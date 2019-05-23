Индию называют крупнейшей в мире демократией. Там только что победил "индийский Трамп"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Победившего на выборах Нарендру Моди сравнивают с Дональдом Трампом

В Индии состоялись самые массовые выборы на планете - там выбирали парламент. Голосование длилось шесть недель, в нем приняло участие более 550 миллионов человек, или около 7% всего населения Земли.

В итоге победила правящая индуистская националистическая партия "Бхаратия Джаната Парти" во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди. По предварительным данным, она займет 350 из 543 мест в нижней палате парламента. В прежнем составе палаты у нее было всего 282 мандата.

Главным оппонентом Моди на парламентских выборах была партия "Индийский национальный конгресс". Ее лидер Рахул Ганди, потомок отца независимой Индии Махатмы Ганди, неоднократно обвинял Моди в том, что он разрушает индийскую демократию и провоцирует межрелигиозные конфликты в стране, руководствуясь интересами не всех индийцев, а большинства, исповедующего индуизм.

Мусульмане - самое крупное религиозное меньшинство в стране, и его численность постепенно растет, уже перевалив за 14% населения. Индуисты составляют около 80%.

Политологи часто сравнивают Моди с такими деятелями, как Виктор Орбан в Венгрии или Дональд Трамп в США. Главным аргументом в пользу таких сравнений является индуистский национализм, который популяризирует Моди, и его нападки на мусульманское меньшинство.

Слоны, верблюды и борьба с "каруселями"

Правообладатель иллюстрации EPA/STR Image caption В выборах проголосовало более 550 млн человек. Для них открыли около миллиона избирательных участков

В проведении выборов в Индии было задействовано более 11 миллионов человек. Столько работников понадобилось, чтобы организовать более миллиона избирательных участков по всей стране - даже в Гималаях на высоте 4650 м над уровнем моря - и обеспечить там безопасность.

В самые труднодоступные уголки страны сотрудников избирательных комиссий доставляли не только самолеты, вертолеты и автомобили, но также слоны и верблюды. Все ради того, чтобы обеспечить возможность волеизъявления всем желающим, даже если на избирательном участке зарегистрирован всего один избиратель, как это случилось с жителем Индии Гуру Бхаратдасом Даршандасом в 2004 году.

Самый густонаселенный штат в стране, Уттар Прадеш, заказал на время выборов более 3 с половиной тысяч литров чернил, сообщала газета Hindustan Times, - но не для заполнения бланков, а для того, чтобы бороться с "каруселями". Проголосовавшим избирателям ставили метку на указательном пальце специальными трудносмываемыми чернилами, чтобы не допустить повторного голосования.

Эта избирательная кампания также стала одной из самых дорогих в мире. Всего на выборы кандидаты и партии потратили около 7 млрд долларов, при том что одним из главных тем кампании стали экономические вопросы, в том числе растущий уровень безработицы. Большая часть расходов ушла на социальные сети, транспортные расходы и рекламу.

Лидер "экономической и военной сверхдержавы"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это будет уже второй срок Моди на посту премьер-министра. Впереди - еще пять лет управления страной

Нарендра Моди известен тем, что продвигает индуистско-националистическую идеологию, подчеркивая значимость индуистской религии в школьных учебниках и усиливая вражду с мусульманскими меньшинствами, живущими в стране.

Партия Моди пообещала принять закон, который предоставит гражданство иммигрантам-индуистам, сикхам и буддистам из соседних стран, но не мусульманам.

В июле 2018 года в штате Ассам на границе с Бангладеш, штате с самой высокой численностью мусульман в стране, был опубликован новый реестр избирателей. Из него были исключены около 4 миллионов человек, не сумевших, по мнению властей, подтвердить свое индийское гражданство.

Несмотря на критику, премьер имеет огромную поддержку населения, что подтвердили последние выборы.

"Индийский национальный конгресс", напротив, получил менее 20% - рекордно низкие цифры для главной оппозиционной партии страны.

Популярность Моди выросла на фоне обострившегося в конце февраля-начале марта конфликта с Пакистаном.

Тогда индийские военные нанесли несколько ударов по контролируемой Пакистаном части Кашмира после нападения на индийских военнослужащих, 46 из которых погибли. Индия заявляла, что обеспечит "полную изоляцию" Пакистана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В стране растут националистские настроения

Моди последовательно поддерживает образ "сильного лидера" на фоне угрозы внешнего врага. Перед прошлыми выборами политик пообещал сделать Индию "экономической и военной сверхдержавой", а менее чем за две недели до выборов 2019 года объявил о том, что Индия сбила спутник на низкой орбите, назвав это "выдающимся достижением национальной космической программы".

Россия и Индия последние десятилетия поддерживают дружеские отношения. Накануне индийских выборов Владимир Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного "за выдающиеся заслуги" в развитии партнерства между Индией и Россией. Моди стал четвертым иностранцем, получившим эту награду за всю ее 20-летнюю постсоветскую историю.