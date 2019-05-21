Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля

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Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля 2019 года. О намерении распустить Раду Зеленский объявил накануне во время своей инаугурационной речи в парламенте.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва… Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента Украины.

Ранее во вторник Зеленский провел встречу с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, после которой заявил, что внеочередные парламентские выборы необходимы из-за низкого уровня доверия граждан и фактического отсутствия коалиции с 2016 года.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - сказал он.

Советник Зеленского Андрей Богдан после завершения встречи заявил, что команда президента считает наиболее приемлемой датой досрочных выборов 21 июля.

Действующий состав Верховной рады Украины был избран пять лет назад. Очередные выборы в парламент должны были состояться 27 октября 2019 года.

Первым делом - роспуск Рады

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах в апреле. Вступив в должность, он заявил, что первый его указ будет о роспуске Верховной рады.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу.

СМИ и эксперты ожидали, что сразу после инаугурации Зеленский объявит о роспуске Рады. По их мнению, досрочные выборы выгодны ему, поскольку у него самого и его партии "Слуга народа" высокий рейтинг. К октябрю, когда должны были пройти выборы в парламент, рейтинг мог снизиться.

Противники роспуска Рады указывали, что Зеленский не имеет права этого делать, после того как на прошлой неделе из парламентской коалиции вышел "Народный фронт". В команде Зеленского же считают, что коалиция распалась еще несколько лет назад.

Верховная рада не может быть распущена на протяжении последних полугода своих полномочий. Поэтому для команды Зеленского было важно, чтобы инаугурация была назначена до 27 мая.

Во время инаугурации Зеленский также призвал уйти со своих постов членов кабинета министров. "Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил он.

После инаугурации премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая. "Президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы", - сказал он. Отставка Гройсмана означает отставку всего правительства.

17 мая, еще до инаугурации Зеленского, о сложении полномочий заявили глава МИД Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.