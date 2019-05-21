В метро Москвы застряли три поезда. Пассажиров пересаживали прямо в тоннеле

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Больше тысячи человек эвакуировали из трех поездов, застрявших в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Пассажиры провели в вагонах больше двух часов.

"Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию", - сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в "Твиттере".

Ранее представитель экстренных служб Москвы заявил РИА Новости, что только из двух поездов были эвакуированы более 1,2 тысячи человек.

Первый поезд застрял между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" Солнцевской линии около 18:45.

В "Твиттер"-аккаунте Московский транспорт публиковали фотографию эвакуации, на которой видно, что пассажиров выводили из поезда через дверь машиниста.

На сообщение метрополитена о переводе пассажиров третьего поезда в состав, который доставит их до станции, один из пользователей "Твиттера" отреагировал так: "Ребята, вы, конечно, извините, но больше 2,5 часов людей из тоннеля выводить - это перебор".

В чем причина

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной произошедшего, по предварительным данным, стала потеря напряжения в контактном рельсе.

"Ремонтные службы метро уже работают над устранением неисправности", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе метро.

Сначала сообщалось, что на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" прекратилось движение поездов, а станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" закрыли для входа.

В пресс-службе метрополитена заявили, что опасности для людей нет, и никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в тоннеле не было задымления. О том, что между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" наблюдается задымление, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между станциями "Шелепиха" и "Динамо" запустили бесплатные автобусы с остановками у станций "Полежаевская" и "ЦСКА".