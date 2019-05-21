СМИ России: Россия больше не проблема Украины?

В обзоре российских СМИ 21 мая:

"Ведомости", "Коммерсант": шутки в сторону

Центральные СМИ комментируют заявление нового президента Украины Владимира Зеленского, который в своей инаугурационной речи сказал, что готов к непопулярным решениям и диалогу с Россией для прекращения войны в Донбассе. Он считает, что прекрасным первым шагом для начала диалога станет возвращение всех украинских пленных.

Российские власти уже отреагировали на это: министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным начать с обмена задержанными по принципу "всех на всех".

В самопровозглашенных "республиках" Донбасса также поддержали идею обмена всех на всех. По словам человека, близкого к руководству ДНР, обмена пленными с декабря 2017 года не было потому, что украинская сторона тогда отказалась менять уже согласованных к обмену находящихся в заключении на Украине граждан России, что стало, по его мнению, одной из причин окончательной утраты доверия к Порошенко в Кремле. Сейчас же такой обмен может стать первым шагом в налаживании диалога, считает он.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Виктора Мироненко, Зеленский дал сигнал Москве, что хочет только мира и прекращения страданий людей; готов ради этого разговаривать с кем угодно, даже если ему это будет стоить президентского кресла, и Москве на это надо как-то отвечать.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отмечает, что Зеленский ни разу не упомянул Россию, что разительно контрастирует с выступлениями украинских властей в последние пять лет. "Зеленский обозначил, что проблемы Украины - это проблемы Украины, а философия Порошенко заключалась в том, что проблемы Украины - это Россия".

Зеленский заявил, что пойдет на все ради мира в Донбассе, а также перешел на русский язык - это жест, считает Лукьянов: "Показывает изменение приоритетов, что понятно, - Зеленского, по крайней мере отчасти, выбрали те, кто не был счастлив от украинизации".

Зеленский ведет себя абсолютно правильно, резюмировал Лукьянов: показывает тем, кто называет его клоуном, что они должны забыть об этом, шутки кончились.

Впрочем, руководитель киевского Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин, мнение которого приводит газета "Коммерсант", считает проблемной часть выступления, в которой президент обещал прекратить войну в Донбассе любой ценой: "Неясно, как этого добиться без больших уступок Путину. С другой стороны, Зеленский как президент мира шел [на выборы] и пытается поддерживать эту тему. Это честно".

А политолог Константин Бондаренко призывает не возлагать особых надежд на заявленное Зеленским намерение добиться мира в Донбассе. "Надо план увидеть. Петр Порошенко тоже заявлял, что быстро обеспечит мир", - прокомментировал "Коммерсанту" эксперт.

"Ведомости": как на Украине?

В редакционном комментарии этого же номера "Ведомости" отмечают, что Зеленский, не проработав в должности президента и суток, уже сделал многое для того, чтобы его постоянно и неизбежно сравнивали с президентом Владимиром Путиным. И возможно, допускает издание, не всегда в пользу последнего.

Президент - каждый украинец, заявил Зеленский: не только 73%, проголосовавших за него, но все 100% украинцев. А значит, ответственность за построение новой, успешной и счастливой страны - это дело каждого.

Эти простые и сильные слова звучат, наверное, крамолой для Кремля, считают "Ведомости". "Слова Зеленского перечеркивают распространенное в России отношение властей к людям как новой нефти - источнику налогов, легитимации одобренных наверху решений или кандидатов, - пишет газета. - Обидно, наверное, слышать, как президент соседней страны цитирует президента нашего главного геополитического врага: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема!"

И вовсе странно, должно быть, звучат слова Зеленского, что "президент не икона, не идол", поэтому его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников - пусть лучше они повесят фотографии своих детей, считают "Ведомости": это опрокидывает вертикаль власти, устанавливая ее ответственность перед будущим, а не перед вышестоящим.

Путин Зеленского с инаугурацией (как и с избранием) не поздравил, отмечает газета. По мнению издания, более чуждый Кремлю политик со своим неприятием "реальной политики" Украину еще не возглавлял.

"Но чужой не значит отвратительный: ставшие крылатыми слова, хотят ли россияне, "чтобы было как на Украине", рискуют все больше и больше терять свою изначально сугубо негативную окраску", - не исключает газета.

The Bell, "Ведомости": выход из газеты

Председатель совета директоров "Коммерсанта" Иван Стрешинский рассказал The Bell свою версию причины увольнения журналистов отдела политики издания: по его словам, ему поступило сообщение о том, что написанная ими статья была заказной, а журналисты после этого отказались назвать главному редактору свои источники. Журналисты отрицают обвинения. Увольнение журналистов отдела политики — уже второй скандал в "Коммерсанте" за последние месяцы, который связывают с цензурой, отмечает The Bell.

"Увольнение журналистов за вызвавшую раздражение собственника издания статью - это всегда дурной знак для всего журналистского цеха, демонстрация беззащитности журналистов перед волей владельцев и акционеров СМИ. Она отражает сложившуюся ситуацию, в которой бизнес-интересы собственников оказываются для них важнее ущерба репутации издания и перспектив его развития", - пишет в редакционном комментарии по этому поводу газета "Ведомости".

По мнению издания, коллективное увольнение журналистов известного издания с долгой по постсоветским меркам историей отражает комплекс проблем современной российской прессы, в которой взаимоотношения журналистов с собственниками законодательно не урегулированы.

"Закон о СМИ декларирует независимость работы редакции, но соблюдение этой нормы закона обеспечить крайне трудно - в том числе потому, что и собственникам СМИ, как и любым, впрочем, владельцам бизнеса в России, сложно сохранить независимость от власти", - считают "Ведомости".

Газета отмечает, что российские журналисты, особенно в провинции, регулярно сталкиваются с вмешательством собственников изданий в редакционную политику в разных его видах - увольнениями редакторов и журналистов, сменой редакционной политики, снятием или цензурированием статей и прочим.

"СМИ, особенно пытающиеся сохранить редакционную независимость, - это в первую очередь потенциально проблемный и нервный актив для собственников, репутацией которого они часто готовы поступиться ради собственного политического выживания. А заодно и журналистами, которым в такой ситуации неоткуда ждать защиты", - резюмирует газета.

"Коммерсант": пьянство с конфискацией

МВД России предложило конфисковывать транспортные средства у пьяных водителей: соответствующий законопроект направлен в правительство, рассказывает газета "Коммерсант". Речь идет об автомобилистах, которые попались на управлении машиной в нетрезвом виде повторно.

В административном кодексе опишут следующую норму: если пьяный водитель управлял чужой машиной, владелец автомобиля обязан будет изъять машину у нарушителя и не допустить повторного управления ею в нетрезвом виде. Если выявлен случай повторного управления в нетрезвом виде, машина будет изъята в пользу государства с последующей продажей на аукционе.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал идею МВД "преждевременной". Он напомнил, что Госдума ужесточила ответственность для водителей, сбегающих с места ДТП (как правило, они пьяные): поправки к УК вступили в силу 24 апреля. В первом чтении принят также пакет поправок к УК, напоминает Лысаков, предполагающий повышение срока лишения свободы для нетрезвых водителей-виновников аварий до 15 лет.

"Надо посмотреть, как будут работать эти законы", - предлагает Лысаков. В целом, говорит депутат, инициатива вызывает "массу вопросов". В частности, говорит он, уже сегодня, согласно ст. 264.1 УК, за повторный случай управления в нетрезвом состоянии применяется штраф в размере 200-300 тыс. руб.: выполняя решение суда, многим приходится расставаться с суммой, сравнимой со стоимостью машины.

"Пострадает большое количество невинных людей, - считает глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. - Не всегда те, кто управляет автомобилем, является его собственником. От утраты автомобиля пострадают члены семьи нарушителя. Для тех, кто в состоянии опьянения совершил ДТП, такая норма может стать дополнительным поводом скрыться с места происшествия".

"Одним лишь усилением наказания проблему кардинально не решить, нужна программа борьбы с пьянством в целом, - говорит адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. - Если люди пьют, то рано или поздно они садятся за руль, и наказание просто всего лишь возмездие, а не мера предупреждения".

"Известия": выход из тени иррационален?

В Пенсионный фонд России поступают данные о страховых взносах лишь от 54 миллионов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на информацию пресс-службы ПФР. Однако, отмечает издание, по предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан.

При этом официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды. Согласно подсчетам "Известий", оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату "в конверте".

По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей, а сумма платежей, которая могла бы ежегодно поступать в бюджет, соразмерна с третью его прибыли.

Теневой бизнес, по словам директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, есть во всем мире. В России, как отмечает эксперт, он занимает 22-23% экономической деятельности, среди европейских стран это сопоставимо с Италией. В Ирландии доля "серой" занятости не превышает 4%, в Великобритании - 8%, в США - 10%.

При этом, по мнению Остапковича, россияне не совершают никаких противозаконных действий, и применять к ним какие-либо взыскания не следует. Люди таким образом зарабатывают себе на жизнь, тратят эти деньги на покупки, и своим потребительским спросом стимулируют внутренний валовый продукт страны. Если всех, кто находится в теневой занятости, принудительно легализовать, то уровень бедности в России вырастет с нынешних 20 млн человек как минимум до 25 миллионов, считает эксперт.

Что еще почитать:

Forbes поговорил с российскими и украинскими экспертами и выяснил, чего добивается избранный украинский президент, озвучив первые политические решения в своей речи в качестве главы государства.

Портал РБК публикует материал с подробностями об увольнении журналистов газеты "Коммерсант" и пишет о версиях причин произошедшего конфликта.

Федеральная антимонопольная служба предлагает внести в Уголовный кодекс поправки, которые позволят на шесть лет лишать свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры. А для себя, отмечает газета "Ведомости", которая пишет на эту тему, ФАС хочет полномочий силового ведомства.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си