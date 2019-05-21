Пресса Британии: президент Зеленский между Путиным и Трампом

В обзоре британской прессы 21 мая:

Политика дело серьезное

Times в своей редакционной статье отмечает, что в понедельник профессиональный комик принес присягу президента Украины.

Но, продолжает газета, если он не будет вести себя осторожно, смеяться будет российский президент Владимир Путин.

Выбор Владимира Зеленского на пост президента Украины можно рассматривать как попытку избирателей облегчить политическую ситуацию в стране, в которой за последние пять лет погибли 13 тысяч человек в борьбе с поддерживаемыми Россией силами на востоке страны, пишет газета.

Этот выбор можно также считать полным отказом от традиционного политического класса.

Так или иначе, Зеленскому в скорейшем времени стоит стать человеком серьезным. Есть признаки того, что он будет слабым лидером, склонным к хаотичным действиям, отмечает газета.

Но, продолжает Times, комики имеют политический успех во многих странах именно потому, что они представляют себя в роли врага истеблишмента.

В Италии это Беппе Грилло, один из основателей популистской партии "Движение пяти звезд", которое сейчас входит в правящую коалицию. В Словении - сатирик Марьян Шарец стал премьер-министром. Одним из самых эффективных мэров Рейкьявика был комик Йон Гнарр, который во время своей предвыборной кампании шутя обещал, что добьется того, чтобы в парламенте страны больше не было наркотиков.

Но Украине сейчас не до шуток. Зеленский уже предлагает России полный обмен пленными и заключенными и надеется добиться мира, не сдавая при этом украинской территории.

Однако ему стоит помнить, что Владимир Путин прекрасно чует слабость своих оппонентов.

Существует серьезный риск того, что он позволит эскалацию конфликта на востоке Украины, с тем, чтобы любые будущие мирные договоренности писались под его диктовку.

Для того, чтобы обеспечить себе нормальное будущее, Украине нужны реформы.

Она также должна смотреть в сторону Запада и не верить лживым обещаниям Москвы, пишет газета. Да, юмор в политике - это хорошо, но не стоит забывать, что политика - серьезное дело, пишет Times.

Зеленскому придется иметь дело с Америкой

Газета "i" публикует статью колумниста Кима Сенгупты, в которой тот пишет, что политические баталии в США, несомненно, заденут президентство Владимира Зеленского.

Связи между приближенными лицами Дональда Трампа и Украиной были одним из главных вопросов "российского расследования" Мюллера.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был приговорен к тюремному сроку за то, что получил миллионы долларов от бывшего пророссийского президента Виктора Януковича. И это лишь одно из дел, касающихся связей штаб-квартиры предвыборной кампании Трампа с Украиной, пишет газета.

Сейчас окружение Трампа переходит в контратаку, в которой опять фигурирует Украина.

Его сторонники полагают, что это поможет переизбрать Трампа на второй срок в 2020 году. Сейчас они надеются начать расследование того, помогало ли (секретно) правительство президента Петра Порошенко кампании Хиллари Клинтон.

Громче всего об этом говорит адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который отменил запланированный визит в Киев, сказав, что не хотел бы "заходить в зал, наполненный врагами нашего президента, а в некоторых случаях даже врагами США".

Сам новоизбранный президент Украины уже сказал, что не хотел бы быть втянутым в политические склоки в США.

Но администрация Трампа так просто не сдастся, пишет газета. Владимир Зеленский вскоре обнаружит, что возможные связи с Украиной будут одной из главных тем дебатов предстоящих весьма важных выборов, пишет Ким Сенгупта в газете "i".

Выдохнуть 20 раз

Daily Mail пишет, что британские ученые придумали простой дыхательный тест, который поможет определить, каким именно заболеванием легких страдает пациент.

С помощью теста замеряется уровень пероксида водорода в дыхании человека. Пероксид водорода известен тем, что применяется для осветления волос, но тело человека его также производит в небольших количествах, и это один из признаков воспаления органов дыхания.

Измерение уровня пероксида водорода позволит врачам определить, от чего именно страдают пациенты, и установить более точный диагноз.

Сейчас новое приспособление тестируется на волонтерах в Великобритании, которым уже поставлен диагноз либо астмы, либо ХОБЛ - хронической обструктивной болезнью легких, приводящей к развитию эмфиземы и бронхита.

Новый тест позволит врачам быстро, на месте, установить, от какого именно легочного заболевания они страдают. Для этого пациенту нужно будет всего лишь быстро выдыхать в течение минуты (около 20 раз).

У людей с астмой или ХОБЛ обычно наблюдается воспаление дыхательного аппарата, однако при разных заболеваниях воспаление проявляется по-разному.

По словам исследователей, ученые надеются, что новый тест позволит ускорить начало терапевтических процедур. Но пока идут лишь клинические испытания, напоминает Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, BBCRussian.com