"Френдзона" проверила свои песни в Роскомнадзоре. Власти Москвы считают ее опасной

Image caption Участники "Френдзоны" не появляются на публике без сценических образов, их настоящие имена неизвестны

Группа "Френдзона" сама отдала на экспертизу в Роскомнадзор тексты своих песен. Группа утверждает, что эксперты разрешили детям старше 12 лет слушать их песни. Но московский департамент труда все равно сообщает об опасности "Френдзоны".

21 мая издание РБК сообщило, что московский департамент труда разослал письма о группе "Френдзона" в органы соцзащиты и муниципалитеты. В письме, согласно материалу РБК, утверждается, что тексты и клипы группы могут нанести вред детям, побуждая их к действиям, угрожающим их жизни и здоровью.

По данным издания, в письме также написано, что "компетентные органы" запретят концерты группы в Москве, а песни и клипы изымут из общего доступа. При этом не уточняется, о каких именно компетентных органах идет речь.

Департамент труда и социальной защиты Москвы в среду подтвердил, что разослал в муниципалитеты письмо с просьбой "обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей". При этом в департаменте отметили, что письмо носит рекомендательный характер.

Добровольная экспертиза

Тур-менеджер группы "Френдзона" рассказала Би-би-си, что не видела письма.

"Мы не знаем, кто первоисточник всех проблем, кому насолила "Френдзона". По-моему, в России есть более серьезные проблемы, чем подростковая панк-группа. Тексты группы просто отражают подростковую реальность, мы не понимаем, почему на нас ополчились", - сказала тур-менеджер.

По ее словам, перед весенним туром коллектив провел экспертизу в Роскомнадзоре, предоставив туда все тексты песен.

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У группы уже были проблемы во время осеннего тура по России: несколько их концертов отказывались проводить площадки после визитов прокуратуры и других проверяющих органов. Основная аудитория "Френдзоны" - подростки, и группе заявляли, что возрастной ценз 12+ для прихода на концерт сильно занижен. В конце концов группа была вынуждена отменить остаток тура.

Эксперты "Центра специальных расследований и экспертиз" (результаты исследования выложены на сайте Роскомнадзора) пришли к иным выводам. "Вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста 12 лет, информацией, содержащейся в текстах песен группы "Френдзона" и артиста Мейби Бейби, не имеется", - сказано в выводах экспертизы.

Эксперты подтвердили, что творчество группы относится к категории 12+ (а подростки и составляют основную аудиторию группы).

"И это помогло: весной прокуратура приходила на концерты, но они читали экспертизы и понимали, что нам нечего предъявить", - рассказала тур-менеджер группы, представившаяся Наной. - "Френдзона" защищена Роскомнадзором. Мы не хотим с ними враждовать, а хотим дружить".

Весенний тур "Френдзоны" прошел без отмен концертов.

Изменения в программе

Роскомнадзор признал приемлемой для 12-летних в том числе и песню "Пурпурное небо" о неразделенной любви, герой которой хочет резать себе руки. В частности, к этой песне у уполномоченных по правам ребенка в разных регионах России были претензии - в ней видели пропаганду суицида.

Из шутливой песни "Не берет трубку", где лирический герой страдал, что не может дозвониться наркоторговцу, сделали романтическую, убрав из нее слово "драгдилер" и все упоминания о наркотиках - теперь можно подумать, что в песне поется о не берущем трубку любимом человеке.

Песни "Бутылочка", также вызывавшей нарекания во время осеннего тура группы, в экспертизе Роскомнадзора нет. В песне героиня осознает свое влечение к другой девушке: потенциально текст подпадал под закон о гей-пропаганде. Тур-менеджер Нана объяснила, что "Бутылочку" группа не будет исполнять на концертах.

В мае вышла новая песня группы "Любимая школа": по ее сюжету девочке снится, как она поджигает свою школу. В конце героиня песни просыпается в ужасе. Эту песню группа тоже решила не петь вживую.

Концерт "Френдзоны" в Москве должен пройти в октябре.