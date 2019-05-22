Легендарный самолет Ту-134 совершил последний полет. Чем он запомнится?

Правообладатель иллюстрации Рюмин Александр/ТАСС Image caption Самолет компании "Алроса" отправится в музей авиации и компонавтики в Новосибирске

Самолет Ту-134 - один из самых массовых советских лайнеров - совершил свой последний регулярный рейс с пассажирами. Теперь он "приземлится" в музеях авиационной техники. Русская служба Би-би-си вспоминает, почему эту машину называют легендарной.

22 мая последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134 перелетел на вечную стоянку - в Музей истории авиации новосибирского аэропорта Толмачево. Последним коммерческим рейсом лайнера стал днем ранее перелет из Иркутска в Мирный.

Этот борт Ту-134Б был выпущен в 1980 году, то есть провел в небе почти 40 лет. По данным "Вести.Иркутск", именно этот самолет в течение года был личным бортом Аллы Пугачевой, на его фюзеляже была надпись "Алла". Позже надпись убрали, самолет перекрасили в цвета перевозчика. Свой путь в "Алросе" борт также начал с перелёта между Иркутском и Мирным.

Самолет Ту-134 строился в различных модификациях: пассажирские, машины специального назначения, летающие лаборатории. По состоянию на 2018 год в эксплуатации оставались несколько десятков Ту-134, основным эксплуатантом были Вооруженные силы России.

По данным Flight Global, на начало апреля 2019 года "Алроса" была одной из немногих авиакомпаний, которая использует Ту-134. Формально среди эксплуатантов, в частности, остаются северокорейская Air Koryo, а также российская компания "Космос" - там самолет используется для деловых и чартерных перевозок.

Би-би-си вспоминает интересные факты из истории Ту-134.

Факт 1: Ту-134 - один из самых массовых пассажирских самолетов, которые собирали в СССР

Серийное производство самолетов велось на Харьковском авиационно-производственном объединении с 1965 по 1984 год. С учетом различных модификаций всего было собрано более 850 единиц. Около 130 единиц были поставлены за границу. Окончательно производство было остановлено в 1989 году.

"Реактивный Ту-134 стал одним из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. В историю российской гражданской авиации вошел как самый массовый самолет", - пишет о нем производитель "Туполев". В "Аэрофлоте" за советскую и российскую историю компании на самолетах этого типа было перевезено около 10 млн пассажиров и свыше 30 тысяч тонн почты и грузов.

Ту-134 также стал первым отечественным пассажирским лайнером, прошедшим сертификацию по британским нормам летной годности.

Факт 2: У Ту-134 был иллюминатор в туалете

Интерьер Ту-134, как и у некоторых других советских самолетов, отличался от современных лайнеров. Одна из особенностей, которая запомнилась многим пассажирам - иллюминатор в туалете. Он позволял не использовать искусственный свет в дневное время.

Правообладатель иллюстрации Преображенский Сергей/ТАСС Image caption На этой фотографии легенда советской авиации еще проходит испытания - в 1964 году.

Факт 3: Ту-134 принимал участие в исторических событиях на территории бывшего СССР

Самолеты Ту-134 были одними из самых распространенных в Советском Союзе и России 90-х и начала 2000-х. Соответственно, название этой модели фигурировало в сводках о многих трагических событиях, не связанных с авиацией напрямую.

Так, 21 сентября 1993 года в ходе так называемой Абхазской войны Ту-134А-3 авиакомпании Transair был сбит ракетой "Стрела-2" с абхазского боевого катера. Он упал с высоты 300 метров, погибли по разным данным 27 или 28 человек. В тот же период были уничтожены еще два самолета этой модели, погиб один человек.

Шесть Ту-134 были уничтожены в составе авиации Чеченской республики Ичкерия 1 декабря 1994 года во время Первой чеченской войны. Через 13 лет, 8 марта 2007 года, авиакомпания "Аэрофлот-Дон" открыла полеты в Грозный из аэропорта "Внуково". В этот день из Москвы в Грозный был выполнен первый регулярный пассажирский рейс с момента начала военных действий - тоже на самолете Ту-134.

В 2004 году Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" был одним из двух самолетов, которые были уничтожены почти одновременно в результате терактов 24 августа 2004 года. Лайнер, который выполнял рейс Москва-Волгоград, потерпел крушение около населённого пункта Бучалки (Тульская область), погибли 43 человека.

Правообладатель иллюстрации Узаков Сергей/ТАСС Image caption Первый регулярный рейс из Москвы в Грозный в 2007 году выполняла компания "Аэрофлот-Дон" - на Ту-134.

Факт 4: Ту-134 должен был выйти из регулярного воздушного сообщения в 2012 году

В 2000-х годах Ту-134 попали в несколько катастроф, после которых их планировалось вывести из оборота как пассажирские самолеты на регулярных линиях.

Так, в марте 2007 года Ту-134 авиакомпании "ЮТэйр" разбился при посадке в аэропорту Самары "Курумоч", погибли шесть человек. После этого минтранс объявил, что к 2015 году эксплуатация самолетов этой модели будет прекращена. В январе 2008 года крупнейший эксплуатант самолета - "Аэрофлот" - заявил, что выводит Ту-134 из эксплуатации.

"Ту-134, разработанный более сорока лет назад, устарел и морально, и физически", - говорила тогдашний пресс-секретарь компании Ирина Данненберг, ее цитировала газета "Труд". При этом пресс-секретарь категорически отвергала предположение, что поводом для модернизации парка стала катастрофа в аэропорту "Курумоч".

В парке "Аэрофлота" Ту-134 заменили Airbus A320 и "Суперджеты".

21 июня 2011 года самолет Ту-134 авиакомпании "Русэйр" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска. В результате погибли 47 человек из 52 находившихся на борту. Через несколько дней глава Росавиации Александр Нерадько заявлял о том, что лишь девять самолетов Ту-134 из 90, которые находились в эксплуатации, были оснащены системами предупреждения о столкновении с землей и соответствуют мировым стандартам безопасности полетов.

В итоге 13 июля 2011 года вице-премьер Сергей Иванов заявил, что президент Дмитрий Медведев принял решение "о постепенном выводе Ту-134 и Ан-24 из регулярного воздушного сообщения с 1 января 2012 года". В итоге с начала 2012 года к полётам на территории России допускали только Ту-134, которые дополнительно оборудованы системой пред­упреж­де­ния столкно­ве­ния с землей.

Правообладатель иллюстрации Фото ИТАР-ТАСС Image caption Катастрофа Ту-134 в Карелии стала одной из самых трагических в 2000х годах.

Факт 5: Прямой наследник Ту-134 не появился, в частности, из-за поддержки проекта "Суперджет"

В начале 1980-х началась работа над проектом самолета Ту-334. Этот самолет рассматривался как замена Ту-134 на региональных линиях - эти два самолета были сопоставимы по пассажировместимости (около 80 и около 100 человек).

Разработку самолета Ту-334 проводил "Туполев" в соответствии с президентской программой "Развитие гражданской авиационной техники России до 2000 года" за счет бюджета. По данным отчета Счетной палаты, на это было потрачено около 100 млн долларов. Самолет был сертифицирован в 2003 году.

Правительство в течение 13 лет четыре раза устанавливало срок начала серийного производства самолета Ту-334 и выбирало четыре разных завода-изготовителя. В 2005 году правительство выпустило постановление об организации серийного производства Ту-334 на КАПО имени Горбунова с 2007 года. Однако это поручение не было выполнено.

"В разделе II паспорта федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года" отмечено, что "весьма вероятно, что наряду с поставками самолетов RRJ [официальное название проекта по созданию "Суперджетов"] на внутренний рынок будут поставляться региональные самолеты Ан-148 и Ту-334. Однако эти конкурентные по отношению к RRJ проекты в рамках Программы не поддерживаются". То есть программа отвергает самолет Ту-334 не по результатам анализа рынка, изучения спроса и предложения, а в связи с тем, что он является "конкурентным по отношению к проекту RRJ", - писала Счетная палата.