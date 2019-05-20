"Слуга народа". Инаугурация Владимира Зеленского - самые яркие кадры

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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации состоялась в Верховной раде. Кадры из Киева - в фотогалерее Би-би-си.

Во втором туре президентских выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей (13,5 миллиона человек), за его соперника Петра Порошенко - 24,45% (4,5 миллиона человек) при явке избирателей в 61,37%. Зеленский победил почти во всех регионах Украины, за исключением Львовской области и заграничного избирательного округа, где первое место занял Порошенко.

В 10 часов утра Владимир Зеленский под аплодисменты собравшихся прошел по Мариинскому парку в сопровождении четырех охранников, пожимая руки своих сторонников и даже целуя некоторых из них. И сделал одно селфи.

Зеленский даже подпрыгнул, что поцеловать в лоб актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Эта студия снимала сериал "Слуга народа", в котором он сыграл роль президента.

То, что происходило в понедельник у здания Рады и в самом парламенте, многим напомнило кадры из сериала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зеленский энергично прошагал в Раду по коридору, вдоль которого выстроились его поклонники, и это напомнило кадры из сериала "Слуга народу"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уже у самого входа в Раду у Зеленский остановился, чтобы сделать селфи

На церемонии инаугурации присутствовали четыре предыдущих президента Украины из пяти: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Не было только Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инаугурация Зеленского заставила крепко задуматься бывших президентов Порошенко (слева) и Ющенко

Зеленский, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие (считается, что эта книга XVI века - первый перевод Евангелия на украинский язык), принес присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе конституционного суда Украины.

После этого председатель конституционного суда Наталия Шаптала объявила, что в соответствии со статьей 104-ой украинской конституции Владимир Зеленский вступил в должность президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Председатель конституционного суда Наталия Шаптала объявила Зеленского президента

Зеленскому вручили официальные символы главы государства - орденскую цепь, булаву и печать. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук передала ему удостоверение президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зеленский взял булаву в руки

В инаугурационной речи Зеленский заявил, что видит своей первой задачей прекращение огня на Донбассе.

Говоря об обмене пленными, он несколько раз переходил на русский язык. В конце выступления он сказал, что намерен распустить Верховную раду и предложил министрам правительства подать в отставку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инаугурационную речь Зеленского можно было наблюдать на огромном экране у стен Рады

На улице у Верховной рады объявление о предстоящем роспуске парламента встретили аплодисментами.

Действующий созыв Рады пользуется крайне низкой поддержкой населения. Мартовский опрос киевского Центра Разумкова зафиксировал: доверяют нынешним депутатам лишь 12% украинцев, не доверяют - 82%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонникам Зеленского понравилась его жесткое выступление в Раде

По окончании церемонии новый президент Украины вышел из Рады и подошел к людям под скандирование "Молодец!" и "Зеленский!" После этого он отправился к Мариинскому дворцу принимать присягу от военных и силовиков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из Рады - к силовикам

На инаугурацию в Киев приехали представители десятков стран. Россию не приглашали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского, сказал, что тот поздравит его "с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины".