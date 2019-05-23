СМИ России: протесты в Екатеринбурге дошли до Страсбурга

В обзоре российских СМИ 23 мая:

"Ведомости": ЕСПЧ не будет обострять отношения с Россией

В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге, пишут "Ведомости". Даниил Пугин, задержанный в ночь на 14 мая в сквере, где предполагалось строительство собора Святой Екатерины, пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест, сообщает Алексей Глухов - руководитель юридической службы "Апология протеста" и адвокат Международной "Агоры".

По мнению заявителя, власти Екатеринбурга нарушили его право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции. Газета напоминает, что в первый день были задержаны 21 человек, на следующий день - более 60, поэтому стоит ожидать и других обращений в ЕСПЧ.

Число жалоб в ЕСПЧ на нарушение свободы собраний стремительно растет, и эта тема закрепилась на втором месте среди всех прочих оспариваемых нарушений: за прошлый год количество зарегистрированных обращений удвоилось (с 583 по состоянию на январь 2018 г. до 1286 к январю нынешнего).

Основной массив жалоб пошел в Страсбург по итогам задержаний и арестов участников всероссийских акций протеста "Он нам не царь" 5 мая и против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года, говорит Глухов.

Но в этом году, похоже, массовыми станут обращения по итогам региональных акций протеста. Юрист предполагает, что многие еще находятся под арестом и не подают жалобы, кроме того, серию обращений следует ждать из Архангельской области от участников митингов против строительства мусорного полигона в Шиесе.

ЕСПЧ уже давно сформировал позицию по задержаниям на митингах и российские жалобы рассматривает в упрощенном порядке, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Это повышает шансы россиян на выигрыш в конкретном деле.

Однако вряд ли стоит ждать от суда "пилотного решения", в котором он потребовал бы принятия общих мер для исправления ситуации: именно сейчас ЕСПЧ не настроен обострять отношения с российскими властями, пока Россия балансирует на грани выхода из Совета Европы, считает Аграновский.

Forbes, РБК: зачем Сбербанку НПЗ?

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России, пишет Forbes.

Банк стал владельцем Vikay Industrial ltd - кипрской компании, которой принадлежат 80% Антипинского НПЗ в Тюменской области. Оставшиеся 20% в Антипинском НПЗ принадлежат однокурснику президента России Владимира Путина, адвокату Николаю Егорову.

Уже после того, как у Vikay Industrial сменился собственник, 18 мая Антипинский НПЗ подал в арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. За две недели до этого активы НПЗ на 225 млн долларов были арестованы по решению Высокого суда Лондона по иску трейдинговой "дочки" ВТБ - VTB Commodities Trading.

Сбербанк является основным кредитором завода, предприятие должно банку почти 3 млрд. долларов. Еще в 2018 году управление Антипинским НПЗ фактически перешло к Сбербанку - банк сменил менеджмент завода и начал искать покупателя на него.

Юристы, опрошенные РБК, затруднились объяснить логику Сбербанка, забравшего все акций Vikay Industrial Limited.

Обычно на такой залог как акции предприятия перед банкротством никто не обращает взыскание, так как их стоимость стремится к нулю, говорит адвокат "Юков и партнеры" Светлана Тарнопольская.

Преференций при распродаже имущества у владельца предприятия-банкрота также нет: он получает деньги от проданных активов в последнюю очередь. Вступление во владение акциями может быть логично, если Сбербанк планирует сохранить бизнес: например, завершить дело о банкротстве мировым соглашением кредиторов, добавляет Тарнопольская.

Если банк нацелился на продажу завода, банкротство может использоваться как инструмент для введения временного моратория на выплаты кредиторам и поставщикам, считает партнер А2 Михаил Александров.

Главным претендентом сейчас является азербайджанская госкомпания Socar, говорят два человека, близких к бывшим акционерам и федеральный чиновник. По их информации, заводом также интересуется совладелец "РуссНефти" Михаил Гуцериев.

"Ведомости": выдвижение Беглова превратилось в фарс

Парламент Санкт-Петербурга назначит выборы губернатора 31 мая, заявил в среду его председатель Вячеслав Макаров. Врио губернатора Александр Беглов пока не объявлял о выдвижении, но в среду представители общественной палаты города сообщили, что попросят его это сделать, пишут "Ведомости".

Выдвижение Беглова также поддерживают ветераны, "Юнармия", туристическая отрасль и муниципалитеты. При этом некоторые недоумевают, почему Беглов до сих пор не выразил согласие. "Держание в неведении" неправильно, потому что создает нестабильность, считает руководитель городской "Юнармии" Игорь Коровин: "Владимир Путин за него ручается, и это гарантия того, что человек будет работать ответственно <...> Так что стесняться не надо было, надо было давно сказать: «Да, я иду на выборы губернатора!"

Об участии в выборах 8 сентября заявил коммунист Владимир Бортко, о желании выдвигаться говорил экс-член "Яблока" Михаил Амосов, также в числе кандидатов звучали имена депутата заксобрания от "Справедливой России" Надежды Тихоновой и лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова.

ВЦИОМ в середине апреля сообщал, что за Беглова готовы проголосовать 43% опрошенных, при этом у него самый высокий антирейтинг среди недавно назначенных врио губернаторов - 24%.

Разыгрывается классический спектакль с многочисленными ходоками - древняя пиар-технология, говорит политолог Александр Кынев: "Учитывая, насколько Питер привык к технологиям и сколько всего было в кампании Беглова, что вызывало сарказм, то такие примитивные вещи никаких голосов не дадут, а создадут лишь очередной повод для шуток. Все это выглядит настолько неестественно и карикатурно, что складывается ощущение, что все штампы, которые можно было собрать из российских выборов, используются в его кампании".

По мнению политолога, в интриге с выдвижением Беглов лишь нарабатывает антирейтинг и превращается в глазах людей в посмешище. "Город ставят в ситуацию, когда им будет руководить власть, которая вызывает смех", - говорит Кынев.

"Коммерсант": переводы переносят на выходные

Платежная система "Юнистрим" столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером будних дней, об этом стало известно "Коммерсанту".

Причина в дневных лимитах, установленных по предписанию ЦБ, следует из внутреннего письма компании. В самой системе официально факт ограничений отрицают, объясняя происходящее акцией "Выходного дня".

В сообщении системы "Юнистрим" сотрудникам сообщается, что на неделе с 20 по 26 мая возможны приостановки работы системы, и даются рекомендации сотрудникам кассовых офисов - ориентировать клиентов на выходные или на утренние часы, предлагая бонусы.

По информации нескольких источников, ограничение лимита на ежедневные переводы на уровне 400 млн руб. установлено предписанием ЦБ, которое, возможно, связано с информационной безопасностью.

Ранее банк был атакован хакерами, злоумышленники получили контроль над почтовым сервером банка, в результате чего были атакованы его банки-партнеры. Срок исполнения предписание истекает в июне.

По мнению экспертов, в текущей ситуации введение ограничений на переводы может оказаться весьма болезненным для бизнеса и привести к оттоку клиентов к конкурентам - Western Union, MoneyGram, "Золотой Короне".

"Сейчас конкуренция на рынке переводов настолько высока, что этот бизнес очень чувствителен к удовлетворенности клиентов, их удобству, - указывает исполнительный директор Национального платежного совета Мария Михайлова. - Сегодня такое количество способов и возможностей сделать перевод, что, если надо быстро перевести средства, люди просто сделают это в другом месте".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.