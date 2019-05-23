Сериал "Слуга народа" с Зеленским стал недоступен на YouTube

Правообладатель иллюстрации SLUGA NARODA

Сериал, в котором главную роль сыграл новый президент Украины Владимир Зеленский, стало невозможно посмотреть на сервисе YouTube. Представитель студии "Квартал 95", которая создала "Слугу народа", сообщил, что доступ будет возобновлен после урегулирования юридических вопросов.

С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube украинский сериал "Слуга народа", сообщает Интерфакс. На запрос агентства о причинах блокировки серила в России компания "Квартал 95", выступающая правообладателем сериала, не ответила.

Сериал стал не доступен не только в России - его нельзя посмотреть и в Британии.

Это временная мера, сообщил газете "Ведомости" digital-директор студии Сергей Пушкин.

"Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится", - сказал он. Какие именно юридические вопросы нужно урегулировать, он не уточнил.

"Ведомости" сообщают, что "Слуга народа" недоступен всей аудитории YouTube.

Кто за сериал

Сериал "Слуга народ" стал одним из самых успешных на украинском телевидении, пишет издание. На Украине его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на канале "Квартала 95" в YouTube - 98 миллионов человек. Права на его трансляцию купила компания Netflix.

Премьера сериала состоялась в ноябре 2015 года. По сюжету школьный учитель истории Василий Голобородько неожиданно для себя становится президентом Украины. На протяжении двух сезонов он пытается бороться с коррупцией и олигархами.

Третий сезон "Слуги народа" вышел 27 марта на телеканале "1+1", контролируемом бизнесменом Игорем Коломойским. По мнению многих зрителей, из комедийного он превратился в агитационный.

Согласно сюжету, преподаватель университета в 2049 году рассказывает о том, как президент Голобородько оказался в СИЗО, смог выйти на свободу и объединить распавшуюся на множество княжеств Украину.

31 марта исполнитель главной роли вышел во второй тур президентских выборов, опередив действующего президента Петра Порошенко. 21 апреля Зеленский выиграл второй тур, набрав 73,22% голосов.

На этой неделе состоялась инаугурация Зеленского. Он пришел на нее в Верховную раду пешком, приветствуя собравшихся в парке у парламента сторонников. Эти кадры напомнили многим сериал "Слуга народа".

После инаугурации бывший главный герой сериала объявил о роспуске Рады и сделал первые назначения. Администрацию президента, в частности, возглавил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан, который в свое время был советником Коломойского.

21 апреля Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу. В четверг пресс-служба Зеленского уточнила, что президент намерен провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум.