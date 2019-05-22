Prada откажется от меха животных с 2020 года

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Модный дом Prada объявил, что с будущего года полностью откажется от использования меха животных.

Джон Виндинг, глава Альянса за отказ от меха (Fur Free Alliance, FFA), заявил: "Группа компаний Prada присоединилась к растущему числу брендов, которые отказываются от использования меха в ответ на изменения отношения клиентов к животным".

В FFA входят более 50 организаций, выступающих в защиту животных.

Мех не будет использоваться при разработке новых моделей. Ранее изготовленные предметы одежды с применением меха останутся в продаже.

"Упор на использование новых материалов позволит компании расширить рамки креативного дизайна и в то же время удовлетворить спрос на этически безупречные изделия", - заявила глава компании Миучча Прада.

Изменения коснутся коллекции весна-лето 2020 года. Они также затронут такие брэнды, как Miu Miu, Church's и Car Shoe.

В прошлом году британская компания Burberry заявила, что отказывается от применения натурального меха в своих разработках, а также выведет из продажи уже готовые меховые изделия.

Gucci не использует мех начиная с весны-лета 2018 года.

Активисты движений в защиту животных в прошлом году развернули кампанию в отношении модного дома Prada, который тогда запустил в продажу куртки из меха лисы и норки.

Эти изделия сейчас выведены из списка товаров, которые можно купить на сайте Prada, хотя на нем можно найти другие изделия, в которых для оторочки одежды используется лисий мех.

В Британии в 2000 году был введен запрет на разведение животных для получения меха. Однако разрешается продажа импортных меховых изделий при условии указания на этикетке факта использования натурального меха.

Члены британского парламента не раз призывали к полному запрету меховых изделий.