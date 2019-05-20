Сотрудники "Коммерсанта" рассказали о причине увольнения журналистов

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Два корреспондента газеты "Коммерсант" были уволены, после того как отказались раскрыть личности источников из статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, говорится в обращении коллектива издания. В понедельник отдел политики газеты в полном составе уволился в знак протеста против решения руководства.

"Журналисты "Коммерсанта" отказались нарушить доверие собеседников. После этого было принято решение об увольнении двух авторов материала", - говорится в обращении газеты к читателям.

Об увольнении авторов статьи - специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова стало известно утром в понедельник.

Уволенные журналисты сообщили, что решение прекратить трудовые отношения было принято акционером ИД в связи с публикацией статьи о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда ("Спикеров делать из этих людей"). В чем заключались претензии к материалу, уволенные журналисты не уточняли.

Позже в знак протеста заявления об увольнении написали еще 11 журналистов "Коммерсанта", включая весь политический отдел газеты и заместителя главного редактора Глеба Черкасова.

Главный редактор Владимир Желонкин в интервью Би-би-си заявил, что решение об увольнении Сафронова и Иванова принимал он лично.

По словам Желонкина, ни акционер, ни власти не просили его уволить журналистов и не предъявляли каких-либо претензий к статье.

"Статья была написана не по стандартам издательского дома", - сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены.

Издательский дом "Коммерсант" принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, основателю и основному акционеру USM Holdings, занимающему 9-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes. Представитель Усманова заявил Би-би-си, что акционер не принимает решений по увольнению журналистов и "узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы".

Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко сказал радио "Говорит Москва", что не считает ситуацию с увольнением журналистов поводом для комментариев спикера: "Сообщения сотрудников в соцсетях не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации".

Глава совета директоров "Коммерсанта" Иван Стрешинский заявил изданию The Bell, что заметка об уходе Матвиенко из Совета Федерации могла быть заказной, а журналисты отказались назвать главреду Владимиру Желонкину своих источников.

"Неопределенно долгое время"

Вечером в понедельник коллектив издательского дома опубликовал заявление, в котором принес читателям извинения за то, что "неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике".

"Читатели, партнеры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация", - говорится в обращении.

Авторы заявления также впервые рассказали свою версию о причинах конфликта с руководством.

"Акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников. Согласно закону о СМИ и трудовому договору сотрудников "Ъ", редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени. Единственное исключение - наличие судебного запроса. Журналисты "Ъ" отказались нарушить доверие собеседников. После этого было принято решение об увольнении двух авторов материала", - говорится в обращении.

"Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России", - добавили авторы. Обращение подписали десятки сотрудников.