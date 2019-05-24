СМИ России: туманные перспективы "Единой России"

В обзоре российских СМИ 24 мая:

"Ведомости": губернаторы-оппозиционеры как угроза ЕР

Праймериз "Единой России" пройдут на фоне внутренних конфликтов, пишут "Ведомости". Наиболее трудная для партии ситуация сложилась в Иркутской области и Хабаровском крае, которые возглавляют губернаторы от КПРФ и ЛДПР.

В воскресенье партия власти проведет праймериз к осенним региональным выборам. В связи со снижением популярности партии кое-где в привычную процедуру внесены изменения.

Например, в Хабаровском крае, где выборы губернатора в 2018 году выиграл член ЛДПР Сергей Фургал, отбор кандидатов в краевую и городскую думы пройдет на базе созданного месяц назад единороссами общественного движения "Время перемен".

Одним из самых сложных регионов оказалась Иркутская область, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в среду снялся с праймериз к выборам в гордуму, заявив, что пойдет на них самовыдвиженцем.

Ситуация в Иркутской области в четверг должна была обсуждаться на совещании у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, знает человек, близкий к администрации: "Мэр обиделся на законопроект о сити-менеджере, хотя его изначально не планировали принимать окончательно, и увел с праймериз около 90 человек".

Такой раскол помогает КПРФ, у коммунистов есть свой план формирования большинства в горсовете и избрания своего мэра, тем более что в следующем году там губернаторские выборы, рассказал источник.

В Иркутске и Хабаровске сложная для партии ситуация, подтверждает замсекретаря генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов: "В Иркутске мы часть людей будем выдвигать через праймериз, а часть - через конференцию, это позволено уставом. Там мы рассчитываем получить не менее двух третей мандатов".

В хабаровской думе, по его словам, партия надеется как минимум на половину мест.

Рейтинги единороссов в Иркутской области и Хабаровском крае действительно низкие, а антирейтинг накоплен большой, что показывают и недавние опросы, и итоги прошлых выборов, говорит политолог Александр Пожалов: "В протестных регионах ранний старт кампании под флагом "Единой России" может быть проблемой для кандидатов власти: слишком свежо эмоциональное недовольство непопулярными решениями 2018 года, связываемыми с партией".

Поэтому партия власти минимизирует риски, например, проводит праймериз под брендом общественного проекта ("Время перемен" в Хабаровском крае).

В Иркутске Бердникову, видимо, важнее удержаться на посту мэра и провести дружественный пул кандидатов, даже если они идут не от "Единой России". Поэтому идти самовыдвиженцем безопаснее.

"Коммерсант": Минск шантажирует Москву альтернативами

Накануне сложных переговоров с Россией о компенсациях за загрязненную нефть в трубопроводе "Дружба" Белоруссия подняла вопрос о закупках сырья в Казахстане, пишет "Коммерсант".

О приобретении казахстанской нефти президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым.

Речь идет о транзите казахстанской нефти через территорию РФ, для чего потребуется разрешение Москвы. В случае договоренности Казахстан готов к поставкам.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, сейчас мощности нефтепровода "Дружба", по которому предполагается транзит, заняты российской нефтью. Она поставляется как в Белоруссию, так и на экспорт в Центральную и Восточную Европу.

Второй спорный момент: поставки казахстанской нефти будут менее выгодны, чем российской, поскольку последние осуществляются беспошлинно.

Пока будет действовать льготный режим, именно российское сырье останется наиболее привлекательным для белорусских НПЗ, говорит старший консультант ценового агентства Argus Сергей Агибалов.

Да и казахстанские производители нефти сами не слишком заинтересованы в поставках в Белоруссию. Источник, близкий к "Казмунайгазу", отмечает, что эта тема поднимается часто, но дальше разговоров не заходит. К тому же у Казахстана нет столь значительных свободных объемов для поставок, как у РФ.

Вопрос с поставками казахстанской нефти был поднят накануне переговоров премьеров России и Белоруссии по компенсациям для Минска от загрязнения нефти в "Дружбе" хлорорганикой.

Диалог обещает быть сложным, а поиск альтернативных источников сырья вполне закономерен для усиления переговорных позиций, признает Сергей Агибалов.

В то же время директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов считает, что Минск действительно находится в поиске нефти на свободном рынке.

"Российская нефть может стать дорогой, а значит, конкурентоспособными на белорусском рынке становятся и другие поставщики", - заверяет эксперт, считая Казахстан лишь одним из вариантов.

"Ведомости": по лицу и голосу

ЦБ сделает обязательным оказание услуг через Единую биометрическую систему, сообщают "Ведомости". Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее сообщала, что запроса на использование системы ни от граждан, ни от банков нет. Но сейчас ЦБ хочет обязать банки оказывать гражданам услуги при помощи ЕБС.

Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас - минимум в 20% офисов, со следующего года - во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

Это инициатива ЦБ, "Ростелеком" обеспечивает лишь техническую возможность, говорит его представитель, поправки готовит ЦБ и Министерство цифрового развития.

Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, говорит председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может появиться уже в июле.

ЦБ и "Ростелеком" активно продвигают свою систему. Они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы.

Против ЕБС выступает Сбербанк: у него есть своя система идентификации, и пока он далеко впереди ЦБ. В октябре президент Сбербанка Герман Греф говорил, что в базе банка уже миллионы данных клиентов, - в ЕБС было на три порядка меньше.

"Хоум кредит" начал выдавать онлайн-кредиты через ЕБС еще в июле 2018 года, говорит представитель банка. "Тинькофф банк" открывает счета через ЕБС, сказал его представитель.

Промсвязьбанк к середине года планирует оказывать услуги с биометрической идентификацией, сообщил директор дирекции цифрового бизнеса Юрий Чернышев: обязать банки оказывать услуги через ЕБС - логичный шаг.

"Известия": семья Бута получила визы в США

Семья российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в штате Иллинойс, спустя почти год получила американские туристические визы на шесть месяцев с возможностью однократного въезда.

Жена и дочь заключенного планирует поехать в США в сентябре, пишут "Известия"

Россиянин Виктор Бут, которого власти США обвинили в намерении осуществить незаконную торговлю оружием, не виделся с семьей с апреля 2012 года.

Несмотря на то, что его жена и дочь подали необходимые документы для оформления разрешения на въезд в Соединенные Штаты еще прошлым летом, визу им удалось получить только сейчас.

"Конечно, мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем все закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы, - заявила Алла Бут. - Изначально я рассчитывала, что мы сможем поехать к Виктору в конце прошлого года, поскольку само собеседование в американском диппредставительстве мы с дочерью прошли в сентябре 2018 года".

В январе 2019 года МИД РФ отреагировал на проблему с получением визы и направил американской стороне ноту с требованием исправить положение.

Помогала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая обращалась в американское посольство.

Что еще почитать:

В связи со скандальным увольнением 13 журналистов "Коммерсанта" из-за публикации о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко The Bell рассказывает пять историй о том, как Матвиенко давила на журналистов. https://thebell.io/ne-ee-stil-pyat-istorij-o-tom-kak-matvienko-davila-na-zhurnalistov/

Президент Сбербанка Герман Греф в интервью "Коммерсанту" рассказал, почему именно в этом году банк решил выплатить высокие дивиденды, как оптимизирует стагнирующий в условиях санкций бизнес за рубежом и защищается от попыток усилить конкуренцию на российском финансовом рынке. https://www.kommersant.ru/doc/3976807?from=main_10

Из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать, пишут "Известия". Ритейл предупредил банки, что не удержит стоимость продукции из-за высоких тарифов на оплату картами. https://iz.ru/881336/dmitrii-grinkevich/komissionnyi-spor-iz-za-stavok-na-ekvairing-tovary-mogut-podorozhat

Расследование "Новой газеты" о недвижимости спикера Заксобрания Санкт-Петербурга.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.