елена Волотовская.

"Коммерсант": тайм-аут для мошенников

Газета "Коммерсант" пишет о новой схеме кражи денег через терминалы Сбербанка. Суть мошенничества заключается в том, что преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Когда он все это делает, предыдущая операция автоматически заканчивается, и человек лишается своих денег.

Трюк мошенников срабатывает в том случае, если жертва успевает ввести пин-код в течение полутора минут: в противном случае терминал прерывает операцию.

Как показала практика, пишет газета, для хищения не нужно обладать какими-то особыми знаниями и пользоваться вредоносным ПО. "Коммерсант" провел эксперимент: один корреспондент ввел номер, выбрал оплату мобильного телефона картой и отошел. Спустя минуту коллега вставила карту, терминал предложил ей ввести пин-код и счет чужого телефона был успешно пополнен.

В правоохранительных органах отмечают, что подобный вид мошенничества появился полгода назад, однако в последние две недели число подобных случаев резко выросло.

В самом Сбербанке клиентам предлагают быть внимательными и в случае малейших сомнений отказываться от проведения операции. Однако часть экспертов считает, что проблема есть и у самих терминалов. Дело в том, что в устройствах других банков сначала надо вставить карту, а уже потом выбирать операцию и вводить реквизиты. И объясняется это не различием моделей терминалов, а настройками.

Вопрос и в слишком долгом времени на автоматическое прерывание операции, считают эксперты. Если бы это происходило за 30 секунд, то у мошенников было бы меньше шансов на успех.

В самом Сберанке не видят проблемы. "Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц, - указали там.- В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции".

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России дали шанс остаться в Совете Европы, пишет газета "Ведомости". "Мы согласились с тем, что России следует остаться в ПАСЕ, в частности, поскольку это сохранит право миллионов россиян обращаться в ЕСПЧ", - приводит газета слова главы МИД Германии Хайко Мааса. Однако, не исключает газета, компромиссное решение комитета министров еще могут заблокировать оппоненты России в ПАСЕ.

Как стало известно газете "Коммерсант", у одного из крупнейших объединений работодателей - "Деловая Россия" - в ближайшее время может появиться новый руководитель. По словам источников газеты, президентом организации по итогам съезда может стать председатель совета директоров ОАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов - сын уполномоченного по защите прав предпринимателей и одного из основателей "Деловой России" Бориса Титова.

После прихода к власти в 2000-х годах команда Путина проделала "хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, считает глава Сбербанка Герман Греф. Сам он, по его словам, жить в стране, где командуют олигархи, не хотел бы. Такую точку зрения, рассказывает портал РБК, Герман Греф высказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си.