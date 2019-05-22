Арашукова лишили статуса сенатора. Но не из-за уголовного дела

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Бывший гендиректор компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков (слева) и бывший сенатор Рауф Арашуков

Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова. Его обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.

Решение о прекращении полномочий Арашукова было принято единогласно 153 сенаторами. Формальным основанием для этого стало то, что он своевременно не предоставил декларацию о доходах и имуществе за 2018 год. По закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля.

Арашуков был задержан утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. С тех пор он содержится в следственном изоляторе.

"Непредставление этих сведений или несвоевременное представление ведет к лишению статуса. К сожалению, 1 апреля мы увидели, что Арашуков не сдал эти сведения", - сообщил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев (цитата по Интерфаксу).

По его словам, в комиссии была создана специальная рабочая группа, которая изучила обстоятельства и установила, что у Арашукова, находящегося в СИЗО, была возможность направить документы вовремя.

Воробьев рассказал, что направил Арашукову письмо с просьбой пояснить, почему тот не подал документы. "Когда он получил от меня это письмо 9-го числа, он, видимо, посоветовавшись с адвокатами, начал готовить эти сведения и направил их нам из СИЗО 15 апреля. Естественно, это нарушение", - сообщил сенатор.

В чем обвиняют Арашукова

32-летнему Арашукову было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, он также обвиняется в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. Он не признает вину и считает свое дело "политическим заказом".

Вскоре после задержания сенатора в Санкт-Петербурге был задержан его отец - Рауль Арашуков. Он стал фигурантом дела о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.

Параллельно был арестован его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.

В начале сентября 2018 года стало известно, что три человека, арестованные в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Рауфа Арашукова. Представитель Арашукова называл эти обвинения безосновательными.

Кроме того, в конце сентября прошлого года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации документов о виде на жительство. Представитель Арашукова заявлял, что дело в отношении сенатора в ОАЭ не возбуждалось.

Кто был до Арашукова

Ранее Совет Федерации уже лишал неприкосновенности сенаторов. Представитель Калмыкии в верхней палате парламента Левон Чахмахчян был лишен ее в 2006 году, в 2008 году суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы за покушение на мошенничество.

В 2014 году неприкосновенности лишился Константин Цыбко, представлявший в верхней палате Челябинскую область, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о взятке.

В 2013 году следствие добивалось привлечения к ответственности сенатора от Новгородской области Александра Коровникова (по делу о посредничестве при передаче взятки). Генпрокуратура тогда отказалась вносить в Совет Федерации представление о лишении неприкосновенности.

Всего же, по подсчетам правозащитника Павла Чикова, за последние 10 лет были осуждены 12 бывших членов Совета Федерации.

Арашуков может быть лишен мандата либо по собственному желанию, либо в случае обвинительного приговора по его делу, сказала Матвиенко после его задержания.