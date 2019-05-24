Пресса Британии: Терезу Мэй подталкивают к выходу

В обзоре британской прессы 24 мая:

В ожидании отставки

Вся британская пресса пишет, что премьер-министру Терезе Мэй следует уйти в отставку и сделать это как можно скорее.

Газета Sun в своей редакционной статье пишет, что Великобритания больше не может дожидаться решения Терезы Мэй. Ее время истекло. Она не станет премьер-министром, добившимся успешного "брексита".

Да, продолжает газета, "брексит" - тяжелейшая задача, и Мэй пыталась с ней справиться. Но она совершила множество просчетов, нарушила слишком много обещаний, она не в состоянии общаться ни с народом, ни с другими политиками, и при этом слишком часто шла на компромиссы.

Тереза Мэй потеряла доверие кабинета министров, своей собственной партии, палаты общин и избирателей.

В стране практически больше нет правительства, Вестминстер парализован. Мы не можем дожидаться месяцами, когда она решит уйти со своего поста. Нам нужен новый лидер, пишет Sun.

Guardian публикует статью своего колумниста Саймона Дженкинса, в которой тот напоминает, что все политические карьеры заканчиваются провалом, но не все завершаются расправой.

Терезу Мэй пытаются выгнать как можно более жестко, что необычно даже для Консервативной партии.

Политическая карьера редко зависит от личных ошибок или характера, но именно это произошло в случае с Терезой Мэй.

Британские политики традиционно ведут себя как члены джентельменского клуба, а не как толпа. Сообразительные лидеры собирают вокруг себя своего рода свиту, которая будет их защищать.

Неспособность Терезы Мэй найти себе союзников привела к тому, что ее никто не поддерживает. Она выглядит деревянной и несговорчивой даже в моментах, когда ей жизненно необходимо достичь компромисса.

В политике есть одно важное правило: когда все идет не так, лучше выкинуть капитана за борт и продолжить плавание, а большая часть команды останется на своих местах.

Тут важно понять, что уход Терезы Мэй никак не повлияет на бесконечный процесс "брексита". Любая новая сделка с ЕС будет лишь вариантом договоренности, достигнутой Мэй, если новый лидер не решит отправить британскую экономику в тартарары.

Слабые черты характера Терезы Мэй очевидны. Согласно доктрине Макиавелли, к власти приходят, опираясь на убеждения и принципы, но удержаться у власти можно лишь при помощи прагматизма.

Для того, чтобы добиться "брексита", кандидатам в лидеры Консервативной партии понадобится лицемерие Дизраэли или послевоенного Черчилля.

Они должны быть готовы полностью отказаться от своих убеждений, предавать друзей и союзников, лгать прессе, и делать это все с популистским задором.

Напоминает Бориса Джонсона, замечает автор статьи.

Но остается еще одно препятствие. Если палата общин не сможет одобрить любой вариант "брексита", то придется вновь обратиться к избирателям, предложив им второй референдум. Либо же придется вернуться к самому началу процесса, отозвать заявление о "брексите" и провести досрочные выборы.

А в том, что касается Бориса Джонсона, его судьба зависит от Консервативной партии, которая известна умением пожирать своих собственных любимцев, пишет Саймон Дженкинс в Guardian.

Женщину во главу Евросоюза

Guardian пишет, что лидеры стран ЕС призывают назначить хотя бы одну женщину на пост либо председателя Европейской комиссии, либо председателя Европейского совета, так как Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск уйдут с этих постов после проходящих сейчас выборов в Европейский парламент.

После того как станут известны результаты выборов, лидеры всех 28 стран ЕС будут пытаться достичь консенсуса, кто именно займет эти посты.

Призыв назначить женщину был выдвинут 70 серьезными европейскими политиками и бывшими премьер-министрами.

Из женщин основными кандидатами на один из этих постов считаются президент Литвы Далия Грибаускайте, глава Всемирного банка Кристиана Георгиева и глава МВФ Кристин Лагард.

Некоторые также упоминают канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Guardian.

Times пишет, что все теперь смотрят на Ангелу Меркель как на возможного нового лидера ЕС.

Многие считают, пишет газета, что она согласится стать одним из лидеров ЕС, если результаты проходящих сейчас выборов в Европейский парламент приведут к политическому хаосу и если не будет найден выход из тупика, в котором оказался "брексит".

Лидеры стран ЕС должны собраться в Брюсселе во вторник для того, чтобы начать сложный процесс решения, кто именно заменит Юнкера и Туска.

Меркель пророчат пост председателя Европейского совета. Этот человек должен будет председательствовать на саммитах лидеров стран ЕС, а также приводить их к консенсусу по целому ряду вопросов.

Сама Ангела Меркель отрицает, что заинтересована в этой должности, но многие специалисты отмечают, что на данном этапе ни один политик не выразит публично своего интереса.

Следует дожидаться осени, когда Туск и Юнкер уйдут со своих постов.

При этом разговоры о том, что Ангела Меркель все-таки может быть заинтересована, начались всерьез после того, как в интервью газете Süddeutsche Zeitung она сказала: "Многие озабочены тем, что происходит в Европе, и я тоже. Я считаю, что я обязана присоединиться к ним, чтобы обеспечить будущее Европы".

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер продвигает кандидатуру Меркель, но добавляет, что серьезно этот вопрос будет обсуждаться лишь после того, как будут известны результаты выборов в Европейский парламент.

Насколько известно, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, новая глава партии ХДС, которую еще недавно возглавляла сама Меркель, также хотела бы, чтобы ее предшественница перешла в европейскую политику, пишет Times.

Как обойти таможенные пошлины

Financial Times пишет, что крупнейший производитель мяса в США сейчас надеется на Казахстан.

Пока Вашингтон и Пекин продолжают свою торговую войну, компания Tyson пытается получить новый доступ к китайскому рынку, чтобы избежать новых таможенных пошлин.

Tyson Foods, пишет газета, ведет переговоры о возможных многомиллиардных инвестициях в Казахстане.

Правительство этой страны пытается привлечь иностранных инвесторов, напоминая им о том, что страна расположена между европейским и китайским рынками.

США - крупнейший в мире производитель говядины, но экспорт мяса в Китай упал на 17% после того, как в июле Пекин поднял таможенные пошлины на американскую говядину на 25%. Теперь эти тарифы достигают 37%.

Газета цитирует трех неназванных экспертов, согласно которым Tyson ведет переговоры об открытии мясоперерабатывающего завода в Казахстане, так как китайские таможенные пошлины на мясо из этой страны составляют всего лишь 12%.

Говорят, что компания готова инвестировать до 200 миллионов долларов в этот проект. Tyson базируется в штате Арканзас. Экспорт приносит компании 12% процентов ее доходов - около 4,8 млрд долларов.

По словам финансового директора Tyson Стюарта Глендиннинга, компания ожидает, что в течение ближайших пяти лет 90% роста доходов будут получены от экспорта.

Казахстан давно уже пытается модернизировать свое сельское хозяйство, замечает Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, BBCRussian.com