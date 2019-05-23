Нуланд в черном списке. Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию

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Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд не выдали российскую визу. Как заявили в МИД России, ее включили в список, составленный в ответ на санкции США.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки, - сказали Интерфаксу в министерстве.

По данным газеты "Коммерсант", в России Нуланд собиралась принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

"Есть совместный многосторонний проект, российско-американо-германский по сценарию развития Европы. Виктория Нуланд была членом американской делегации. Мы не знали о ее статусе, поэтому она была включена в этот состав, - рассказал РИА Новости гендиректор РСМД Андрей Кортунов. - Но когда мы связались с МИД, то там нам сказали, что нам следует ей рекомендовать не брать билеты поскольку, скорее всего, эта виза ей не будет дана и чтобы мы не рассчитывали на ее участие".

"Нам сказали это неофициально, но естественно мы это сделали", - пояснил Кортунов.

Кто в списке

Черный список, ставший "зеркальным" ответом на персональные санкции США, российские власти не публиковали.

Как отмечает "Коммерсант", зачастую оказавшиеся в нем американцы узнают о запрете на въезд уже после подачи документов на визу.

В 2016 году об отказе в визе из-за включения в черный список сообщал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Кто такая Нуланд

Нуланд была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-2016 годах. В частности, она занималась ситуацией на востоке Украины и участвовала в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым.

В декабре 2015 года она сопровождала приехавшего в Москву госсекретаря США Джона Керри. Вместе с послом Джоном Теффтом они прогулялись по Арбату и купили сувениры.

Наибольшую известность в России Нуланд приобрела в конце 2013 года, когда угощала печеньем протестующих в Киеве.

В мае 2019 года на слушаниях в конгрессе Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать политику США в сфере кибербезопасности.