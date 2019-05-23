В квартире арестованного экс-министра Абызова нашли наркотики

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Российское следствие заявило, что при обыске в квартире бывшего министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова были обнаружены наркотики. Абызов еще в марте был задержан по обвинению в организации преступного сообщества и крупном мошенничестве, сейчас он под стражей.

Как сообщает РИА Новости, об обнаружении наркотиков в квартире Абызова следователь заявил на заседании суда, на котором рассматривался вопрос о продлении ареста бывшему министру. Агентство отмечает, что следствие не уточнило, сколько именно наркотиков было найдено и каких именно.

Адвокат Абызова подтвердил, что в квартире нашли пакет с наркотиком, но, как сообщает "Новая газета", отметил, что в новое обвинение это не вылилось - возбуждено административное производство в отношении неустановленных лиц.

Защита отдельно отмечает, что обыск проводился в отсутствие Абызова, на пакетике с наркотиком не было отпечатков пальцев экс-министра и неизвестно, как пакет попал в квартиру.

На данный момент Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

После задержания Абызова следствие заявляло, что "с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, [он] создал и возглавил преступное сообщество".

По данным следователей, Абызов и пятеро соучастников "путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей".

"Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж", - заявили в ведомстве и добавили, что Абызов и предполагаемые сообщники "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".