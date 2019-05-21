"Иностранные агенты" в России получили больше денег из-за границы

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Финансирование российских некоммерческих организаций из-за рубежа в 2018 году выросло почти на четверть. Об этом говорится в ежегодном докладе минюста России о деятельности НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Он подготовлен для Госдумы, Би-би-си ознакомилась с ним.

Если в 2017 году "агенты" получили из-за рубежа 603,5 млн рублей, то в прошлом году - 759,2 млн рублей, следует из документа. Таким образом, они получили на 26% больше.

В основном деньги для "агентов" направлялись из Германии, Великобритании, США, Бельгии и Норвегии. Среди организаций, перечисливших больше всего средств, минюст называет несколько организаций.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по данным реестра, выделяло деньги организации помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие" и правозащитному центру "Мемориал". Еврокомиссия также финансировала "Мемориал", а еще саратовский еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим", московский благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям и другие организации.

OAK Foundation Ltd и Sigrid Rausing Trust (Великобритания) выделяли деньги фонду "Сфера" (Петербург), который поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества, и информационно-методическому центру "Анна" (Москва), который помогает женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации и другим организациям.

Den Norske Helsingforskomite (Норвегия) финансировал "Гражданское содействие" и правозащитный центр "Мемориал", а также правозащитную организацию "Гражданский контроль" (Петербург) и "Голос" (Москва), организацию, занимающуюся наблюдением за выборами.

Как следует из доклада минюста России, НКО-"агенты" в прошлом году в основном занимались финансовой поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав страдающих ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами, Исландией и Финляндией и другой деятельностью.

Всего в реестре минюста России числится 75 "агентов". Из них финансирование из-за рубежа в 2018 году получили 46. В 2017 году таких НКО было 38.

Не только "агенты"

Минюст готовит доклады по деятельности НКО совместно с российской финансовой разведкой - Росфинмониторингом. Именно эта служба предоставляет минюсту данные о движениях средств для НКО.

В отчете минюста речь идет не только об НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Деньги из-за рубежа получают не только они.

В 2017 году российские НКО - их гораздо больше, чем "агентов" - получили из-за границы 69,4 млрд рублей, в 2018 году - 85,9 млрд рублей ("агенты" 603,5 млн рублей в 2017 году и 759,2 млн рублей в 2018-м).

Таким образом, иностранное финансирование российских НКО в прошлом году выросло на 23,7% ("агентов" - на 26% больше).

Зарубежное финансирование, согласно докладу, в прошлом году было у 3,9 тыс. российских НКО. Получается, в среднем по 22 млн рублей на одну организацию.

Основными странами, откуда НКО получали средства, в прошлом году стали США, Швейцария, Германия, Великобритания и Кипр.

В марте этого года руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским НКО продолжает поступать иностранное финансирование - "и не все для благих целей".

"Где-то порядка 80 млрд [рублей] мы отслеживаем, мы пытаемся понять", - сказал тогда Чиханчин. Он не уточнил, о каких именно НКО идет речь.

Глава Росфинмониторинга говорил также, что часть денег из иностранных источников "идут на определенные степени деструктивности", при этом наибольшее количество средств направляются в систему образования.

Кого в России называют иностранными агентами

Закон об "иностранных агентах", накладывающий ограничения на деятельность некоммерческих организаций, вступил в силу в ноябре 2012 года. "Агентами" признаются организации, имеющие иностранное финансирование и участвующие в политической деятельности.

Такие организации минюст России включает в реестр иностранных агентов. Годовая финансовая отчетность организаций подлежит обязательному аудиту. Признанные агентами НКО обязаны раз в полгода отчитываться перед минюстом о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов. Подавать документы о расходовании денежных средств они должны ежеквартально.

Кроме того, у таких НКО появилась обязанность указывать на своих материалах, что они "распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента".

С 2018 года иностранными агентами признаются некоммерческие организации, получающие деньги не только напрямую от иностранных структур, но и от российских юрлиц с иностранными источниками финансирования.

Президент Владимир Путин в 2012 году объяснял необходимость закона следующим образом: "Недопустимо зарубежное влияние на нашу внутреннюю политику. Мы не должны допускать, чтобы кто-то из-за границы исподтишка с помощью финансирования влиял на нее. Мы должны знать, кто эти люди".

В 2017 году был принят закон, которые позволяет признавать иностранными агентами и средства массовой информации.