Увольняющимся сотрудникам "Коммерсанта" заблокировали пропуска

Сотрудникам "Коммерсанта", которые объявили об уходе в знак протеста против увольнения двух журналистов газеты, заблокировали пропуска в издательский дом. Об этом Мария-Луиза Тирмастэ, одна из уволившихся сотрудников отдела политики газеты, сообщила в своем "Фейсбуке".

"Сотрудникам отдела политики Коммерсанта, которые еще не уволены, заблокировали пропуска. Об этом известил руководитель службы персонала со ссылкой на главреда Желонкина", - рассказала Тирмастэ, объявив, что ищет юриста по трудовому праву.

Факт блокировки пропусков Би-би-си подтвердили еще три журналиста "Коммерсанта" из числа тех, кто в понедельник объявил об уходе. "Всем звонили по очереди и говорили, что пропуска аннулированы. Учетные записи тоже заблокированы", - сказал Би-би-си один из них. Сотрудников также удалили из редакционных групп.

Причин, по которым было принято такое решение, сотрудникам не назвали. Владимир Желонкин отказался комментировать Би-би-си ситуацию с пропусками. В разговоре с "Новой газетой" он назвал случившееся стандартной процедурой.

По его словам, решение о блокировке постоянных пропусков мог принять отдел кадров. Желонкин также сказал изданию, что даже если постоянные пропуска заблокированы, сотрудники смогут получить доступ в помещение получить по временным пропускам, которые, как он пообещал, им обязательно выдадут.

Накануне в "Фейсбуке" публиковали фотографию заявлений об уходе журналистов "Коммерсанта". Как следует из снимка, репортеры планировали проработать еще несколько недель и попросили уволить их из издательского дома с 15 июня.

Заявления об увольнении в знак протеста в общей сложности написали 11 журналистов "Коммерсанта", включая весь политический отдел газеты и заместителя главного редактора Глеба Черкасова. Причиной своего ухода они назвали увольнение двух коллег, специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.

Об увольнении Сафронова и Иванова стало известно накануне. Журналисты заявили, что решение прекратить трудовые отношения было принято акционером ИД в связи с публикацией статьи о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда.

Издательский дом "Коммерсант" принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, основателю и основному акционеру USM Holdings. В его пресс-службе заявили, что он не имеет к увольнению сотрудников отношения и узнал о случившемся из СМИ.

В чем заключались претензии к материалу, уволенные журналисты не уточняли. Позднее коллектив издания опубликовал обращение к читателям, в котором говорилось, что Сафронов и Иванов были уволены после того, как отказались раскрыть личности источников из статьи о возможной отставке Матвиенко.

В интервью Би-би-си в понедельник главный редактор газеты Владимир Желонкин сообщил, что решение об увольнении Сафронова и Иванова он принял лично. Желонкин утверждает, что такого требования ему не выдвигали ни акционер, ни власти.

"Статья была написана не по стандартам издательского дома", - сказал Желонкин, отказавшись уточнить, какие именно стандарты были нарушены.

Председатель совета директоров "Коммерсанта" Иван Стрешинский в интервью The Bell заявил, что после выхода статьи ему "поступил сигнал", что статья про Матвиенко могла быть заказной. После этого он потребовал у Желонкина разобраться в ситуации, но репортеры, с точки зрения руководителей издания, "отказались доказать добросовестность своей работы".

Сафронов и Иванов говорили, что покидают ИД по соглашению сторон, но Стрешинский заявил, что будет добиваться их увольнения по статье.

Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко сообщил, что произошедшее не является поводом для комментария руководителя Совфеда.

Конфликт в "Коммерсанте" во вторник прокомментировали и в Кремле.

"Безусловно, Кремль следит, "Коммерсант" - это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими, естественно, самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи мы, конечно, не можем без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в администрации президента "хорошо знают журналистов", фигурирующих в скандале: "С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали, еще когда Путин был председателем правительства в Белом доме, это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем".

При этом сам конфликт, с точки зрения Кремля, - "это исключительно корпоративный вопрос" "Коммерсанта". "Мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы", - сказал Песков.

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