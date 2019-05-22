Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На площади перед Верховной радой прошел митинг националистов

Верховная рада Украины отказалась вносить в повестку дня предложенные президентом Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах в парламент. Зеленский хотел отказаться от одномандатников и перейти на партийные списки.

Новый президент Украины предлагал депутатам отменить мажоритарную составляющую нынешней избирательной системы, а также снизить проходной барьер для партий-участниц выборов с 5% до трех.

Инициативы Зеленского были раскритикованы депутатами: его предложения назвали "коррупционной схемой", президента обвинили в попытке узурпации власти.

В итоге за включение законопроектов Зеленского в повестку дня проголосовали всего 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. А новый президент, похоже, смирился с поражением в парламенте: он призвал сторонников избрать в мажоритарных (одномандатных) округах политиков, "способных изменить страну не на словах, а на деле".

Би-би-си разбиралась в причинах первого поражения Зеленского в Раде, указ о роспуске которой и проведении досрочных выборов 21 июля он подписал накануне.

Законопроекты Зеленского

О намерении Зеленского внести изменения в закон о выборах стало известно накануне, после переговоров президента с главами парламентских фракций.

Сейчас половина из 450 депутатов Рады избираются в мажоритарных округах, еще половина - по пропорциональной системе закрытых избирательных списков с пятипроцентным проходным барьером.

В закрытых списках очередность кандидатов, которым достанется мандат, определяет сама партия. Открытые - это когда избиратели голосуют и за партию, и за кандидата, а побеждает не те, кто стоял на верхних строчках списка, а те, кто лично набрал больше голосов.

Зеленский предложил избирать по пропорциональной системе закрытых списков всех депутатов парламента, снизив при этом проходной барьер до 3%.

"Мажоритарный компонент [избирательной] системы особенно уязвим, - говорилось в объяснительной записке к президентскому законопроекту. - Именно на выборах в одномандатных округах распространены прямой и косвенный подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом, попытки искажения результатов народного волеизъявления".

Критики Зеленского считают, что тот хочет изменить избирательную систему, чтобы конвертировать высокий рейтинг его полувиртуальной партии "Слуга народа" в результат на выборах. В случае проведения выборов по пропорциональной системе она вполне могла бы претендовать на самостоятельное формирование большинства в парламенте следующего созыва.

По мнению критиков, окружение Зеленского испытывает дефицит в раскрученных политиках, способных выиграть выборы в одномандатных округах.

Снижение избирательного барьера с 5% до 3%, в свою очередь, могло дать больше шансов на прохождение "новым" партиям. Это может быть нужно сторонникам Зеленского, чтобы заручиться поддержкой нынешних депутатов-одномандатников, которые могли бы создать новые политические проекты и идти с ними в Раду.

"Пасхальные яйца"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер Рады Андрей Парубий отказался рассматривать президентские законопроекты

Указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля появился на сайте президента во вторник, однако он до сих пор не был опубликован в правительственных СМИ и не вступил силу.

По словам спикера Андрея Парубия, участвовавшего в консультациях Зеленского с представителями парламента во вторник, президент собирался опубликовать указ о роспуске сразу после внесения в закон о выборах предложенных им изменений.

Именно для этого Зеленский инициировал созыв на среду внеочередной сессии парламента, на котором планировалось рассмотреть всего два вопроса: изменения в закон о выборах и уточнения в тендерные процедуры, связанные с проведением избирательной кампании.

При этом текст президентского законопроекта об изменениях в закон о выборах объемом в 33 страницы поступил в аппарат парламента за 15 минут до предполагаемого начала внеочередного заседания - и депутаты не имели физической возможности с ним ознакомиться.

Но даже в этих обстоятельствах парламентарии сумели найти несколько "пасхальных яиц", припрятанных в недрах объемного документа (так на Украине называют сюрпризы).

К примеру, новация в одну из статей закона предлагала давать право быть избранным только тем гражданам Украины, которые проживали в пределах ее государственной границы на протяжении последних пяти лет. Не имели такого права, уточнялось в законопроекте, те граждане, которые выезжали за границу по личным делам более чем на 90 дней, а в сумме за год - на 180 дней.

Собеседник Би-би-си в парламенте заподозрил, что это положение было направлено против боксера Владимира Кличко. Есть версия, что он может возглавить избирательный список партии УДАР. Ее лидером был его брат - мэр Киева Виталий Кличко.

"Коррупция и узурпация"

Законопроекты Зеленского были раскритикованы организациями, занимающимися мониторингом выборов на Украине.

"Мы призываем депутатов Верховной рады Украины не становиться соучастниками заговора, способного перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительского органа власти, которым должен быть парламент", - говорилось в заявлении движения "Чесно".

С похожими оценками законопроекта выступили в сети "Опора" и Комитете избирателей Украины.

Раскритиковали проект Зеленского и в парламенте. "Устоявшаяся международная практика в демократических странах не предусматривает изменение избирательного законодательства позже, чем за год до проведения выборов", - заявил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Закрытые списки - это партийным лидерам будут носить по пять миллионов долларов за место в списке, - сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. - Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому".

Дептут Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") напомнил, что принятие закона о проведении выборов по открытым - а не закрытым - избирательным спискам фигурировало в числе первоочередных требований Зеленского к Верховной раде, озвученных им в инаугурационной речи.

Спикер Парубий сказал, что он шокирован президентским законопроектом.

Практически единым фронтом против отмены одномандатников выступила и большая часть депутатов, избранных в мажоритарных округах пять лет назад.

Сторонники же принятия президентских проектов - к примеру, Юлия Тимошенко - оказались в меньшинстве.

В итоге за внесение законопроектов Зеленского было подано всего 92 голоса, депутаты встретили слова спикера Парубия о закрытии внеочередного заседания Рады аплодисментами.

Что дальше?

В кулуарах парламента представитель президента Руслан Стефанчук (Зеленский назначил его накануне) обвинял депутатов в провале договоренностей. Он выразил надежду, что еще будут проведены "отдельные консультации или переговоры".

"Но сегодня мы стали свидетелями того, что пока что разговор у нас не выходит", - цитирует Стефанчука "Украинская правда".

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка констатировал: "Внеочередные выборы, очевидно, будут проходить по тому закону, который сегодня является действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина - по мажоритарным округам".

Сам Зеленский уже вечером заявил: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду".

"Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - обратился он к избирателям.

Кто бы победил?

Тем временем авторитетная социологическая компания "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса, проведенного 16-21 мая среди двух тысяч респондентов по всей Украине.

Результаты этого исследования показали, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, уверенную победу в пропорциональной части кампании одержала бы партия Зеленского "Слуга народа" - она набрала бы пойти 44% голосов избирателей.

Если бы выборы проходили по предложенной Зеленским избирательной системе, его партия способна была бы сформировать большинство в следующем парламенте без создания альянса с любыми партнерами.

Кроме нее, 5-процентный избирательный барьер преодолели бы: "Оппозиционный блок" (10,5% голосов), блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,3%) и партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко (5,1%).

Примерно полпроцента до преодоления избирательного барьера недостает гипотетичной партии рок-музыканта Святослава Вакарчука.