Почти половина россиян за равные права для ЛГБТ. Но большинство геев не любит

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Почти половина россиян (47%) считают, что представителей ЛГБТ-сообщества в России должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Социологи объясняют перемены в отношении россиян затуханием информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде.

В апреле 2019 года в России зафиксирован самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за 14 лет - в 2005 году за равные права для людей с другой сексуальной ориентацией выступал 51% россиян.

43% опрошенных высказались против равных прав для геев и лесбиянок.

При этом только 3% опрошенных заявили, что положительно относятся к гомосексуальным людям. 56% участников опроса заявили, что относятся к ним скорее отрицательно, 39% - нейтрально.

Наиболее толерантны к ЛГБТ молодые люди до 25 лет - 60% опрошенных в этой группе заявили, что относятся к геям нейтрально или положительно, среди пожилых респондентов доля таких ответов составила 33%.

Также наивысший уровень толерантности к ЛГБТ зафиксирован у жителей крупнейших городов (51% против 34% среди сельских жителей), людей с высшим образованием (48% против 36% среди тех, у кого его нет) и хорошим достатком (49% против 32% среди самых бедных).

8% участников опроса заявили, что среди их знакомых есть люди с гомосексуальной ориентацией, 89% заявили, что не знакомы с такими людьми. При этом, как отмечают авторы исследования, среди людей, знакомых с представителями ЛГБТ-сообщества, уровень толерантности к нему намного выше, чем в других группах, - около 80%.

В этом социологи видят тренд на медленную "нормализацию" отношения к ЛГБТ-людям в России.

На вопрос о том, что бы сделали респонденты, узнав о гомосексуальности своего знакомого, 31% участников опроса заявил, что полностью прекратил бы общение с этим человеком. Но большинство россиян (63%) готовы в той или иной степени с этим примириться. 23% из них заявили, что никак бы не изменили свое отношение к знакомому, 22% - что продолжили бы общение, "не желая слышать" ничего о пристрастиях знакомого, 18% респондентов сказали, что стали бы общаться с таким человеком меньше.

45% опрошенных заявили, что ничего не слышали о случаях насилии в России в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, 20% респондентов считают, что такие случаи единичны. 13% опрошенных россиян думают, что такие случаи распространены по всей России, 15% считают, что они имеют место только в некоторых регионах.

Самый низкий показатель поддержки ЛГБТ-сообщества был зафиксирован в апреле 2013 года. Тогда за равные права для него выступали 38% респондентов, против - 47%.

Годом ранее, в июле 2012 года, за равные права для геев выступали 46% опрошенных, против - 40%.

Эффект выдохся

Социологи сравнивают свежий опрос с тем, что проводился в 2013, когда в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.

Принятие закона в 2013 году вызвало резкую реакцию со стороны Запада, расценившего документ как дискриминирующий ЛГБТ-сообщество. Согласно судебной статистике, с 2014 по 2016 год по этому закону были оштрафованы 14 человек. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал закон дискриминационным. По мнению суда, этот закон нарушает право на свободу выражения мнения.

"В 2013 году наблюдался скачок негативных эмоций по отношению к ЛГБТ-людям. С большой долей уверенности это можно объяснить той кампанией, которая была развязана в ведущих российских СМИ вокруг так называемого закона "против пропаганды гомосексуализма". К сегодняшнему дню, похоже, негативный эффект этой кампании на общественное мнение постепенно выдохся", - прокомментировал опрос заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.