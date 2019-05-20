Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новый виток напряженности между лидерами Ирана и США Хассаном Роухани и Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп выпустил в адрес Ирана строгое предупреждение, из которого следует, что в случае конфликта между двумя странами Иран прекратит существование.

"Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал Трамп на "Твиттере" в воскресенье, 19 мая.

В последнее время США направили дополнительные военные корабли и авиацию в Персидский залив.

Твиты Трампа продемонстрировали более жесткую риторику по сравнению с недавними попытками снизить вероятность возникновения военного конфликта с Ираном.

В минувшее воскресенье, 19 мая, в интервью телеканалу Fox News президент США пообещал не позволить Ирану разработать ядерное оружие, но при этом сказал, что не хочет доводить ситуацию до вооруженного столкновения.

"Я не тот, кто хочет вступать в войну, поскольку война наносит урон экономике, война, что важнее всего, убивает людей - это намного более важно", - сказал он.

Власти Ирана также пригасили воинственный тон: в минувшую субботу министр иностранных дел Ирана заявлял, что его страна не хочет войны.

"Войны не будет, так как мы не хотим войны, да и ни у кого в регионе нет иллюзии по поводу того, что они могут устроить конфронтацию с Ираном", - сказал Мохаммад Джавад Зариф иранскому агентству ИРНА.

Почему возникла новая напряженность?

Новая напряженность возникла после того, как Иран приостановил свои обязательства по утвержденному в 2015 году ООН "Всеобъемлющему плану по урегулированию иранской ядерной проблемы" и пригрозил возобновить производство обогащенного урана, который используется для производства ядерного топлива и оружия.

Этот план подразумевал ослабление режима санкций в обмен на отказ Ирана от своей ядерной программы, однако Соединенные Штаты в прошлом году в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

Трамп назвал план "ущербным" и вернул санкции.

После этого Тегеран, по некоторым сообщениям, разместил боеголовки на своих военных кораблях в Персидском заливе и, как полагают американские военные эксперты, повредил четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов - обвинение, которое иранские власти отрицают.

Какова сейчас ситуация в Персидском заливе?

Как заявили иракские военные, в минувшее воскресенье, 19 мая, была выпущена ракета по Зеленой зоне - району в Багдаде, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

По сообщениям, она попала в заброшенное здание рядом с посольством США. В результате атаки никто не пострадал. Кто ответственен за нее, по-прежнему неясно.

Представитель Госдепартамента заявил, что США считают Иран ответственным, даже "если любое подобное нападение произведено действующими по их наущению военизированными формированиями".

Трамп опубликовал свои заявления в "Твиттере" спустя несколько часов после первых сообщений о ракетной атаке в Багдаде.

В последнее время США направили в регион авианосец "Авраам Линкольн" и, по некоторым данным, подготовили план переброски на Ближний Восток военного контингента численностью в 120 тысяч человек.

Американским дипломатам было предписано покинуть Ирак. Американские военные повысили уровень угрозы в регионе из-за якобы полученной информации о деятельности там поддерживаемых Ираном группировок.

При этом британский генерал Крис Гика заявил об обратном: о том, что уровень угрозы остался прежним.

Голландские и немецкие войска также приостановили свою военно-учебную программу в Ираке.

Также в минувшую пятницу Саудовская Аравия обвинила Тегеран в атаке с помощью дрона на участок нефтепровода, которую якобы совершили повстанцы-хуситы в Йемене, действовавшие по наущению Ирана.

После этого поддерживающая правительственную линию саудовская газета призвала США совершить военный удар по Ирану.

Тегеран отрицает эти обвинения.