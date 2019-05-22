Суд арестовал активиста "Голоса". Он не хотел разговаривать с НТВ

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Химкинский городской суд заключил под домашний арест члена совета движения "Голос" Романа Удота. Год назад против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством - он крикнул снимавшим его сотрудниками телеканала НТВ: "Я вас убью".

С марта 2018 году Удот находился за границей. На прошлой неделе он вернулся в Россию, а в понедельник, 20 мая, приехал к дознавателю для дачи показаний и был задержан.

На суде дознаватель просила заключить Удота под стражу, мотивируя это тем, что тот "может скрыться и продолжить преступную деятельность". Прокурор это ходатайство поддержал.

Удот настаивал на том, что не собирается скрываться от следствия и "специально приехал в Россию, чтобы закончить это недоразумение". Также он заявил, что брошенная им в адрес журналистов фраза "я вас убью" была "обычным идиоматическим выражением".

Активист подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.

Однако, как подчеркивал на суде адвокат Максим Пашков, Удот не может быть приговорен к максимальному наказанию, поскольку в деле нет отягчающих обстоятельств, а значит, домашний арест - избыточная мера.

Как сообщало ИА "Закон", за полчаса до начала заседания журналисты обнаружили, что зал суда занят людьми, которые не могут сказать, зачем пришли, и назвать имя и фамилию обвиняемого, а мест для представителей СМИ не осталось.

Дело против Удота

Уголовное дело об угрозе убийством было возбуждено после конфликта, который произошел между Удотом и сотрудниками НТВ в аэропорту Шереметьево 20 марта 2018 года.

Как рассказывал газете "Ведомости" адвокат Удота Максим Пашков, "на него накинулись двое сотрудников НТВ и начали требовать, чтобы он прокомментировал интересующие их проблемы".

"Он сказал, что общаться не собирается и просит его не снимать, поскольку не желает, чтобы его частная жизнь была объектом фильма. Они бежали за ним, настаивали. В какой-то момент они [участники конфликта] перешли на повышенные тона, тем более что незадолго до этого у них на НТВ была передача, где были распространены сведения, как полагает Удот, не соответствующие действительности", - говорил адвокат.

Затем, по словам Пашкова, Удот вырвал у журналистки НТВ Александры Мирошниченко телефон, на который она его снимала, и "выдал на запале, что "я вас всех переубиваю". На видео, которое публиковал канал НТВ, слышно, что Удот говорит: "Я вас убью, вы поймите меня".

Телефон журналистки Удот отдал полицейским, которых по его просьбе вызвала охрана аэропорта. Когда всех участников конфликта доставили в отдел для разбирательства, Удот написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а сотрудница НТВ, в свою очередь, написала заявление о краже телефона.

Тогда дело против Удота возбуждать не стали и отпустили его, не предъявив никаких претензий. Однако через месяц "журналисты вдруг вспомнили, что тогда Удот угрожал им расправой и написали заявление, по которому и возбуждено уголовное дело", объяснял Пашков Интерфаксу.

Сам Удот рассказывал, что сотрудники НТВ и до этого преследовали его, звонили его пожилым родителям посреди ночи и дежурили у школы, где учится его сын.

Движение "Голос" считает, что преследование Удота связано с его работой по разоблачению фальсификаций. "Это результат колоссального давления, которым подвергаются сам Роман, его родители и ребенок", - заявил сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

В президентском совете по правам человека заявили, что обеспокоены задержанием Удота, поскольку "это может быть связано с его активной гражданской позицией и деятельностью в качестве одного из руководителей движения "Голос".

"К сожалению, у нас недостаточно информации об уголовном деле в отношении Романа, чтобы предметно обращаться к руководству Генпрокуратуры, но та, которая имеется, вызывает серьезное недоумение", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Голос" с начала 2000-х занимается организацией общественных наблюдений на федеральных, региональных и местных выборах в России.

В 2013 году российский минюст включил организацию в список "иностранных агентов" - на основании того, что ей присудили Сахаровскую премию свободы, учрежденную Норвежским Хельсинкским комитетом. "Голос" отказался от премии, но на решение минюста это не повлияло.