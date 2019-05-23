Пресса Британии: Терезе Мэй пора уходить

В обзоре британской прессы 23 мая:

Пора уходить?

Все британские газеты пишут о том, что политическая карьера премьер-министра Терезы Мэй подошла к концу.

Daily Telegraph в своей редакционной статье спрашивает: о чем она вообще думает? Всем ясно, что все кончено.

Она хочет, чтобы депутаты парламента в четвертый раз проголосовали за ее соглашение с ЕС по "брекситу", хотя они уже отвергли его три раза.

Но Мэй по-прежнему держится за свое место.

Почему? Чего она хочет добиться? У нее больше нет политической репутации, которую можно было бы спасти.

Сегодня проходят выборы в Европейский парламент, и с каждой минутой, пока Мэй остается на посту премьер-министра, можно четко ощутить, как быстро падает поддержка избирателями ее Консервативной партии.

Нежелание Терезы Мэй принимать факты просто абсурдно, пишет газета.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии отказывается встречаться с членами кабинета министров, очевидно опасаясь, что они потребуют ее отставки.

Премьер-министр отказывается прислушиваться к своим собственным советникам и настроениям сторонников ее собственной партии. Неудивительно, что столь многие из них готовы впервые в жизни проголосовать за другую партию.

Важно отметить, что все это не только персональная трагедия для Терезы Мэй или кризис для Консервативной партии. Речь идет о чрезвычайном положении для всей страны.

Весь мир так и не знает, выйдет ли Великобритания из состава ЕС. Правительство не в состоянии разрешать другие жизненно важные вопросы.

Это означает, что Тереза Мэй должна спокойно уйти на покой, либо же Консервативная партия должна сместить ее с ее поста.

Стране сейчас необходимы смелые решения, пишет Daily Telegraph.

На популисткой улице Европы ждут праздника

Газета "i" напоминает, что сегодня начинаются выборы в Европейский парламент, и пишет, что согласно опросам, в трех из четырех крупнейших стран ЕС (Великобритании, Франции и Италии), скорее всего, победу одержат популисты.

Всего за несколько лет, отмечает газета, популистам удалось стать серьезной политической силой в странах Запада, в результате чего избиратели поддержали "брексит", избрали Дональда Трампа президентом США и сменили целый ряд правительств в разных странах Европы.

Согласно опросам общественного мнения, в Великобритании лидирует новая партия "Брексит", основанная Найджелом Фаражем, во Франции - "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а в Италии - "Лига" Маттео Сальвини.

Они все говорят, что хотят совершить революцию, которая свергнет существующий политический порядок, и уничтожит то, что они считают центристским консенсусом, на котором зиждется ЕС, и заменят его "народной" политикой.

Большинство популистских партий находятся на крайне правом крыле политики. Но, отмечает газета, хотя популистам и удалось играть на страхах избирателей в том, что касается глобализации, терроризма и миграции, они также заметили, что, согласно всем опросам, две трети европейцев положительно относятся к ЕС.

В результате многие популисты сменили свою риторику - хотя они все еще резко критикуют так называемых брюссельских бюрократов, они говорят, что хотят не разрушить Евросоюз, а лишь его реформировать.

Тем не менее, какими бы ни оказались результаты выборов в Европейский парламент, популисты не получат там большинства мандатов. Согласно аналитикам, они могут получить около четверти мест в парламенте.

Но даже если разным популистским партиям удастся заручиться еще большим успехом, им будет сложно создать слаженную коалицию: у них мало общего, кроме нелюбви к Евросоюзу, иностранцам и исламу.

Но, будучи избранными в Европарламент у них будет еще одна платформа для того, чтобы усложнить жизнь Брюсселю и продвигать свои идеи, пишет газета "i".

Связи Москвы с Веной

Financial Times пишет, что политический скандал в Австрии подчеркивает связи этой страны с Россией.

Во вторник утром, пишет газета, в Вене всего через двое суток после падения австрийского правительства можно было увидеть кортеж автомобилей с высокопоставленной российской делегацией.

Ожидалось, что делегацию примут высокопоставленные австрийские политики в здании Национальной академии по обороне.

Эта встреча стала напоминанием о тесных связях правого правительства с Кремлем, несмотря на то, что Россия остается под санкциями ЕС и США из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

В результате этих связей западные службы безопасности, правительства и даже другие ультраправые движение с подозрением относятся к Австрии.

В пятницу на прошлой неделе разгорелся скандал после того, как была обнародована видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер крайне правой партии "Свободы" Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность помощи его партии со стороны российского олигарха в обмен на государственные контракты.

Эта беседа оказалась ловушкой, так как, судя по всему, никакой российский олигарх в этом деле не был замешан, но канцлер отправил в отставку как Штрахе, так и всех его коллег.

Но многие политические аналитики в Вене говорят, что приоритеты Штрахе были ясны с самого начала. Вот уже много лет его партия шла во главе всех правых популистских партий Европы в налаживании связей с Россией.

"Австрийские крайне правые развернулись на 180 градусов за последние 15 лет", - говорит Бернхард Вайдингер, специалист по послевоенным австрийским правым экстремистам.

"Исторически они были чрезвычайно антироссийскими, но сейчас все ультраправые, в том числе и неонацисты, очевидно, поддерживают Россию, то есть Кремль и Путина", - цитирует его газета.

Но, продолжает Financial Times, эксперты отмечают, что речь идет не об одной лишь "Партии свободы".

Кремль также заботится о связях с основными австрийскими политическими партиями. Россия и Кремль считают Австрию своим самым важным союзником в Европе, пишет Financial Times.

Киберугрозы с востока

Газета "i" пишет, что Россия проводит систематическую, вредоносную и глобальную кампанию кибератак, направленных на критически важную инфраструктуру. Об этом заявит сегодня министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Британия, по его словам, уже предоставляет помощь союзникам в борьбе с этим нападениями.

Британский Центр кибербезопасности уже полтора года тесно сотрудничает с представителями 16 других стран НАТО.

Центру уже удалось понять, как именно Кремль разыскивает уязвимости в компьютерных системах и пытается подорвать компьютерные сети различных правительств.

Выступая на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, Джереми Хант заявит: "Российские спецслужбы нацелены на критически важную инфраструктуру многих стран".

Отмечая, что Россия пыталась вмешаться в избирательные процессы в таких странах, как, например, Украина и США, министр также скажет, что противники НАТО рассматривают демократические выборы как основное уязвимое место открытого общества", пишет газета "i".

Обзор подготовил Борис Максимов, BBCRussian.com