НАК: во Владимирской области убиты двое подозреваемых в подготовке теракта

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Национальный антитеррористический комитет России сообщил о ликвидации в городе Кольчугино Владимирской области двух мужчин, которые, по данным ведомства, планировали теракт. В ночь на среду в городе был введен режим контртеррористической операции.

Спецназ заблокировал мужчин в одном из домов города и предложил им сдаться, сообщают в НАК. В ответ они открыли стрельбу и были нейтрализованы ответным огнем, говорится в сообщении. Перед операцией были эвакуированы жители близлежащих домов.

После перестрелки в доме нашли оружие, экстремистскую литературу и взрывное устройство, "готовое к применению", сообщают в комитете. По версии НАК, мужчины, личности которых предварительно установлены, были членами одной из экстремистских организаций, поддерживали связь с ее представителями за рубежом и по их заданию планировали совершить теракт в месте скопления людей.

Режим КТО был введен в Кольчугине в 00:35 по московскому времени. О ликвидации предположительно готовивших теракт мужчин в НАК сообщили около половины шестого утра. Потерь среди гражданских лиц и со стороны силовиков нет.

НАК опубликовал видео с фрагментами штурма дома.

Агентство Интерфакс сообщает, что информация о том, что в Кольчугине живут экстремисты, была получена ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий во Владимирской области. В комментарии НАК об источниках этой информации ничего не говорится.

Правообладатель иллюстрации nac.gov.ru Image caption Предполагаемые террористы были убиты ответным огнем после того как начали стрелять по спецназу, сообщают в НАК

Это вторая контртеррористическая операция в российском регионе за последние полтора месяца. В ночь 13 апреля режим КТО был введен в Тюмени. На улицах города появились вооруженные ОМОНовцы и техника.

По итогам КТО в Тюмени также были убиты двое мужчин, укрывавшихся в частном доме. В региональном управлении ФСБ также сообщили, что в доме были найдены самодельные бомбы, экстремистская литература. Силовики заявили, что убитые мужчины принадлежали к запрещенной в России экстремистской организации ИГ.