На ходу подметки рвут. Торговая война США и Китая на примере рынка обуви

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Производители обуви подписали коллективное письмо президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить торговую войну с Китаем. По данным министерства торговли, более 70% обуви, которая продается в стране, ввезена из КНР.

Письмо подписано 173 компаниями, включая Nike, Dr. Martens, Converse и Adidas. В документе говорится, что средняя торговая пошлина на ввоз обуви в США составляет 11,3%, а в некоторых случаях достигает 67,5%.

Если добавить к этому еще 25-процентную пошлину, получится, что некоторым покупателям-американцам придется заплатить почти 100-процентную пошлину на свою обувь, утверждают компании, называя это "недоступным пониманию".

"Настало время закончить эту торговую войну", - пишут авторы документа.

Президент США увеличил пошлины на импорт из Китая в США объемом 200 млрд долларов с 10% до 25% спустя неделю после того, как Вашингтон и Пекин не смогли договориться о прекращении торговой войны.

Переговоры продолжались несколько месяцев. Перед последним раундом обсуждения сделки Трамп обвинил Китай в попытке уйти от достигнутых договоренностей. В последний день переговоров он повысил пошлины на шесть тысяч наименований китайских товаров.

В ответ на меры, введенные Трампом, Китай объявил о планах дополнительно обложить импорт из США объемом 60 млрд долларов с 1 июня.

Подняв пошлины в начале мая, Трамп заявил, что компании могли бы сократить расходы, перенеся свое производство в США.

Однако производители и розничные продавцы говорят о том, что для принятия решений в индустрии обуви требуются годы планирования и компании не смогут просто переместить фабрики, чтобы приспособиться к изменениям.

Каковы шансы, что обувщиков услышат?

Торговая война между США и Китаем началась практически с первых дней президентства Трампа.

Еще во время президентской кампании 2016 года Трамп неоднократно обвинял Китай в недобросовестной торговле и краже интеллектуальной собственности.

Он угрожал ввести пошлины, заявив, что вступление Китая во Всемирную торговую организацию проложило путь к "величайшей в истории краже рабочих мест".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Coca-Cola - одна из тех компаний США, которая базируется в Китае

На прошлой неделе в Вашингтоне прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров о торговле, который завершился безрезультатно. Глава китайской делегации по итогам встречи заявил, что Китай не может пойти на уступки США по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

В июле 2018 года Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом 50 млрд долларов, а в сентябре обложил 10-процентными пошлинами еще 200 млрд долларов импорта и пригрозил с Нового года повысить этот тариф также до 25%.

Вместо прекращения торговой войны президент США ввел дополнительные пошлины на товары, которые составляют почти половину китайского экспорта в страну. Оставшуюся половину Трамп угрожает обложить пошлинами в будущем.

Несмотря ни на что, Пекин выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном, чтобы разрешить торговый спор.

С момента окончания последнего раунда переговоров 10 мая никаких дополнительных обсуждений не запланировано.

"Китай по-прежнему готов продолжить переговоры с нашими американскими коллегами, чтобы прийти к решениям. Наша дверь все еще открыта", - сказал посол Китая в США Цуй Тянькай Fox News.

Лидеры США и Китая также встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Японии в июне.

По итогам 2018 года экспорт Китая в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.