ВЦИОМ: 74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. 58% считают, что собор должен быть в другой части города.

Провести опрос об отношении жителей к строительству 16 мая поручил президент России Владимир Путин.

Отвечая на прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а подавляющее большинство жителей Екатеринбурга - 74% - охарактеризовали это место как неудачное, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

ВЦИОМ предложил респондентам ответить на готовые вопросы, и результаты получились такие. Только 7% согласились с тем, что лучше построить этот храм, как и предлагается - в сквере у Театра драмы в соответствии с разработанным проектом.

Построить храм в сквере, но скорректировать проект с учетом мнения горожан - с этой формулировкой согласились 14% опрошенных.

"Лучше построить этот храм в другом месте города" - эту позицию из опросного листа разделяют 58% опрошенных.

18% считают, что лучше отказаться от строительства этого храма в Екатеринбурге. Затруднились с ответом, согласно сообщению ВЦИОМ, только 3% опрошенных. Социологический центр отмечает, что эта тема "вызвала высокий резонанс среди жителей Екатеринбурга".

Опрос проводился после нескольких дней протестов в сквере, где начали устанавливать забор перед началом строительства собора святой Екатерины. Накануне забор начали разбирать. Местные власти прислушались к заявлению Путина, который заявил, что конфликтную ситуацию следует решать с помощью опроса.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сказал Би-би-си, что это опрос жителей Екатеринбурга, который центр провел после поручения Путина. Будут ли городские власти проводить еще один опрос, пока неизвестно, добавил он.

Федоров прилетел в Екатеринбург на прошлой неделе. Тогда он говорил Би-би-си, что ВЦИОМ уже несколько дней проводит и продолжит проводить исследование настроения жителей города путем телефонного опроса.

Федоров при этом отмечал, что результаты этого телефонного опроса не предполагаются к публикации. "Мы не предаем гласности 95% наших исследований, потому что на это нет воли заказчика", - говорил глава ВЦИОМ.

Результаты опроса, который проведут по поручению Путина, "будут открытыми и публичными", говорил Федоров. Будут ли приняты в качестве таковых ответы, опубликованные ВЦИОМ, пока неясно.

На сайте городской администрации при этом с 20 мая проходит сбор предложений о возможных альтернативных площадках для строительства храма. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - говорится на сайте мэрии Екатеринбурга.