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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что в среду подаст в отставку со своего поста. Это произошло спустя несколько часов после инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского, который потребовал отставки правительства.

"Я принял решение в среду подать в отставку после заседания правительства", - заявил Гройсман на брифинге в Киеве.

Отставка Гройсмана, по украинским законам, означает отставку всего правительства. Если бы не решение премьера, кабинет министров мог бы работать до избрания нового парламента.

Очередные выборы Верховной Рады должны были состояться 27 октября 2019 года, однако Владимир Зеленский решил провести их на три месяца раньше.

Гройсман заявил также, что в новом парламенте собирается вместе с единомышленниками сформировать "профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину более сильной".

Кто эти единомышленники, премьер не уточнил. Он покинул брифинг, не отвечая на вопросы журналистов.

"Освободить свои места"

В понедельник утром в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского, победившего на выборах в апреле.

Вступив в должность, он заявил, что первый его указ будет о роспуске Верховной рады.

Источники Украинской службы Би-би-си утверждают, что документ будет опубликован во вторник, 21 мая. В таком случае досрочные выборы парламента состоятся 14 июля.

Кроме того, во время инаугурации Зеленский призвал уйти со своих постов членов кабинета министров.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.

Также Зеленский призвал Раду отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и генпрокурора Юрия Луценко. Грицак и Полторак уже подали заявления об отставке, а Луценко заявил, что добровольно уходить не собирается.

Ранее, 17 мая, в отставку подали глава МИД Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.