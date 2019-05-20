Журналисты "Коммерсанта" массово увольняются из-за статьи о Матвиенко

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Руководство газеты "Коммерсант" уволило авторов статьи о возможной отставке главы Совета Федерации. В знак протеста сотрудники отдела политики и заместитель главного редактора написали заявления об уходе. Глава "Коммерсанта" заявил Би-би-си, что это его решение и оно не связано с политикой.

Политический блок газеты "Коммерсант" в полном составе увольняется из издания в знак протеста против решения руководства газеты уволить нескольких журналистов из-за неудобного материала. В итоге газета лишается 13 журналистов, в том числе заместителя главного редактора газеты Глеба Черкасова.

В понедельник днем специальный корреспондент "Коммерсант" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили в "Фейсбуке", что акционеры издания приняли решение об их увольнении.

По их словам, увольнение связано с опубликованной в середине апреля статьей о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совета Федерации и замене ее на нынешнего главу СВР Сергея Нарышкина.

"Поводом стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета федерации, - написал Сафронов. - Это странное ощущение: сколько написано текстов - про выборы, регионы, парламент, законы, разные перестановки и... - теперь точка".

"Решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД", - написал Иванов.

Кто именно принимал решение и в чем заключались претензии к статье, уволенные журналисты не уточнили.

Издательский дом "Коммерсант" принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, основателю и основному акционеру USM Holdings, занимающему 9-ю строчку в рейтинге богачей Forbes.

Представитель холдинга отказался дать комментарий Би-би-си.

"Статья не по стандартам"

Генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин, который по совместительству занимает пост главного редактора газеты "Коммерсант", сказал Би-би-си, что решение принимал он лично.

По словам Желонкина, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье.

"Статья была написана не по стандартам издательского дома", - сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены. Сафронов и Иванов также не стали комментировать этот вопрос.

По словам бывшего сотрудника газеты, попросившего об анонимности, так как он не уполномочен комментировать кадровые перестановки в газете, после выхода статьи обсуждалось увольнение самого Желонкина, но тому "удалось отбиться".

Один нынешний и один бывший сотрудник издания сказали Би-би-си, что слышали версию о том, что после выхода статьи Матвиенко высказывала претензии Усманову. По этому поводу, по его словам, в прошлый вторник состоялась срочная встреча с отделом политики.

В апреле пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко говорил: "Мы не комментируем слухи в газетных публикациях".

Минус 13

Вскоре после того, как стало известно об уходе Сафронова и Иванова, о своем увольнении из газеты заявили сотрудники политического блока газеты во главе с заместителем главного редактора Черкасовым.

"У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом - сменой места работы", - написал Черкасов в "Фейсбуке".

Это не первое увольнение в "Коммерсанте" из-за недовольства статьями журналистов.

В марте из "Коммерсанта" уволили петербургского корреспондента газеты Марию Карпенко. Официальным предлогом для увольнения руководство газеты называло телеграм-канал журналистки.

Сама Карпенко говорила, что ее уволили под давлением властей, якобы недовольных тем, как она освещала неофициальную предвыборную кампанию врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Газета "Коммерсант" выходит в еженедельном режиме с 1990 года, с 1992-го - в ежедневном. Издание основал Владимир Яковлев.

Это было первое российское деловое издание. Много внимания газета уделяла и политике.

Уволенный специальный корреспондент Иван Сафронов - сын погибшего в 2007 году военного обозревателя "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Он один из ведущих авторов издания. Максим Иванов работал в газете с 2009 года, занимал должность заместителя редактора отдела политики.

"Газета "Коммерсант" когда-то была одной из первых газет, сделавших ставку именно на информацию, была действительно примером независимого СМИ, пока она не поменяла владельца. И с тех пор ее судьба стала тернистой и сложной", - сказал Би-би-си издатель и журналист, член президентского совета по правам человека Иван Засурский.

"Был случай, когда из-за обложки увольнялся главный редактор журнала "Коммерсант-Власть". Были и другие случаи. Сейчас - самый заметный, - считает эксперт. - В теории редакция должна быть автономна. Закон о СМИ предполагает, что редакция независима от собственника. На практике это не соблюдается".

В России концепция независимости СМИ от их владельцев не прижилась. Владельцы по-прежнему заинтересованы не в доходах, а в том, чтобы использовать медиа как инструмент влияния, полагает Засурский.

"Вы очень много задаете вопросов". Интервью Владимира Желонкина

Би-би-си: Что не так было со статьей про Матвиенко?

Владимир Желонкин: Просто она написана не по стандартам издательского дома.

Би-би-си: А что именно они нарушили, если не секрет?

В.Ж.: Не секрет, но я не хочу сейчас про уволенных что-то говорить плохого.

Би-би-си: Эта претензия пришла к вам от акционера? Или как все произошло?

В.Ж.: Не буду это комментировать.

Би-би-си: Усманов принял решение уволить авторов?

В.Ж.: Решение может принять только генеральный директор, то есть я.

Би-би-си: То есть вы приняли его самостоятельно?

В.Ж.: Принять решение уволить людей в акционерном обществе может только гендиректор.

Би-би-си: Означает ли произошедшее, что "Коммерсант" не будет больше писать про отставки и назначения?

В.Ж.: Почему? Будет, если для этого будут основания. Если нет, то не будет.

Би-би-си: Вам не тяжело было расставаться с Ивановым и Сафроновым? Все-таки ведущие авторы.

В.Ж.: Тяжело.

Би-би-си: Вы считаете, что именно такая мера - увольнение - была оправдана?

В.Ж.: Мы пришли к такому решению совместно с ними.

Би-би-си: Они тоже хотели, чтобы вы их уволили?

В.Ж.: Что значит "хотели - не хотели". Мы пришли к такому решению совместно.

Би-би-си: Вы им предложили уйти?

В.Ж.: Нет.

Би-би-си: А что вы им предложили?

В.Ж.: Работать по стандартам издательского дома "Коммерсант".

Би-би-си: Они не согласились с этим?

В.Ж.: Вы очень много задаете вопросов.

Би-би-си: Ну, ситуация скандальная, поэтому, конечно, вопросов много, это моя работа. Вы не ответили, что вам ответили авторы. Они не согласились на ваше предложение работать по стандартам?

В.Ж.: Я не буду это комментировать.

Би-би-си: Обращался ли к вам кто-то из героев заметки, например, Валентина Матвиенко или Сергей Нарышкин - или кто-то еще?

В.Ж.: Нет, не обращался.

Би-би-си: А сотрудники администрации президента?

В.Ж.: Нет.

Би-би-си: То есть эта заметка не понравилась только вам?

В.Ж.: Да, потому что она не соответствует стандартам абсолютно.

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