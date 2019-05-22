Женщины в "Игре престолов": их видно, но не слышно

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky Atlantic Image caption В "Игре престолов" есть сильные женские характеры. Но возможностей сказать свое веское слово у них намного меньше, чем у героев-мужчин.

Женские персонажи "Игры престолов" говорят в три раза меньше, чем мужские. Об этом свидетельствуют результаты подсчетов, проведенных исследователями сериала.

Внимание: заметка содержит спойлеры - но не финальной серии.

Сериал "Игра престолов" стал одним из крупнейших шоу на телевидении за последнее десятилетие. На этой неделе вышла последняя серия, и теперь можно поговорить о том, как в нем были представлены персонажи-женщины.

Как стало ясно из нового исследования, в течение всех восьми сезонов женщины говорят лишь четверть экранного времени.

Речь мужчин составляет около 75% от всех разговоров в сериале, подсчитала исследовательская группа Ceretai.

Доля времени, отведенного разговорам женщин, варьировалась между сезонами, начиная примерно с четверти времени в первом сезоне и слегка повышаясь до трети к предпоследнему, седьмому сезону.

Как оказалось, последний сезон, в котором многие женские персонажи по сюжету были центральными, был одним из худших по количеству их реплик.

Ceretai - это шведский стартап, исследующий разнообразие в популярной культуре. Разработанный им алгоритм научился определять разницу между мужскими и женскими голосами на видео и может посчитать в секундах и процентах продолжительность речи персонажей каждого пола.

Как и большинство автоматических систем, он иногда ошибается. Точность этого алгоритма составляет около 85%, поэтому цифры могут быть немного выше или ниже, тем не менее ясно, что длительность речи мужчин и женщин в сериале далеко не одинаковая.

Анализируя "Игру престолов", в Ceretai хотели показать, что проблема изображения женщин в медиа весьма широка, рассказала Би-би-си соучредитель компании Лиза Хэмберг.

"Мы делаем это не для того, чтобы люди перестали смотреть шоу, а для того, чтобы они осознавали тот факт, что это несправедливое представление о мире", - говорит она.

Исследователи ожидали, что голоса женских персонажей займут около 30% времени. Это средний процент появления женщин на экране согласно исследованию USC Annenberg о неравенстве в 900 популярных фильмах.

Наибольшая доля женской речи в "Игре престолов" обнаружена в пятом эпизоде четвертого сезона - "Имя его".

Сюжетные линии с ведущими женскими персонажами, такими как Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен, почти уравнивают женскую речь с мужской - она составляет почти половину от общего времени.

Одна из худших в плане равенства - седьмая серия первого сезона "Ты выигрываешь или умрешь", там героини произносят только шестую часть реплик.

Правообладатель иллюстрации NBO/Sky Atlantic Image caption На каждую женщину в 1-7 сезонах сериала приходится почти три мужчины

Разнообразие, казалось бы, улучшилось к середине сериала - в седьмом сезоне концентрация женской речи была одной из самых высоких - около трети.

"Мы надеялись увидеть позитивную тенденцию, но подсчеты говорят нам об обратном", - сказала Гамберг.

В финальном сезоне "Игры престолов", как посчитал алгоритм, - самый низкий средний показатель женской речи: всего один раз из пяти от общего времени диалогов.

В четвертом эпизоде "Последний из Старков", женщинам отдано менее 20% разговоров.

Финал сезона, который транслировался в США в воскресенье вечером, показал заметный гендерный раскол: около 80% времени на разговоры отведено мужчинам и только 20% - женщинам. Это один из самых низких показателей в сериале.

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky Atlantic Image caption Дейенерис Таргариен - одна из главных персонажей сериала. По разговорчивости она - четвертая в "Игре престолов"

Видно, но не слышно

Эти результаты кого-то из поклонников сериала могут удивить. Последний сезон как раз хвалили за демонстрацию сильных женских персонажей.

Мы видели, как битвы и кровавая месть женщин - от Дейенерис до Арьи Старк - занимали центральное место в сюжете сезона.

Тем не менее заметная роль этих персонажей - еще не все, говорит Стефани Генц, преподаватель исследований СМИ в университете Ноттингем Трент.

"У вас складывается неправильное представление, поскольку женщины очень хорошо видны, их тела очень хорошо видны, что как-то приравнивается к значимому заявлению. Но это не обязательно так в действительности", - говорит она.

По словам Генз, женщины, особенно в ранних сериях, "говорят своим телом", и аудитория не сразу заметит, как мало они говорят.

"Это просто подтверждает то, что мы уже знаем - представленность женских голосов - низкая", - утверждает Генз.

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky Atlantic Image caption Персонаж Дейенерис Таргариен к последним сериям у многих вызвал вопросы

"Игру престолов" с самого начала критиковали за чрезмерную сексуализацию женских персонажей и изображение насилия в отношении женщин.

Некоторые из актеров защищали шоу, отвергая обвинения в женоненавистничестве и подчеркивая, что "все основные игроки этого сезона - женщины".

А как по сравнению с киноиндустрией?

Согласно предыдущему исследованию Ханы Андерсон, в фильмах, награжденных "Оскаром", есть множество различий в представленности мужчин и женщин в диалогах.

Анализ Би-би-си в рамках проекта "100 женщин" показал, что менее половины фильмов, признанных лучшими, прошли тест на гендерную предвзятость на экране, известную как "тест Бекдела".

Согласно этому тесту, в произведении должны быть хотя бы два женских персонажа, которые беседуют между собой о чем-либо, кроме мужчин. Иногда добавляют, что эти две женщины должны быть названы по именам.

Меньше слов, меньше экранного времени?

Неравнозначное распределение реплик по полу также показал анализ, проведенный американской компанией-разработчиком программного обеспечения Looker.

Исследователи выделили 15 персонажей женского пола и 15 персонажей - мужского из первого-седьмого сезона. Это были те, у кого наибольшее количество реплик в сериале.

Их подсчет показал, что у мужчин в "Игре престолов" на 29% больше реплик, чем у женщин.

Так кто говорил больше всех?

Тирион Ланнистер уверенно лидирует с более чем 1300 репликами - это на 32% больше, чем самая разговорчивая женщина - Серсея Ланнистер. Она занимает третье место после своего младшего брата и Джона Сноу.

Из 15 персонажей с наибольшим количеством реплик девять - это мужчины.

Гендерный разрыв в плане предоставления экранного времени и в плане диалогов не так велик, но он все же меньше, чем многие могли подумать.

"Общественное мнение таково, что женские персонажи "Игры престолов" очень сильны и заметны, даже если их меньше на экране, и у них меньше возможности высказаться".

Итак, о чем же говорят женщины Вестероса, когда они все-таки говорят?

Согласно данным Looker, персонажи мужского пола имеют тенденцию говорить больше "мужских" слов: "мужчины", "человек", "король" и "лорд".

У женщин же наиболее частыми словами стали "любовь", "покидать", "пожалуйста", "муж" и "господин".

"Эти, как говорится, популярные в женском общении слова, сочетались с более конкретными словами, такими как "дочь" и "Арья", или "глупые" и "лжецы", - которые использовались чаще, чем среди мужчин", - говорит Содзи Ким.

"В целом, слова и действия, в которых участвуют женщины, по-прежнему очень привязаны к гендерным стереотипам", - говорит она.

В HBO не ответили на запросы о комментарии относительно женских речей в сериале.

Правообладатель иллюстрации HBO/Sky Atlantic Image caption Одна из самых популярных героинь Арья Старк. В сериале у нее 600 реплик и несколько убийств

И хотя это всего лишь одно шоу, оно, по словам Лизы Хэмберг, указывает на большую проблему в популярной культуре.

"Мы все больше осознаем то, какую роль женщины играют в кино, но если там есть сильный женский характер, которому так и не удается заговорить - мы все равно терпим неудачу", - говорит она.