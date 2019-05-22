СМИ России: почему крымчане разочаровались в Москве

В обзоре российских СМИ 22 мая:

"Ведомости": на Украине коррупция была, но брали поменьше

Жителей Крыма раздражают рост цен, коррупция, нашествие варягов и снижение уровня жизни. "Ведомости", ссылаясь на исследование Владимира Мукомеля из Института социологии РАН, рассказывают, как изменилась жизнь крымчан после аннексии полуострова.

Выиграли в первую очередь пенсионеры, бюджетники и госслужащие, чьи доходы существенно увеличились, пишет в исследовании Мукомель. Однако положение работающих не на государство скорее ухудшилось, при этом цены в Крыму и Севастополе росли быстрее средних по стране и опережали рост зарплат и доходов.

Жителей полуострова стала раздражать деятельность чиновников, которые расширяют сферы контроля и влияют на бизнес. Крымчане считают, что в украинские времена такого давления государства не было.

Вместе с растущим контролем коррупция душит малый бизнес. Один из респондентов отметил: "На Украине была коррупция развита также, но как-то люди поменьше брали, что ли... тебе давали возможность работать, создавать свой бизнес".

Российскую бюрократию крымчане считают более придирчивой, требующей массу ненужных документов. Недовольство также вызывает наплыв чиновников-варягов, затрудняющих работу местного бизнеса.

Еще одна причина снижения оптимизма - сложности с работой банков и мобильной связи, завышение цен поставщиками из соседних регионов. Абитуриентам-крымчанам пришлось переориентироваться с украинских вузов на российские, а российская стипендия студентов ниже, чем украинская.

По словам Мукомеля, продолжающего регулярное изучение настроений крымчан, не вполне реализовались и надежды жителей на улучшение инфраструктуры, связанные во многом с Керченским мостом. Пока транспортная доступность не повысила трудовую мобильность и не снизила цены.

Потребительские цены на полуострове с мая 2018 г. (после открытия моста) по апрель 2019 г. выросли на 6% (с мая 2017 г. по апрель 2018 г. - на 1%), продукты подорожали на 8% (годом ранее подешевели на 1%). В этой ситуации позитивные ожидания крымчан существенно ослабли, среди них растет запрос на перемены, отмечает Мукомель.

The Bell: кто инициировал референдум о переговорах с Россией?

Новый президент Украины Владимир Зеленский планирует инициировать референдум о диалоге с Россией, пишет The Bell. Заявление б это сделал в эфире канала "112 Украина" новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен решаться не только депутатами и президентом, но и всем народом Украины, объяснил он.

Это его первое серьезное заявление после вступления в должность, но Зеленского уже критикуют за это назначение: Богдан - юрист, а один из его клиентов - олигарх Игорь Коломойский.

Деталей о будущем референдуме Богдан не раскрыл, вместо этого он процитировал Зеленского, который говорил, что Украина "не торгует территориями и людьми". Зеленский действительно называл остановку конфликта на Донбассе своей первоочередной задачей. Он планирует добиться возвращения украинских пленных, а затем и украинских территорий.

Зеленский назначил адвоката Андрея Богдана новым главой администрации президента во вторник, 21 мая, рассказывает издание. И сразу подвергся критике украинских СМИ: Богдана называют его приближенным к бизнесмену Игорю Коломойскому, в связях с которым Зеленского неоднократно упрекал Порошенко.

Сейчас Богдан ведет сразу несколько дел, касающихся национализации активов Коломойского, в том числе крупнейшего на Украине Приватбанка.

С самого старта президентской гонки Богдана стали называть "куратором Коломойского" в штабе Зеленского. При этом политконсультант будущего президента Дмитрий Разумков отрицал, что именно Богдан является неформальным руководителем штаба, утверждая, что он просто помогает по юридическим вопросам.

Украинские СМИ утверждают, что Богдан не может работать на госслужбе, так как он был люстрирован в сентябре 2014 года. Ситуация с люстрацией неоднозначна, вопрос рассматривает Конституционный суд Украины.

Зеленский назначил Богдана вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, уверяет украинская газета ZN.UA со ссылкой на источники в окружении Волкера.

Спецпредставитель США звонил Зеленскому и настоятельно советовал не назначать на эту должность Богдана как человека, связанного с бизнесменом Игорем Коломойским, утверждает издание.

"Коммерсант": ЦБ недоволен страховщиками

Спустя два года после запуска ремонтной реформы ОСАГО Центробанк опубликовал указание о санкциях к страховщикам, нарушающим нормы "натурального возмещения" - когда компания вместо денежных выплат рассчитывается за ремонт автомобиля с сервисом.

"Коммерсант" пишет, что "ремонтная реформа" должна была снизить издержки страховщиков, но по факту возможностью неденежного возмещения страховщики пользуются лишь в 20% случаев. Размер выплат в ОСАГО все равно растет, и компании в ответ уже готовят повышение тарифов.

По указанию ЦБ, которое вступает в силу через десять дней с момента опубликования, страховщик лишается права на натуральное возмещение в ОСАГО, если два или более раз в течение года нарушил требования к восстановительному ремонту.

Как следует из статистики жалоб в ЦБ, в первом квартале из всех жалоб на страховщиков ОСАГО (9,8 тыс.) только 4% касались натурального возмещения. Изначально ремонтная реформа затевалась законодателями для того, чтобы снизить издержки страховщиков в судах - автоюристы умело отсуживали денежные выплаты, а оспаривать ремонт сложнее.

Как говорит президент Российского союза страховщиков (РСА) Игорь Юргенс, сейчас в среднем по стране до 20% выплат осуществляется ремонтом.

"Задача, которая была заложена в идеологию принимаемых поправок о приоритете натурального возмещения, выполняется - это наглядно видно по статистике судебных споров, которая показывает ниспадающий тренд. Количество судебных злоупотреблений снизилось", - говорит он.

Но это не решило проблему роста выплат. По статистике РСА, средняя премия по ОСАГО за первый квартал снизилась на 5,1% - с 5,7 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб., это результат тарифной реформы, проведенной регулятором в начале года. При этом средняя выплата выросла на 3,1% - с 64,3 тыс. руб. до 66,3 тыс. руб.

Как говорят в лидирующем по сборам ОСАГО в апреле "Ингосстрахе", в ближайшее время рынок поднимет тарифы.

"Со стартом тарифной реформы компании на волне некой эйфории ударились в конкуренцию и начали снижать тарифы, - говорит глава "Ингосстраха" Михаил Волков, - но сейчас рыночная ситуация показывает рост убыточности".

По словам Волкова, резкого увеличения цен на полисы не предвидится, но в ряде территорий на 5-10% тарифы придется поднять.

"Известия": Олимпиада и ЧМ увеличили турпоток из США

Почти 1,4 млн граждан США посетили Россию в туристических, деловых и частных целях с 2014 года, пишут "Известия". Несмотря на кризис в отношениях двух стран, туристический поток в Россию только растет, об этом свидетельствуют данные ФСБ, на которые ссылается газета.

Туристическое направление наиболее привлекательно для американцев. За последние пять лет поток путешественников из США вырос на 40%. Если в 2014-м страну посетили 162,1 тыс. американских туристов, то в 2018-м — 227,7 тыс.

Заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ситуацию, отметил, что не только ради спортивных мероприятий американские туристы приезжают в Россию.

Хотя, безусловно, прошедшие Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по хоккею в 2016 году, чемпионат мира по футболу, состоявшийся прошлым летом в 11 российских городах, а также другие мероприятия сделали многое для улучшения имиджа страны.

Туристический поток из США, а также количество частных и деловых поездок в Россию будет только увеличиваться, если Москве и Вашингтону удастся нормализовать двусторонние отношения, уверен американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

"Интересно, что американцы в последнее время активно посещают не только крупные туристические центры, как Москву и Санкт-Петербург, но и экзотические регионы. Например, Сибирь или Дальний Восток, - заявил Домрин. - Кроме того, развивается религиозный туризм, когда в Россию приезжают представители американской православной общины".

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"Здоровых вылечили на миллиард". Раскрыто мошенничество на рынке медуслуг, подробности рассказывает "Коммерсант". https://www.kommersant.ru/doc/3976174?from=main_8

Для главы РПЦ строят резиденцию стоимостью 2,8 млрд рублей под Петербургом, сообщает The Bell. По сведениям издания, для патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Петербургом. https://thebell.io/umnyj-dom-dlya-patriarha-dlya-glavy-rpts-stroyat-rezidentsiyu-stoimostyu-2-8-mlrd-rublej-pod-peterburgom/

Российские полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц, пишут "Ведомости". Технологию разработала компания, среди владельцев которой "Ростех". https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/21/802109-politseiskie-testiruyut

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.