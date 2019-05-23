СМИ: Пентагон готовится отправить тысячи солдат на Ближний Восток

Правообладатель иллюстрации CATI CLADERA Image caption У берегов Ирана уже ведет боевое дежурство авианосец "Авраам Линкольн"

В четверг Пентагон представит Белому дому план отправки дополнительного контингента вооруженных сил США на Ближний Восток. Речь идет о нескольких тысячах военных - от пяти до десяти - которые предполагается отправить "в оборонных целях" в этот регион в связи с обострившимися отношениями США с Ираном.

Агентство Ассошиэйтед пресс и телеканал Си-эн-эн со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщили, что минобороны предложит сотрудникам администрации президента США, отвечающим за нацбезопасность, план по усилению военного присутствия США на Ближнем Востоке. Речь идет об отправке туда 10 тыс. военных.

Изначально усилить группировку США в регионе пятью тысячами военных попросило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM). Как узнало агентство Рейтер, такой запрос оно отправило в Пентагон.

В зоне ответственности CENTCOM 21 страна, в том числе Ирана, Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен и ряд государств Средней Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Кроме того, CENTCOM контролирует международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В зоне ответственности CENTCOM - 21 страна, а также воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана

Удовлетворит ли Белый дом запрос Пентагона, инициированный CENTCOM, и, если да, то в каком объеме, пока неясно, обратили внимание Рейтер, Ассошиэйтед пресс и Си-эн-эн.

Во-первых, минобороны США регулярно получает и отклоняет запросы о дополнительных ресурсах от командований по всему миру.

Во-вторых, Белый дом и Пентагон могут договориться о том, что усиление не нужно или пока не нужно.

В-третьих, есть вероятность, что не потребуется отправлять сразу все 10 тысяч военных. Часть из них могут перебросить быстро в качестве меры по сдерживанию Ирана, остальных - только в случае эскалации конфликта.

Изначально Пентагон угрожал отправить до 120 тыс. солдат в регион, если Иран нападет на американских военных или ускорит работу по созданию ядерного оружия.

США уже отправили в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн", десантный корабль "Арлингтон" и еще как минимум пять военных кораблей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Десантный корабль "Арлингтон" в Персидский залив уже отправился

На американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52. Кроме того, на случай возможного нападения со стороны Ирана США развернули в регионе систему Patriot, способную сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты даже самых новых типов.

Москва призвала понизить градус

В среду российский МИД призвал Вашингтон не доводить до усложнения положения на Ближнем Востоке.

"Главное - нельзя нагнетать обстановку, как это делают США и некоторые их союзники в регионе Персидского залива в надежде, как нам кажется, что у кого-то сдадут нервы", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков журналистам.

"Нагнетание ситуации со стороны Соединенных Штатов Америки приобретает, конечно, очень опасный характер, - говорил во вторник глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. - Здесь важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции, порывы. Нельзя в такой ситуации допустить, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом".

Трамп пригрозил Ирану войной

Президент США Дональд Трамп 19 мая сказал, что может уничтожить Иран. "Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!" - написал он в "Твиттере".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан спустя два дня заверил, что воевать с Ираном США не собираются. "Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий", - пояснил он.

Трамп в тот же день, 21 мая, объявил, что к переговорам с Тегераном готов, "если они позвонят".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Авианосец "Авраам Линкольн" участвовал в войне с Ираком, тогда с него были совершенвы тысячи боевых вылетов. На снимке - палубный многоцелевой истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet

"Иран никогда не ведет переговоры по принуждению. Нельзя угрожать иранцам и ожидать, что они пойдут на сотрудничество", - заявил в ответ глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Си-эн-эн.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани говорил, что США и другие мировые лидеры неоднократно призывали его начать переговоры, а госдепартамент США направлял Ирану восемь официальных запросов. Он же не считает в нынешних условиях правильным начинать диалог.

С чего все началось

Год назад президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, которую США заключили вместе с Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем.

По сведениям Вашингтона, Иран нарушал обязательства договора, кроме того, Трамп заявлял, что условия этого соглашения недостаточны и не ограничивают ядерные амбиции Ирана.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В апреле иракский парламент объявил террористами американских военных, служащих в составе CENTCOM

По условиям соглашения Иран должен был ограничить программу обогащения урана и допустить в страну международных инспекторов. В обмен США и другие страны смягчали санкции против Тегерана.

Вашингтон, разорвав сделку, восстановил санкции, осложнив внешнюю торговлю Ирана.

В апреле под ограничения попали поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, ранее санкционный режим предусматривал исключения для них. Роухани назвал давление США беспрецедентным.

Кроме того, США объявили террористической организацией Корпус стражей Исламской революции.

Белый дом заявил, что Иран использует КСИР для проведения своей международной террористической кампании, и что корпус несет ответственность, среди прочего, за разработку ядерного оружия, баллистических ракет и за вооруженное вмешательство Ирана в других странах, например в Сирии.

Тегеран в ответ объявил террористической организацией CENTCOM.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Ирана Хасан Роухани считает невозможным в нынешней ситуации вести переговоры с Вашингтоном

Вашингтон стремится навязать Ирану новую двустороннюю сделку, которая ограничит не только ядерную деятельность Тегерана, но и его ракетную программу, а также военные операции за рубежом.

В ответ Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с океаном. Через этот пролив перевозится пятая часть всей потребляемой в мире нефти.

Также Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по соглашению 2015 года, и пригрозил в течение 60 дней возобновить обогащение урана.

Кроме того, Иран, по некоторым данным, разместил боеголовки на своих военных кораблях в Персидском заливе и, как полагают американские военные эксперты, повредил четыре танкера у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

Иранские власти это обвинение отвергают.

19 мая по Зеленой зоне Багдада - району, где расположены правительственные здания и иностранные представительства - была выпущена ракета, она попала в заброшенное здание рядом с посольством США.

В результате атаки никто не пострадал. Кто ответственен за обстрел, неясно, но в Госдепартаменте США возложили вину на Иран. Американским дипломатам приказали покинуть Ирак.