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В понедельник в аккаунте российской арт-группы "Война" в "Твиттере" появилась информация о том, что ее лидер Олег Воротников арестован в Германии и что ему срочно требуется юрист в Берлине. 21 мая в полиции Бранденбурга это опровергли.

"Господин Воротников не задержан. Информация, которая распространена в "Твиттер"-аккаунте его супруги, является "уткой", - приводит РИА Новости заявление представителя полиции земли Бранденбург. По его словам, Воротников "в настоящее время находится на свободе".

Как пояснил представитель полиции, Воротников решил привлечь к себе внимание во время проведения полицейской операции, но подробности о ней сообщать не стал. В качестве примера операции, о которой может идти речь, собеседник агентства привел выборочную проверку документов у водителей.

Би-би-си также направила запрос в полицию Бранденбурга, но ответа на момент публикации заметки не получила.

Об аресте Воротникова "Война" сообщила накануне днем.

В аккаунте арт-группы в "Твиттере" говорилось, что ему "срочно требуется юрист в Берлине". Би-би-си позвонила на номер, который "Война" указала для связи, однако он был недоступен.

9 мая "Война" сообщила, что австрийская полиция объявила Воротникова в международный розыск по линии Интерпола.

"Лидеру российской арт-группы Война Олегу Воротникову (Вору Войны) предъявлено в окончательной редакции обвинение в создании, руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия на территории Штирии", - сообщалось в Твиттере арт-группы.

При этом в базе Интерпола Воротникова нет, а информацию о возбуждении против него дела о руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия Русской службе Би-би-си еще в январе опровергла прокуратура Граца.

Осенью прошлого года "Война" сообщила об аресте жены Воротникова - участницы арт-группы Натальи Сокол - и троих их детей. В аккаунте группы говорилось, что они содержатся в тюрьме австрийского города Грац, а также что на арест самого Воротникова австрийская полиция выдала ордер.

В середине января этого года "Война" опубликовала повестку в суд на имя Воротникова "по делу Австрийской республики против арт-группы", заявив, что речь идет именно о деле о руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия.

В прокуратуре Граца Би-би-си тогда сообщили, что документ подлинный, однако речь в нем идет не о судебном заседании по делу, о котором писал Воротников, а по делу о его депортации в Россию на основании запроса российских правоохранительных органов.

В ведомстве также уточнили, что в Австрии против Воротникова возбуждено только одно дело - по статье о порче имущества, следствие по нему продолжается. Ни дел о незаконном хранении оружия, ни дел о создании незаконной организации в отношении Воротникова не заводилось.

По данным прокуратуры, против Натальи Сокол не заведено вообще никаких уголовных дел ("Война" писала, что она проходил как сообщница Воротникова по делу Der Krieg) и ее никто не задерживал по подозрению в совершении уголовно наказуемых деяний.

Могла ли она быть задержана по каким-то другим причинам - по административной статье или в связи с нарушением визового режима - в ведомстве не знают.

В феврале этого года издание Znak.com со ссылкой на посольство России в Австрии сообщило, что у австрийского МВД нет данных о местонахождении Воротникова и Сокол, и что они не значатся в списках российских граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны и пожелавших, чтобы об их задержании уведомили российское консульство.