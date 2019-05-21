Эксперт, нашедший алкоголь в крови сбитого в Балашихе ребенка, вернется на работу

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUKHMAR/TASS Image caption В СКР утверждают, что анализы крови мальчика забродили из-за загрязнения микрофлорой

Судмедэксперта, утверждавшего, что десятилетний ребенок, которого два года назад сбил насмерть автомобиль в подмосковной Балашихе, был пьян, признали виновным в халатности и приговорили к 10 месяцам исправительных работ. При этом Щелковский городской суд восстановил Михаила Клейменова в должности врача Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко собирается обжаловать приговор.

Как сообщает Следственный комитет, 18 экспертов по итогам судебной экспертизы пришли к выводу, что первоначальный вывод Клейменова о состоянии мальчика был необоснованным.

"Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв", - говорится в заявлении Следственного комитета.

По словам сообщившего СМИ о приговоре Романе Шимко, Клейменов не признал своей вины на суде и продолжал настаивать, что в крови ребенка в момент гибели под колесами автомобиля был алкоголь.

В Следственном комитете же настаивают на версии, появившейся в октябре 2017 года о том, что Клейменов неправильно провел забор крови для судмедэкспертизы, в результате чего анализы были загрязнены.

В результате начался процесс брожения из-за чего "в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле", - сообщают в СКР.

"В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было", - добавили в Следственном комитете.

Отец погибшего мальчика на суде заявил, что считает произошедшее следствием преступного сговора, а не халатности, сообщает канал "360".

Что произошло?

В начале апреля 2017 года в подмосковной Балашихе автомобиль Hyundai Solaris сбил ребенка во дворе жилого дома. За рулем автомобиля находилась местная жительница по имени Ольга Алисова. По показаниям беседовавших со СМИ свидетелей, автомобиль ехал быстро, а женщина разговаривала по телефону. Мальчик погиб на месте.

Экспертизу, в которой утверждалось, что в крови мальчика обнаружено 2,7 промилле алкоголя, обнародовали в июне. Эксперты отмечали, что это соответствует уровню алкоголя в крови взрослого человека после выпитой бутылки водки.

Правообладатель иллюстрации Правообладатель иллюстрацииDMITRIY SEREBRYAKOV/TAS Image caption Ольга Алисова просила об уcловном сроке, чтобы воспитывать своего ребенка, но получила три года колонии

Как рассказывал отец погибшего ребенка, он в течение нескольких недель добивался возбуждения уголовного дела. Кроме того, отец жаловался, что на следующий день после ДТП исчезли записи с камер наблюдения, которые должны были снять произошедшее.

16 июня в отношении эксперта Клейменова возбудили уголовное дело о халатности. На следующий день глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело из полиции в его ведомство.

Ольгу Алисову задержали 6 июня. В ноябре суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения и обязал выплатить компенсацию родственникам погибшего ребенка.