Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал сложным победный матч с "Уралом"

Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в финальном матче Кубка России. Матч закончился со счетом 1:0. Это уже восьмая победа клуба в этом турнире.

Матч проходил в Самаре на стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года.

"Локомотив" открыл счет в первом тайме. На 27-й минуте единственный гол забил защитник Дмитрий Баринов - с подачи полузащитника Мануэла Фернандеша.

Во втором тайме уральская команда перехватила инициативу. "Урал" смог создать несколько опасных моментов, но так и не забил. Во второй половине второго тайма московский клуб перехватил инициативу.

"Локомотив" установил рекорд: он выиграл Кубок России в восьмой раз и второй раз за последние три года. Он обошел ЦСКА - у него семь побед в Кубке России.

В 2017 году "Локомотив" и "Урал" уже играли в финале кубка. Тогда москвичи выиграли со счетом со счетом 2:0.

Железнодорожники завоевывали Кубок России в 1996-м, 1997-м, 2000-м, 2001-м, 2007-м, 2015-м и 2017 годах. Кроме того, "Локомотив" дважды побеждал в Кубке СССР - в 1936-м 1957-м.

"Сегодня тяжелый матч был. Потому что мы не забили наши голы. Концовка была тяжелая… Но мы устояли", - сказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Соломон Кверквелия, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук (слева направо) после забитого гола

В чемпионате России "Локомотив" сейчас занимает второе место. У него столько же очков, сколько у "Краснодара". Чемпионом России досрочно стал петербургский "Зенит".

6 июля на стадионе "Динамо" в Москве состоится матче за Суперкубок России - "Локомотив" сыграет с "Зенитом".