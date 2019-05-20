Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента страны. Он сказал об этом в своей инаугурационной речи.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу и вступил в должность президента. Его заявление вызвало ликование среди людей, собравшихся рядом с парламентом.

Накануне украинские СМИ сообщали, что указ о роспуске Рады Зеленский подпишет сразу после инаугурации. Если он подпишет указ в понедельник, то внеочередные выборы должны будут состояться 14 июля. Очередные парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре.

Инаугурация Зеленского завершилась в Верховной раде, Би-би-си вела онлайн-трансляцию.

Вступивший в должность президент также предложил министрам подать в отставку. Кабинет министров не должен подавать в отставку в связи с избранием нового президента.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.

Перед тем, как объявить о роспуске Верховной рады, Зеленский также попросил депутатов принять ряд неотложных законов. Он напомнил, что депутаты сами назначили инаугурацию на рабочий день, и предложил им поработать.

Media playback is unsupported on your device Инаугурации на Украине и в России: в чем отличия?

Имеет ли Зеленский право распустить Раду?

Сам Зеленский хотел вступить в должность в воскресенье, 19 мая, но Верховная рада назначила инаугурацию на понедельник.

Согласно украинскому законодательству, Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаигурация была назначена до 27 мая.

По мнению экспертов, Зеленский, добиваясь роспуска парламента, хочет конвертировать свою популярность в многочисленную парламентскую фракцию - не дожидаясь осени, когда рейтинг могут пойти вниз. Его партия "Слуга народа", согласно данным апрельского исследования Киевского международного института социологии, может занять первое место на внеочередных парламентских выборах.

В прошлую пятницу фракция партии "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной раде. После этого у парламента есть 30 дней для создания нового большинства.

В Раде считают, что Зеленский не имеет права распустить парламент и объявить досрочные выборы. В окружении Зеленского говорили, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

Сейчас во фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" суммарно входят 215 депутатов. Зачастую коалиция принимала решения при помощи независимых депутатов и представителей других фракций. Это обстоятельство давало наблюдателям основания ставить под сомнение наличие в раде коалиции - ее численность должна быть не меньше 226 депутатов. Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции.

Возможно, отвечать на вопрос, когда именно в Раде исчезла коалиция, придется суду.