Резкий рост промпроизводства в России оказался ошибкой. Кто за это ответит?

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev/TASS Image caption Росстат получил неточные сведения о добыче газа

Было слишком хорошо, стало просто хорошо: Росстат сообщил о резком росте промышленного производства в апреле, но уже на следующий день исправил данные. Рост добычи газа на 16% оказался ошибочным. Росстат проводит служебное расследование.

Росстат отозвал опубликованные 22 мая данные по промышленному производству за апрель 2019 года в связи с ошибкой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, выпущенном в четверг, 23 мая.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - сообщает Росстат.

Название предприятия Росстат не уточняет. Неофициально известно о проблемах учета статистики, связанных с запуском третьей очереди завода сжиженного природного газа "Ямал СПГ" (проект "Новатэка"), утверждает "Коммерсант".

Би-би-си отправила запрос в "Новатэк" и ожидает ответа.

Что исправили?

22 мая Росстат отчитался о росте промышленного производства в апреле - на 4,9% (для сравнения - в марте рост был 1,2%).

"Апрельский скачок" был максимальным с мая 2017 года, когда производство выросло на 6,9% в годовом выражении. Он был связан с ростом добычи природного газа - на 16%.

Но, как выяснилось, в случае с добычей газа в статистику закралась ошибка. По уточненным данным, добыча природного газа в апреле 2019 года по сравнению с апрелем 2018 года выросла на 2,6%, а не на 16%, как сообщалось ранее.

В итоге рост промышленного производства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%. В месячном выражении рост составил 0,2%, а не 0,5%.

Кто ответит?

Росстат проводит служебное расследование инцидента, говорится в пресс-релизе.

Достоверность данных является ключевым показателем деятельности Росстата, заявил министр экономики Максим Орешкин.

"Поэтому такие ошибки, как сейчас допущены и исправлены, они недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдает компания, но это не слагает обязанностей с Росстата проверять все данные", - сказал министр.

"Оргвыводы должны делать внутри Росстата в первую очередь", - сообщил Орешкин журналистам.

Сотрудников Росстата могут наказать, сказал глава статистического ведомства Павел Малков, назначенный на этот пост в конце декабря 2018 года.

"Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата логического контроля, чтобы мы более интенсивно на это реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть в том числе ответственность наших сотрудников внутри - тогда будут санкции, тогда будут взыскания, конечно", - заявил глава Росстата.

Служебное расследование, по словам Малкова, продлится "недолго, неделю".

"Очень важно, чтобы Росстат сохранял свой авторитет в плане подачи статистики, так как этими показателями пользуются практически все - от чиновников и общественных деятелей до бизнесменов и международных рейтинговых агентств, - сказал Би-би-си глава отдела инвестиционных идей "БКС Брокер" Нарек Авакян. - Если авторитет будет подорван, то последствия будут весьма печальные".

"Комментировать ежемесячные промышленные ряды Росстата - занятие бессмысленное, учитывая труднообъяснимую волатильность этих цифр и последующие пересмотры", - категоричен главный экономист Локо-инвеста Кирилл Тремасов, один из главных критиков Росстата.

Новые данные все равно оптимистичные

Даже пересмотренный рост с 4,9% до 4,6% превосходит прогнозы большинства аналитиков.

Консенсус-прогноз Интерфакса составлял 1,5%, агентства Блумберг - 2%. Аналитики Райффайзена оценивали рост промпроизводства в 2,5%.

После публикации ошибочных данных Росстата о резком росте промпроизводства Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) усомнился в выводах статистического ведомства. По подсчетам экономистов, рост в апреле должен был составить 2,9-3,6%.

В ЦМАКП обратили внимание на такую деталь. Рост добычи газа на 16% расходился с данными ЦДУ ТЭК (подчиняется минэнерго России), согласно которым объемы добычи газа выросли всего на 3,5%.

По данным центра, это расхождение данных добавило "лишние" 0,8-1,0 процентного пункта к росту промышленного производства.

К тому же, пишут аналитики ЦМАКП, нужно было исключить календарный фактор - ведь в апреле 2019 года был на один рабочий день больше, чем в апреле 2018-го. Вклад календарного фактора в рост промпроизводства составил еще 0,5-1,0 процентного пункта, подсчитали аналитики.