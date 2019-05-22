Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток

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Симоновский районный суд Москвы на 20 суток арестовал соратника Алексея Навального, бывшего главу его предвыборного штаба Леонида Волкова.

Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, "повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу" (ч. 4 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях).

Как сообщил в "Твиттере" сам Волков, по версии сотрудников центра по противодействию экстремизму, 9 сентября 2018 года он вел трансляцию с митингов против пенсионной реформы и "тем самым вдохновил" неизвестных лиц "нанести царапину лакокрасочному покрытию" автомобиля Toyota Camry.

Последние несколько месяцев Волков жил за рубежом. Его задержали в Москве накануне утром. Как сообщал Навальный, полиция остановила такси, на котором Волков ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией.

После этого Волкова доставили в ОВД "Даниловский", где составили на него протокол по ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях ("Повторное нарушение правил организации митинга") за акцию, которую ФБК организовал в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Объявленная Навальным акция против повышения пенсионного возраста прошла тогда в нескольких городах России. В большинстве из них, в том числе в Москве и Петербурге, она была не согласована с властями. По данным проекта "ОВД-Инфо", всего по России в этот день задержали около 1200 человек.

Сам Навальный во время акции отбывал 30 суток административного ареста за акцию "Забастовка избирателей", прошедшую в январе 2018 года.

24 сентября Навального задержали на выходе из спецприемника и в этот же день арестовали еще на 20 суток за призывы участвовать в акциях в единый день голосования.