"Месть за санкции". Задержанный ФСБ американец жалуется на беззаконие

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Бывший американский морпех Пол Уилан, которого в конце прошлого года задержали в Москве по обвинению в шпионаже, назвал свой арест беззаконным похищением по политическим мотивам.

"Это месть за санкции, в деле нет абсолютно никакой достоверности", - сказал на суде Уилан.

Уилана, у которого оказалось помимо американского еще британское, канадское и ирландское гражданства, ФСБ задержало 28 декабря "при проведении шпионской акции".

Как передает корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд, "Уилан сказал судье, что хочет пожаловаться на своего следователя из службы безопасности ФСБ России, утверждая, что "его действия, оскорбления, преследования и угрозы жизни - непрофессиональны и не должны допускаться".

Как передает корреспондент Би-би-си, Уилан был зол и не скрывал этого. По его словам, он постоянно подвергается насилию и унижениям.

"Я не принимал душ две недели, я вынужден сам стричь волосы, у меня нет доступа к медицинской и стоматологической помощи, - рассказал Уилан. - Я не получил книги, которые мне прислали два месяца назад, я не получаю письма, ничего не доставляется, все удерживается, это типичная техника изоляции военнопленных".

Представитель американского посольства сказал, что за те пять месяцев, что Уилан содержится под стражей, доказательств его вины не представили, и его следует отпустить домой.

В суде находились представители посольств США, Ирландии и Великобритании.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о проведении закрытого заседания из-за того, что материалы дела содержат гриф "секретно", и удалил всех слушателей из зала.

Уилана оставили под арестом, как и просило следствие, до конца августа.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков позже попытался уточнить и смягчить слова американца, сказав, что реальных угроз жизни и здоровью его подзащитного нет, а его заявление об угрозах со стороны следует понимать образно.

"Он имел ввиду, что ему говорили, что его осудят, и он считает это угрозой. А под нарушением прав он понимает, что ему не оказывают надлежащей медпомощи (отсутствие стоматолога в СИЗО), не выдают книг, даже на русском, есть проблемы с перепиской, а также что у него две недели не было банного дня", - сказал Жеребенков (цитата по Интерфаксу).

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Уилана Image caption Пол Уилан работал директором по безопасности в фирме, занимающейся автозапчастями

Задержание Уилана

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Уилана задержали в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции".

Дело ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который и раньше вел подобные дела - в частности, дело о госизмене, возбужденное в отношении экс-главы Балтийского центра диалога культур в Калининграде.

Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах, Уилан отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что поехал в Москву на свадьбу к другу.

"Я знаю имя друга, но не скажу его из соображений беспокойства за его частную жизнь", - говорил ранее Би-би-си брат Уилана Дэвид. Семья Пола также уверена в его невиновности.

Следили с весны

По словам адвоката, ФСБ начала слежку за бывшим американским военным задолго до его задержания.

Media playback is unsupported on your device Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

"Естественно, за ним велось наблюдение до того, как его задержали, - говорил его адвокат. - Я знаю, что он был весной 2018 года в Москве, то есть это наблюдение велось с весны 2018 года".

В деле, по словам адвоката, есть заявление от некоего человека, который утверждает, что передал Уилану сведения, составляющие гостайну. При этом Жеребенков отказался комментировать информацию о том, что заявитель из дела Уилана, передавший секретную информацию, мог иметь отношение к ФСБ.

"Я подтверждаю, что при нем [Уилане] были обнаружены сведения, составляющие гостайну", - сказал адвокат, не став конкретизировать, что это за сведения. "Это не воспринималось [Уиланом] как гостайна. И не должен был [он] это получить", - добавил Жеребенков.

По словам адвоката, Уилан думал, что на флешке, которую ему передали, была "информация для туриста в России, про храмы в том числе". Жеребенков отметил, что Уилан не мог заранее посмотреть, что на флешке, а взял ее потому, что не знает русского языка.

У родившегося в Канаде, но прожившего большую часть жизни в США Пола Уилана четыре гражданства - канадское, американское, британское (по матери) и ирландское (по деду).